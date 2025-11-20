World Cup 2026 Power Rankings November GFXGOAL
Yosua Arya dan Mark Doyle

Power Ranking Piala Dunia 2026: Inggris Tetap Sempurna, Erling Haaland & Norwegia 'Meriahkan Pesta', Tapi Cristiano Ronaldo Lakukan Kesalahan Besar Bersama Portugal

Sungguh tak ada yang sebanding dengan Piala Dunia. Bahkan, sekadar lolos kualifikasi saja sudah membangkitkan kegembiraan seluruh warga negara, yang tak tertandingi oleh pencapaian klub, itulah sebabnya kita menyaksikan kegembiraan yang luar biasa di seluruh dunia selama jeda internasional bulan November, ketika 14 negara lainnya memesan tempat mereka di pesta sepakbola musim panas mendatang di Amerika Utara.

Tentu saja tidak mengejutkan melihat tim-tim seperti Prancis, Spanyol dan Jerman mengamankan tempat mereka di putaran final, tetapi perjalanan Curacao di kualifikasi sungguh luar biasa, sementara Skotlandia, Norwegia dan Austria akan tampil untuk pertama kalinya di Piala Dunia sejak 1998.

Tentu saja, masih ada enam slot yang harus diisi, tetapi bisa dibilang kita sekarang memiliki gambaran yang jauh lebih baik tentang siapa yang akan bersaing untuk mengangkat trofi paling bergengsi dalam olahraga di MetLife Stadium di New Jersey pada 19 Juli. Jadi, siapa yang tampak seperti calon pemenang dan negara mana yang masih harus banyak bekerja? Di bawah ini, GOAL menilai prospek tiga tuan rumah bersama (Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada) dan 39 tim lainnya yang telah memastikan keikutsertaan mereka di Piala Dunia 2026 menjelang pengundian babak penyisihan grup pada Jumat, 5 Desember mendatang...

  • New Zealand v Australia - International FriendlyGetty Images Sport

    42Selandia Baru ⬇️

    Keputusan FIFA untuk memberikan jaminan tempat bagi Oseania di Piala Dunia 2026 menjadikan Selandia Baru melaju ke putaran final - untuk pertama kalinya sejak 2010 - tampak seperti formalitas belaka, karena mereka sama sekali tidak memiliki rival yang sepadan di OFC. Seperti yang dikatakan bek Michael Boxall setelah All Whites lolos dengan kemenangan 3-0 atas Kaledonia Baru, "Kami pernah mengalami patah hati di [tahun-tahun sebelumnya], tetapi setelah turnamen diperluas, kami sudah menduga hal ini akan terjadi."

    Pertanyaannya sekarang adalah apakah mereka dapat memberikan dampak di Amerika Utara tahun depan. Banyak hal tentu akan bergantung pada lawan mereka di babak penyisihan grup, dan hasil imbang baru-baru ini dengan Norwegia memberikan beberapa alasan untuk optimis - tetapi sulit untuk yakin tentang prospek tim yang kini merosot ke peringkat 85 dunia setelah tujuh pertandingan tanpa kemenangan.

    Memang, mereka hanya memenangkan 11 pertandingan melawan tim non-OFC dalam 15 tahun terakhir, dan penyerang Nottingham Forest Chris Wood adalah satu-satunya pemain kelas atas yang sesungguhnya di skuad Selandia Baru.

  • FBL-WC-2026-ASIA-QUALIFIERS-QAT-UAEAFP

    41Qatar ⬇️

    Setelah mengecewakan semua orang pada debut mereka di Piala Dunia sebagai tuan rumah pada tahun 2022, Qatar akan berusaha meninggalkan kesan yang jauh lebih positif di turnamen edisi kali ini. Namun, kualifikasi mereka diliputi kontroversi, dengan juara Asia dua kali itu secara misterius diizinkan memainkan kedua pertandingan putaran keempat mereka di kandang sendiri dan, setelah menahan imbang Oman tanpa gol di Al Rayyan, mereka mengalahkan Uni Emirat Arab 2-1 di tempat yang sama untuk memastikan posisi puncak di grup yang terdiri dari tiga tim.

    Mantan pelatih Real Madrid dan Spanyol Julen Lopetegui memimpin Qatar setelah mengambil alih posisi pelatih pada bulan Mei, dan melakukan pekerjaan yang baik dalam memperkuat pertahanan yang kebobolan 24 kali dalam sepuluh pertandingan selama putaran ketiga kualifikasi. Mereka juga memiliki striker produktif Almoez Ali, yang mencetak lebih banyak gol (12) daripada siapa pun di grup AFC.

