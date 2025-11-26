Piala Dunia 2026 tampaknya akan menjadi salah satu turnamen paling signifikan dalam sejarah sepak bola. Dengan format yang diperluas menjadi 48 tim dan pertandingan yang tersebar di beberapa negara tuan rumah, dunia akan mengamati siapa yang akan mengangkat trofi tersebut.

Perlombaan kualifikasi sedang berlangsung, dan meskipun turnamen ini masih lebih dari setahun lagi, beberapa tim sudah mengamankan tempatnya saat AS, Meksiko, dan Kanada bersiap untuk secara bersama-sama menjadi tuan rumah pertandingan.

Seiring tim terus fokus pada turnamen tersebut, perhatian juga beralih kepada undian Piala Dunia dan siapa yang mungkin akan mereka hadapi.

Di sini, GOAL melihat informasi lengkap mengenai undian Piala Dunia 2026, termasuk detail tentang waktu, lokasi, dan cara menontonnya.

Lompat ke...

Di mana undian Piala Dunia 2026 akan berlangsung?

Getty Images

Pengundian babak grup Piala Dunia akan berlangsung di John F. Kennedy Centre for the Performing Arts yang ikonik di Washington, D.C.

Kapan undian Piala Dunia 2026?

Tanggal: 5 Desember 2025 Waktu: 12 siang ET / 5 sore GMT Tempat: Kennedy Center, Washington D.C.

Undian Piala Dunia 2026 akan dimulai pada pukul 9 pagi PT / 12 siang ET (5 sore GMT) pada Kamis, 5 Desember 2025.

Cara menonton undian Piala Dunia 2026 - Saluran TV & siaran langsung

Pengundian Piala Dunia 2026 akan tersedia untuk ditonton dan disiarkan langsung secara online di seluruh dunia di situs resmi FIFA, saluran YouTube FIFA, dan melalui penyiar internasional tertentu.

Di Amerika Serikat, FOX dan Telemundo memegang hak siar Piala Dunia, sehingga kita dapat mengharapkan pengundian disiarkan langsung di saluran TV mereka masing-masing, serta platform streaming online. Kedua jaringan tersedia melalui layanan streaming fubo. BBC dan ITV memegang hak siar Piala Dunia di Inggris Raya.

Diperkirakan akan ada liputan lebih lanjut melalui platform media sosial dan layanan digital di semua wilayah utama.

Negara / Wilayah Saluran TV & siaran Amerika Serikat FOX, Telemundo, fubo Inggris Raya BBC, ITV Kanada TSN Meksiko Univision MENA beIN Sports

Undian tahap grup Piala Dunia 2026 pot unggulan

Pot 1 Pot 2 Pot 3 Pot 4 Amerika Serikat (D1) Kroasia Norwegia Yordania Kanada (B1) Maroko Panama Tanjung Verde Meksiko (A1) Kolombia Mesir Ghana Spanyol Uruguay Aljazair Curacao Argentina Swiss Skotlandia Haiti Perancis Jepang Paraguay Selandia Baru Inggris Senegal Tunisia Pemenang play-off UEFA Brasil Iran Pantai Gading Pemenang play-off UEFA Portugal Korea Selatan Uzbekistan Pemenang play-off UEFA Belanda Ekuador Qatar Pemenang play-off UEFA Belgia Austria Arab Saudi Pemenang play-off IC Jerman Australia Afrika Selatan Pemenang play-off IC

Undian untuk Piala Dunia 48 tim pertama akan menggunakan empat pot, masing-masing berisi 12 tim.

Pot 1 akan terdiri dari tiga negara tuan rumah—USA, Kanada, dan Meksiko—yang akan ditempatkan pada Grup D1, B1, dan A1, masing-masing menurut jadwal pertandingan yang dirilis tahun lalu. Selain itu, Pot 1 akan mencakup sembilan tim peringkat teratas FIFA.

Pot 2 hingga 4 akan terdiri dari 36 tim kualifikasi berikutnya berdasarkan peringkat FIFA mereka. Pot-pot ini juga akan mencakup placeholder untuk enam tim yang kualifikasinya belum dikonfirmasi.

Pada saat pengundian, 42 dari 48 tim peserta akan diketahui. Enam tempat tersisa akan ditentukan melalui pertandingan play-off yang dijadwalkan pada Maret 2026.

Kapan Piala Dunia 2026 akan berlangsung?

Piala Dunia 2026 akan berlangsung dari 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Anda dapat melihat jadwal pertandingan lengkap di bawah ini.

Babak Hari Pertandingan Tanggal Fase grup Hari Pertandingan 1 11 Juni - 17 Juni 2026 Hari Pertandingan 2 18 Juni - 23 Juni 2026 Hari Pertandingan 3 24 Juni - 27 Juni 2026 Babak gugur Putaran 32 28 Juni - 3 Juli 2026 Babak 16 besar 4 Juli - 7 Juli 2026 Perempat final 9 Juli - 11 Juli 2026 Semi final 14 Juli - 15 Juli 2026 Play-off tempat ketiga 18 Juli 2026 Final 19 Juli 2026

Pertandingan pembukaan dijadwalkan pada 11 Juni 2026 di Estadio Azteca di Mexico City.

Final akan diadakan pada 19 Juli 2026 di MetLife Stadium di East Rutherford, New Jersey (area Greater New York).