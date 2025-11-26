Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
Anugerah Pamuji

Kapan Undian Fase Grup Piala Dunia 2026? Tanggal, Tim, Pot Unggulan, Live Stream & Bagaimana Cara Menonton

Informasi terbaru tentang undian Piala Dunia 2026, termasuk tanggal, apa yang diharapkan dalam hal tim dan pot, serta cara menontonnya.

Piala Dunia 2026 tampaknya akan menjadi salah satu turnamen paling signifikan dalam sejarah sepak bola. Dengan format yang diperluas menjadi 48 tim dan pertandingan yang tersebar di beberapa negara tuan rumah, dunia akan mengamati siapa yang akan mengangkat trofi tersebut.

Perlombaan kualifikasi sedang berlangsung, dan meskipun turnamen ini masih lebih dari setahun lagi, beberapa tim sudah mengamankan tempatnya saat AS, Meksiko, dan Kanada bersiap untuk secara bersama-sama menjadi tuan rumah pertandingan.

Seiring tim terus fokus pada turnamen tersebut, perhatian juga beralih kepada undian Piala Dunia dan siapa yang mungkin akan mereka hadapi.

Di sini, GOAL melihat informasi lengkap mengenai undian Piala Dunia 2026, termasuk detail tentang waktu, lokasi, dan cara menontonnya.

Di mana undian Piala Dunia 2026 akan berlangsung?

Pengundian babak grup Piala Dunia akan berlangsung di John F. Kennedy Centre for the Performing Arts yang ikonik di Washington, D.C.

Kapan undian Piala Dunia 2026?

Tanggal:5 Desember 2025
Waktu:12 siang ET / 5 sore GMT
Tempat:Kennedy Center, Washington D.C.

Undian Piala Dunia 2026 akan dimulai pada pukul 9 pagi PT / 12 siang ET (5 sore GMT) pada Kamis, 5 Desember 2025.

Cara menonton undian Piala Dunia 2026 - Saluran TV & siaran langsung

Pengundian Piala Dunia 2026 akan tersedia untuk ditonton dan disiarkan langsung secara online di seluruh dunia di situs resmi FIFA, saluran YouTube FIFA, dan melalui penyiar internasional tertentu.

Di Amerika Serikat, FOX dan Telemundo memegang hak siar Piala Dunia, sehingga kita dapat mengharapkan pengundian disiarkan langsung di saluran TV mereka masing-masing, serta platform streaming online. Kedua jaringan tersedia melalui layanan streaming fubo. BBC dan ITV memegang hak siar Piala Dunia di Inggris Raya.

Diperkirakan akan ada liputan lebih lanjut melalui platform media sosial dan layanan digital di semua wilayah utama.

Negara / WilayahSaluran TV & siaran
Amerika SerikatFOX, Telemundo, fubo
Inggris RayaBBC, ITV
KanadaTSN
MeksikoUnivision
MENAbeIN Sports

Undian tahap grup Piala Dunia 2026 pot unggulan

Pot 1Pot 2Pot 3Pot 4
Amerika Serikat (D1)KroasiaNorwegiaYordania
Kanada (B1)MarokoPanamaTanjung Verde
Meksiko (A1)KolombiaMesirGhana
SpanyolUruguayAljazairCuracao
ArgentinaSwissSkotlandiaHaiti
PerancisJepangParaguaySelandia Baru
InggrisSenegalTunisiaPemenang play-off UEFA
BrasilIranPantai GadingPemenang play-off UEFA
PortugalKorea SelatanUzbekistanPemenang play-off UEFA
BelandaEkuadorQatarPemenang play-off UEFA
BelgiaAustriaArab SaudiPemenang play-off IC
JermanAustraliaAfrika SelatanPemenang play-off IC

Undian untuk Piala Dunia 48 tim pertama akan menggunakan empat pot, masing-masing berisi 12 tim.

Pot 1 akan terdiri dari tiga negara tuan rumah—USA, Kanada, dan Meksiko—yang akan ditempatkan pada Grup D1, B1, dan A1, masing-masing menurut jadwal pertandingan yang dirilis tahun lalu. Selain itu, Pot 1 akan mencakup sembilan tim peringkat teratas FIFA.

Pot 2 hingga 4 akan terdiri dari 36 tim kualifikasi berikutnya berdasarkan peringkat FIFA mereka. Pot-pot ini juga akan mencakup placeholder untuk enam tim yang kualifikasinya belum dikonfirmasi.

Pada saat pengundian, 42 dari 48 tim peserta akan diketahui. Enam tempat tersisa akan ditentukan melalui pertandingan play-off yang dijadwalkan pada Maret 2026.

Kapan Piala Dunia 2026 akan berlangsung?

Piala Dunia 2026 akan berlangsung dari 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Anda dapat melihat jadwal pertandingan lengkap di bawah ini.

BabakHari PertandinganTanggal
Fase grupHari Pertandingan 111 Juni - 17 Juni 2026
Hari Pertandingan 218 Juni - 23 Juni 2026
Hari Pertandingan 324 Juni - 27 Juni 2026
Babak gugurPutaran 3228 Juni - 3 Juli 2026
Babak 16 besar4 Juli - 7 Juli 2026
Perempat final9 Juli - 11 Juli 2026
Semi final14 Juli - 15 Juli 2026
Play-off tempat ketiga18 Juli 2026
Final19 Juli 2026

Pertandingan pembukaan dijadwalkan pada 11 Juni 2026 di Estadio Azteca di Mexico City. 

Final akan diadakan pada 19 Juli 2026 di MetLife Stadium di East Rutherford, New Jersey (area Greater New York).