    Meski demikian, lolos dari grup mereka di Amerika Utara kemungkinan akan menjadi tugas berat bagi Qatar, yang dikalahkan di Doha oleh Zimbabwe baru-baru ini.

  • FBL-WC-2026-AFC-KSA-JORAFP

    40Yordania⬇️

    Yordania mencetak sejarah pada 5 Juni dengan lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya, memicu selebrasi meriah di seluruh negeri. Kemenangan 3-0 atas Oman, berkat hat-trick Ali Olwan, membuat Al Nashama hampir memastikan tempat di putaran final, dan finis di dua besar Grup B AFC berkat kemenangan 2-0 Korea Selatan atas Irak yang berada di posisi ketiga di laga yang sama.

    Tentu saja, tidak banyak yang diharapkan dari Yordania di putaran final tahun depan. Mayoritas pemain tim asuhan Jamal Sellami bermain di negara asal mereka, meskipun pemain sayap bintang Mousa Tamari telah menghabiskan sebagian besar kariernya di Eropa, dan meninggalkan Montpellier untuk bergabung dengan Rennes awal tahun ini.

    Yordania, yang berada di peringkat ke-66 dunia, juga terus mengalami peningkatan selama beberapa tahun terakhir dan bahkan mengejutkan Korea Selatan dalam perjalanan mereka menuju posisi kedua di Piala Asia 2023 di Qatar, tetapi kekalahan baru-baru ini dari Bolivia, Albania, dan Tunisia menggarisbawahi bahwa perjalanan mereka di Piala Dunia kemungkinan akan menjadi perjuangan yang berat.

  • FBL-WC-2026-CONCACAF-JAM-NEDAFP

    39Curacao 🆕

    Curacao telah meningkat pesat selama sepuluh tahun terakhir, naik dari peringkat 150 ke peringkat 82 dunia, tetapi perjalanan mereka untuk putaran final tetaplah menakjubkan. Memang, hal itu masih tampak mustahil selama pertandingan grup yang menentukan melawan Jamaika, yang upaya mereka membentur tiang gawang tiga kali di Kingston dan juga penalti di masa injury time yang dibatalkan oleh Video Assistant Referee (VAR).

    Namun, meskipun juga kehilangan pelatih Dick Advocaat, yang absen dalam pertandingan karena alasan pribadi, Curacao tetap kuat untuk mengklaim poin yang mereka butuhkan untuk menjadi negara terkecil - baik dari segi ukuran maupun populasi - yang pernah lolos ke Piala Dunia. Jadi, meskipun The Blue Wave tidak mungkin membuat dampak besar di Amerika Utara dengan sekelompok pemain yang kurang dikenal (alumni akademi Manchester United Tahith Chong akan menjadi wajah yang paling familiar bagi para penggemar Liga Primer), hal itu tidak terlalu penting. Curacao telah membuat sejarah.

  • FBL-WC-2026-QUALIFIER-CONCACAF-HON-HAIAFP

    38Haiti 🆕

    Lolosnya Haiti ke Piala Dunia kedua mereka, 52 tahun setelah penampilan perdana mereka di putaran final, sungguh merupakan keajaiban. Absennya tiga tim terkuat dari kualifikasi CONCACAF (tuan rumah bersama Piala Dunia, AS, Meksiko, dan Kanada) jelas membantu, tetapi tidak ada yang percaya Les Grenadiers dapat memuncaki grup yang berisi Kosta Rika dan Honduras – terutama karena tim asuhan Sebastien Migne terpaksa memainkan semua pertandingan kandang mereka di Curacao karena konflik yang telah melanda Haiti sejak gempa bumi pada tahun 2010.

    Pelatih Sebastien Migne, yang masih belum dapat mengunjungi pulau Karibia tersebut dan harus bergantung pada pejabat federasi sepakbola Haiti untuk mendapatkan informasi tentang pemain lokal, tidak memiliki skuad yang sangat kuat. Akan tetapi, setelah berhasil meyakinkan gelandang Wolves kelahiran Prancis Jean-Ricner Bellegarde untuk bergabung dengan Haiti, harapannya adalah penyerang Sunderland Wilson Isidor akan segera mengikuti jejaknya - yang pasti akan meningkatkan harapan tim untuk membuat setidaknya satu kejutan di putaran final.

  • FBL-WC-2026-QUALIFIER-CONCACAF-PAN-SLVAFP

    37Panama 🆕

    Setelah merebut hati penonton di Piala Dunia 2018 di Rusia, para penggemar fanatik Panama akan kembali ke putaran final musim panas mendatang setelah tim mereka lolos otomatis pekan ini. The Red Tide mengalahkan El Salvador yang sudah tereliminasi dengan kemenangan 3-0 di Panama City. Hasil tersebut, ditambah dengan kekalahan 3-1 Suriname di Guatemala, membuat tim asuhan Thomas Christiansen finis pertama di Grup A zona CONCACAF.

    Melihat kekuatan skuad mereka, mencapai babak gugur Piala Dunia mungkin mustahil bagi Los Canaleros, tetapi Anibal Godoy masih tampil gemilang di lini tengah bersama Adalberto Carrasquilla yang berbakat, sementara duo veteran Jose Fajardo dan Cecilio Waterman terus menjadi ancaman gol yang layak. Jadi, setelah gagal meraih satu poin pun di Rusia, mereka akan menargetkan tiga poin pertama mereka di Piala Dunia musim panas mendatang.

  • Canada v Australia - International FriendlyGetty Images Sport

    36Australia ⬇️

    Australia memastikan keikutsertaan mereka di Piala Dunia 2026 dengan meyakinkan melalui kemenangan tandang atas Arab Saudi pada 10 Juni (padahal hanya menghindari kekalahan lima gol saja sudah cukup) - tetapi kemenangan 1-0 atas Jepang lima hari sebelumnya yang secara efektif memastikan kualifikasi. Seandainya tim asuhan Tony Popovic gagal mengalahkan Samurai Biru, tugas mereka di Jeddah akan jauh lebih berat, dan mereka kesulitan menguasai bola di Perth. Namun, gol gemilang Aziz Behich di menit ke-90 terbukti menentukan dalam segala hal.

    Socceroos kini menantikan penampilan keenam berturut-turut di puatran final, tetapi, dengan kondisi saat ini, skuad tanpa bintang ini tampaknya tidak mampu menyamai pencapaian mereka di babak 16 besar pada tahun 2006 dan 2022. Performa mereka jelas meningkat sejak Popovic menggantikan Graham Arnold sebagai pelatih pada September lalu, dan kemunculan pemain muda berbakat seperti Mohamed Toure, Nestory Irankunda dan Alessandro Circati tentu saja menunjukkan masa depan yang lebih cerah bagi sepakbola Australia. Namun, kekalahan dari AS dan Venezuela baru-baru ini menunjukkan bahwa Socceroos akan kesulitan pada musim panas mendatang.

  • FBL-WC-2026-ASIA-QUALIFIERS-KSA-IRQAFP

    35Arab Saudi ⬇️

    Kembali ke Piala Dunia untuk kedelapan kalinya sejak debut mereka di turnamen ini di Amerika Serikat pada tahun 1994, Arab Saudi terpaksa menempuh jalur kualifikasi yang rumit sebelum akhirnya berhasil mengamankan tempat mereka di bulan Oktober.

    Roberto Mancini mengundurkan diri sebagai pelatih setelah lebih dari setahun bertugas menyusul penampilan buruk di Piala Asia dan awal kualifikasi Piala Dunia yang mengecewakan pada Oktober 2024, yang menyebabkan penunjukan kembali pendahulunya Herve Renard. Meskipun performa di bawah manajer Prancis tersebut belum konsisten, Arab Saudi berhasil mengalahkan Irak dengan selisih gol yang dicetak di babak keempat kualifikasi Asia untuk memastikan tempat mereka di undian bulan Desember, meskipun mereka sangat terbantu dengan kesempatan memainkan kedua pertandingan mereka di Jeddah.

    Masuknya bintang-bintang asing ke Saudi Pro League tampaknya berdampak buruk bagi tim nasional karena sejumlah pemain terpaksa keluar dari susunan klub mereka, dan terulangnya kemenangan mengejutkan mereka atas Argentina pada tahun 2022 terasa sangat sulit saat ini bagi tim yang dikalahkan 2-0 di kandang sendiri oleh Aljazair awal pekan ini.

  • FBL-WC-2026-ASIA-QUALIFIERS-IRN-UZBAFP

    34Iran ⬇️

    Iran memastikan tempat mereka di Piala Dunia 2026 setelah dua kali bangkit dari ketertinggalan untuk bermain imbang 2-2 dengan Uzbekistan yang berada di posisi kedua di Teheran pada bulan Maret – hasil yang memastikan tim tuan rumah finis di posisi dua besar Grup A AFC. Mehdi Taremi terbukti sangat menentukan, dengan striker Olympiakos tersebut mencetak kedua gol negaranya, meskipun ia sekali lagi didukung dengan apik oleh Sardar Azmoun.

    Iran memang tidak memiliki pemain top yang sangat banyak – sebagaimana ditegaskan oleh penampilan buruk mereka dalam kekalahan mengecewakan dari Uzbekistan di Piala Negara CAFA 2025 – tetapi mereka jelas tidak kekurangan pengalaman dan tim yang saat ini berada di peringkat ke-21 dunia itu tidak boleh dianggap remeh. Ini akan menjadi penampilan keempat mereka secara berturut-turut di Piala Dunia dan, dengan hasil undian yang menguntungkan, mereka berpeluang lolos dari babak penyisihan grup untuk pertama kalinya pada percobaan ketujuh.

    Namun, perlu dicatat bahwa mereka mungkin tidak memiliki pendukung di AS, karena presiden Amerika Donald Trump memberlakukan larangan perjalanan ke sejumlah negara, termasuk Iran. Pengecualian telah dibuat yang seharusnya berlaku bagi pemain, staf dan keluarga terkait, tetapi tidak berlaku bagi pendukung.

  • Cape Verde World Cup Getty

    33Tanjung Verde ⬆️

    Tanjung Verde akan menjadi peserta Piala Dunia terkecil ketiga berdasarkan jumlah penduduk setelah berhasil mengamankan tempat di final musim panas mendatang. Setelah gagal lolos dalam hasil imbang dramatis 3-3 dengan Libya, Blue Sharks memastikan debut mereka di turnamen ini berkat kemenangan 3-0 atas Eswatini pada bulan Oktober yang mengamankan posisi puncak grup kualifikasi mereka, di mana mereka secara luar biasa unggul empat poin dari tim kuat Afrika Kamerun.

    Negara kepulauan Atlantik yang kecil ini bangkit dari awal yang kurang baik untuk meraih lima kemenangan beruntun dan akhirnya memastikan keterlibatan mereka di AS, Kanada, dan Meksiko dengan rekor tujuh kemenangan, dua hasil imbang, dan hanya satu kekalahan – sebuah prestasi yang sangat bertolak belakang dengan kegagalan mereka mencapai Piala Afrika 2025.

    Tim ini jelas bukan tim yang beranggotakan nama-nama besar atau didukung oleh asosiasi sepakbola yang kaya raya. Pico Lopes dari Shamrock Rovers direkrut melalui platform jejaring sosial profesional LinkedIn, sementara mereka juga diuntungkan oleh kehadiran pemain-pemain berkualitas yang mewakili mereka sejak mencapai perempat-final Piala Afrika pada tahun 2023. Mereka mungkin akan menjadi tim yang kurang diperhitungkan musim panas mendatang, tetapi Anda bisa yakin bahwa tim asal Tanjung Verde ini tidak akan peduli sama sekali, dan hasil imbang bulan ini dengan Iran dan Mesir di Piala Internasional Al Ain menunjukkan bahwa mereka tidak akan berada di Amerika Utara hanya untuk menambah tim penggembira. Jika hasil undiannya bagus, mereka akan mengincar setidaknya satu kemenangan.

  • Mexico v Paraguay - International FriendlyGetty Images Sport

    32Meksiko ⬇️

    Jaime Lozano memimpin Meksiko meraih kejayaan Piala Emas pada tahun 2023, tetapi ia dipecat setelah penampilan buruk di Copa America tahun lalu di mana El Tri gagal total lolos dari grup yang diperkirakan sangat mudah, yang terdiri dari Jamaika, Venezuela dan Ekuador. Akibatnya, Javier Aguirre kembali memimpin, kali ini dibantu oleh Rafael Marquez yang legendaris, yang telah ditunjuk untuk mengambil alih sebagai pelatih kepala setelah Piala Dunia.

    Ini tentu saja merupakan awal yang menggembirakan untuk masa jabatan ketiga Aguirre, dengan Meksiko bangkit dari kekalahan mengejutkan di leg pertama melawan Honduras (di mana sang pelatih terkena lemparan kaleng bir oleh suporter tuan rumah!) untuk kemudian memenangkan Nations League pada bulan Maret - sebelum kemudian meraih trofi lainnya pada bulan Juni dengan kemenangan 2-1 atas AS di final Piala Emas di Houston.

    Akan tetapi, El Tri belum pernah menang lagi sejak saat itu, dengan kekalahan 2-1 atas Paraguay baru-baru ini memperpanjang catatan buruk mereka menjadi enam pertandingan dan hanya menimbulkan keraguan lebih jauh atas peluang Meksiko untuk mencapai perempat-final Piala Dunia untuk pertama kalinya sejak mereka menjadi tuan rumah turnamen tersebut pada tahun 1986.

  • TOPSHOT-FBL-WC-2026-ASIA-QUALIFIER-UAE-UZBAFP

    31Uzbekistan ⬆️

    Setelah beberapa kali nyaris lolos dan banyak kekecewaan, Uzbekistan akhirnya akan tampil perdana di putaran final Piala Dunia musim panas mendatang. Kualifikasi berjalan jauh dari mudah, dengan Srecko Katanec terpaksa mundur sebagai pelatih pada Januari karena sakit, dan Timur Kapadze menyelesaikan pekerjaan yang telah dimulai pelatih asal Slovenia itu dengan mengamankan hasil imbang 0-0 yang menegangkan melawan Uni Emirat Arab pada 5 Juni yang memastikan finis di dua besar Grup A AFC.

    Namun, itu tidak cukup untuk memberinya posisi teratas; legenda Italia Fabio Cannavaro telah direkrut menjelang Piala Dunia perdana negara Asia itu, dengan Kapadze menjabat sebagai asistennya. Masa jabatan sang juara Piala Dunia dimulai dengan menjanjikan, dengan White Wolves memenangkan Piala Internasional Al Ain bulan ini (turnamen persahabatan) dengan mengalahkan Mesir di semi-final dan mengalahkan Iran melalui adu penalti di final.

    Namun, yang sudah jelas adalah bahwa harapan Uzbekistan yang jelas tipis untuk lolos ke babak gugur Piala Dunia akan bergantung pada pertahanan yang kuat yang dipimpin oleh bek tengah Manchester City Abdukodir Khusanov, meskipun ada bakat di lini serang. Kapten Eldor Shomurodov bergabung dengan Roma dan sekarang bermain untuk Istanbul Basaksehir, yang juga baru-baru ini merekrut pemain sayap berusia 21 tahun yang berbakat Abbosbek Fayzullaev.

  • Japan v Ghana - International FriendlyGetty Images Sport

    30Ghana ⬇️

    Sebagai veteran empat dari lima Piala Dunia sebelumnya, Ghana telah muncul sebagai salah satu kekuatan utama sepakbola Afrika sejak pergantian abad. Namun, The Black Stars mencapai titik terendah pada November 2024 ketika, setelah gagal memenangkan satu pun dari enam pertandingan kualifikasi mereka, mereka gagal mendapatkan tempat di Piala Afrika mendatang. Pelatih Otto Addo, yang tidak mengejutkan, berada di bawah tekanan yang sangat besar, tetapi ia dan timnya telah bangkit kembali dengan cara yang mengesankan selama setahun terakhir.

    Dari enam kualifikasi Piala Dunia yang mereka mainkan pada tahun 2025, Ghana memenangkan lima di antaranya, mencatat skor agregat 16-1 untuk memuncaki grup mereka, dan mereka tidak diragukan lagi memiliki bakat untuk bersaing memperebutkan tempat di babak gugur musim panas mendatang. Jika melihat performa awal musim, Antoine Semenyo dan Mohammed Kudus akan terus menjadi andalan setelah penampilan impresif di Liga Primer, sementara Jordan Ayew yang terus menyumbang gol-gol kunci di usia 34 tahun tentu saja menjadi nilai tambah.

    Penampilan Ghana yang kurang efektif dalam pertandingan persahabatan bulan ini melawan Jepang dan Korea Selatan sempat menimbulkan keraguan atas kekuatan Ghana yang sesungguhnya, tetapi setidaknya mereka tidak perlu menghadapi tekanan mental dan fisik karena harus bermain di dua turnamen internasional besar dalam kurun waktu tujuh bulan – tidak seperti kebanyakan negara Afrika lainnya.

  • Venezuela v Canada - International FriendlyGetty Images Sport

    29Kanada ⬇️

    Kanada adalah tim yang sedang naik daun di bawah asuhan Jesse Marsch - sebagaimana ditegaskan oleh fakta bahwa mereka telah naik dari peringkat 40 ke peringkat 28 dunia tahun ini. Tentu saja, tidak semuanya berjalan mulus. Kekalahan di perempat-final Piala Emas CONCACAF bulan Juni lalu dari Guatemala merupakan rasa malu yang besar - dan kekalahan dari Australia sama sekali bukan pertanda baik. Namun, hasil imbang baru-baru ini dengan sesama tim kualifikasi Piala Dunia, Kolombia dan Ekuador, membuktikan bahwa Kanada dapat bersaing di level tertinggi.

    Memang, jangan dilupakan bahwa tak lama setelah mengambil alih pada bulan Mei tahun lalu, Marsch memimpin Kanada ke posisi keempat di Copa America 2024 - yang bisa dibilang merupakan pencapaian terbaik dalam sejarah sepakbola negara tersebut. Tantangannya sekarang, tentu saja, adalah untuk membuat dampak yang lebih besar di Piala Dunia 2026. Kanada hanya lolos ke putaran final pada dua kesempatan sebelumnya (1986 dan 2022) dan mereka kalah dalam ketiga pertandingan grup mereka di kedua kesempatan tersebut.

    Kebugaran kapten Alphonso Davies, yang mengalami cedera ACL saat timnya menang atas AS di Nations League pada bulan Maret, jelas akan menjadi kunci - tetapi bisa dibilang yang lebih penting adalah striker bintang Jonathan David menemukan kembali sentuhan mencetak golnya, yang telah hilang sejak bergabung dengan Juventus pada musim panas.

  • FBL-WC-2026-AFRICA-QUALIFIERS-DJI-EGYAFP

    28Mesir ⬇️

    Untuk tim sesukses Mesir di sepakbola Afrika, rekor mereka mencapai Piala Dunia cukup buruk. Mesir telah mencapai lima dari sepuluh final Piala Afrika terakhir, memenangkan tiga di antaranya, tetapi 2026 akan menandai kedua kalinya mereka berkompetisi di panggung dunia sejak 1990. Performa mereka sebelumnya juga kurang memuaskan, karena mereka kalah di ketiga pertandingan dalam grup yang tampaknya tidak terlalu mengintimidasi pada tahun 2018, sehingga para pemain Mesir akan bertekad untuk memberikan dampak besar pada turnamen musim panas mendatang di Amerika Utara - dan tidak ada yang lebih besar daripada Mohamed Salah.

    Posisi pemain sayap ini di Liverpool mungkin menjadi topik perdebatan di Inggris saat ini, tetapi Salah tetap menjadi andalan negaranya, mencetak sembilan gol di babak kualifikasi, dan bergabung dalam lini depan yang mengancam bersama penyerang serba bisa Manchester City Omar Marmoush. Pelatih Hossam Hassan juga memiliki pertahanan yang terlatih dengan baik yang hanya kebobolan dua kali dalam sepuluh laga kualifikasi, tetapi kekalahan 2-0 dari Uzbekistan pekan lalu, ditambah dengan kemenangan adu penalti atas Tanjung Verde, telah sedikit meredakan ekspektasi di sekitar tim Mesir ini.

  • FBL-WC-2026-AFRICA-QUALIFIER-RSA-NGAAFP

    27Afrika Selatan ⬆️

    Untuk pertama kalinya sejak menjadi tuan rumah pada tahun 2010, dan untuk ketiga kalinya dengan usaha mereka sendiri, Afrika Selatan berhasil lolos ke Piala Dunia, meskipun mereka hampir kehilangan kesempatan tersebut meskipun tampil solid di Grup C CAF. Memainkan pemain yang tidak memenuhi syarat melawan Lesotho pada bulan September membuat mereka kehilangan tiga poin, sehingga mereka membutuhkan kemenangan atas Rwanda di pertandingan terakhir mereka – serta bantuan dari Nigeria – untuk mengamankan tempat mereka di musim panas mendatang.

    Langkah ke semi-final Piala Afrika 2023 menunjukkan bahwa Bafana Bafana sedang bangkit kembali setelah sekitar satu dekade terpuruk, dan pelatih Hugo Broos telah mampu mempertahankan momentum tersebut dengan tim yang sangat bergantung pada kekuatan domestik Mamelodi Sundowns. Penjaga gawang Ronwen Williams adalah salah satu penjaga gawang terbaik yang saat ini bermain di luar Eropa, sementara striker Burnley Lyle Foster diharapkan menjadi ancaman gol.

    Lolos dari grup mereka di Amerika Utara kemungkinan besar masih akan sulit bagi Afrika Selatan, tetapi kepercayaan diri mereka saat ini sedang tinggi karena delapan pertandingan tanpa kekalahan, dan mereka dapat menyebabkan satu atau dua kejutan.

  • Canada v Ivory Coast - International FriendlyGetty Images Sport

    26Pantai Gading ⬇️

    Pantai Gading kembali ke Piala Dunia setelah absen di dua turnamen terakhir - dan mereka lolos dengan cara yang mengesankan. Juara bertahan Afrika ini tidak kebobolan satu gol pun di Grup F CAF dan memenangkan delapan dari sepuluh pertandingan mereka, sementara dua lainnya berakhir imbang, melawan Gabon dan Kenya. Dipimpin oleh Emerse Fae, yang secara mengesankan mengambil alih sebagai pelatih di pertengahan perjalanan mereka di Piala Afrika mereka yang penuh kemenangan, skuad Pantai Gading berisi pemain-pemain berkualitas seperti Franck Kessie, Amad Diallo, Nicolas Pepe, Sebastien Haller dan Simon Adingra, serta bek Sporting CP yang sangat dihormati Ousmane Diomande.

    Jadi, meskipun The Elephants mungkin tidak memiliki banyak nama besar seperti saat mereka lolos ke tiga Piala Dunia berturut-turut antara tahun 2006 dan 2014, dan tampak lemah setelah kalah dari Arab Saudi pekan lalu, mereka tetap mampu menunjukkan tingkat organisasi yang dapat membuat mereka sangat sulit dikalahkan musim panas mendatang.

  • Mohammed Amoura Algeria 2025Getty Images

    25Aljazair ⬆️

    Setelah absen selama 12 tahun, Aljazair akan kembali ke putaran final Piala Dunia 2026 setelah mengamankan tempat mereka dengan satu pertandingan tersisa di kualifikasi Afrika. Periode antara keduanya cukup beragam bagi Desert Foxes, yang memenangkan Piala Afrika 2019 tetapi tersingkir di babak penyisihan grup turnamen yang sama tanpa memenangkan satu pertandingan pun dalam tiga kesempatan lainnya. Akibatnya, sulit untuk memprediksi versi tim mana yang akan tampil di Amerika Utara musim panas mendatang.

    Tentu saja, penampilan kapten veteran Riyad Mahrez akan sangat menentukan nasib mereka, dengan mantan pemain sayap Manchester City tersebut masih memegang kendali di usianya yang mendekati 35 tahun. Sementara itu, rekan penyerangnya, Mohamed Amoura, menikmati kualifikasi yang luar biasa dengan menjadi pencetak gol terbanyak di Afrika dengan sepuluh gol, dan striker Wolfsburg tersebut bisa menjadi bintang baru di turnamen ini jika Aljazair berhasil menantang siapa pun di Amerika Utara tahun depan.

  • FBL-BRA-TUN-FRIENDLYAFP

    24Tunisia ⬆️

    Tunisia memang tak pernah ragu untuk mencapai putaran final Piala Dunia ketiga berturut-turut. Namun, langkah mereka juga diwarnai drama, dengan Eagles of Carthage memastikan posisi puncak Grup H CAF berkat gol kemenangan Mohamed Ali Ben Romdhane di menit ke-94 di Guinea Ekuatorial pada bulan September.

    Tentu saja, pelatih Faouzi Benzarti, yang kembali melatih pada bulan Februari, lebih dari satu dekade setelah masa jabatan sebelumnya berakhir, akan lebih termotivasi oleh fakta bahwa timnya berhasil mengamankan tempat di Amerika Utara tanpa kebobolan satu gol pun – rekor sempurna yang mereka pertahankan dengan mencetak sembilan gol tanpa balas dalam pertandingan melawan Sao Tome dan Principe dan Namibia pada bulan Oktober.

    Meskipun statistik pertahanan mereka impresif, Tunisia akan menghadapi tantangan berat untuk lolos ke babak gugur Piala Dunia untuk pertama kalinya karena minimnya kualitas lini serang mereka. Namun, hasil imbang 1-1 melawan Brasil baru-baru ini akan memberi mereka kepercayaan diri yang besar untuk menghadapi tahun depan.

  • Paraguay v Ecuador - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    23Paraguay ⬇️

    Paraguay telah berkembang pesat selama kurang lebih satu tahun terakhir - dan pelatih Gustavo Alfaro adalah alasan utamanya. La Albirroja tumbang di rintangan pertama Copa America musim panas lalu, kalah di ketiga pertandingan grup mereka, yang mengakibatkan pemecatan Daniel Garnero. Alfaro telah tampil gemilang sejak mengambil alih, dengan Paraguay memastikan kualifikasi Piala Dunia berkat peningkatan performa yang pesat, mengalahkan Brasil, Argentina, dan Uruguay dalam sepuluh pertandingan tak terkalahkan.

    Kemajuan mereka terhambat oleh kekalahan 1-0 dari Brasil di Sao Paulo pada bulan Juni, tetapi Paraguay mengamankan tempat di putaran final Piala Dunia untuk pertama kalinya sejak 2010 berkat hasil imbang tanpa gol dengan Ekuador pada bulan September. Jadi, meskipun Alfaro tidak memiliki penyerang kelas dunia untuk diandalkan, ia memiliki lini belakang brilian yang dipimpin oleh bek tengah veteran Palmeiras Gustavo Gomez, yang sangat sulit ditembus - setidaknya dalam pertandingan kompetitif.

    Paraguay gagal menjaga clean sheet dalam empat pertandingan persahabatan yang mereka mainkan sejak lolos ke Piala Dunia, tetapi kemenangan atas Meksiko awal pekan ini setidaknya membuat mereka kembali ke jalur kemenangan setelah hasil imbang yang lumayan dengan Jepang diikuti oleh kekalahan beruntun dari Korea Selatan dan AS.

  • FBL-INTERNATIONAL-FRIENDLY-USA-URUAFP

    22Uruguay ⬇️

    Marcelo Bielsa membawa Uruguay ke Piala Dunia, dan itu kabar gembira bagi siapa pun yang menyukai karakter penuh warna dan sepakbola menyerang. El Loco adalah salah satu pelatih paling ikonik dalam sejarah sepakbola dan akan optimistis dengan peluang timnya untuk menciptakan satu atau dua kejutan musim panas mendatang.

    Selain mengalahkan Brasil dalam perjalanan mereka ke semi-final Copa America 2024, Uruguay juga berhasil mencuri empat poin dari Selecao selama kualifikasi Piala Dunia – dan bahkan mengejutkan Argentina di Buenos Aires. Namun, juara dunia dua kali ini kesulitan menemukan konsistensi dan kelancaran di tahun 2025, dan kekalahan telak 5-1 dari AS telah memicu kekhawatiran – terutama karena Bielsa menurunkan tim yang hampir berkekuatan penuh.

    Seperti halnya striker bintang Darwin Nunez, mustahil untuk mengetahui secara pasti apa yang bisa diharapkan dari Uruguay!

  • Scotland v Denmark - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    21Skotlandia 🆕

    Skotlandia menuju Piala Dunia pertama mereka dalam 28 tahun setelah lolos dengan cara yang paling dramatis. Pasukan Steve Clarke mencetak dua gol di masa injury time dalam pertandingan yang harus dimenangkan melawan Denmark di Hampden Park. Sejujurnya, Denmark memang lebih unggul – meskipun bermain dengan sepuluh pemain – tetapi Skotlandia menunjukkan semangat juang yang luar biasa dan kualitas yang tak tertandingi. Gol-gol yang dicetak oleh Scott McTominay, Kieran Tierney dan Kenny McLean memang sensasional.

    Apakah Skotlandia benar-benar memiliki kualitas yang memadai untuk lolos dari babak penyisihan grup di Piala Dunia untuk pertama kalinya masih diperdebatkan. Ingat, tim ini tampil impresif saat lolos ke Euro 2024, tetapi tampil buruk di Jerman. Namun, dengan dukungan Tartan Army yang luar biasa, Andy Robertson dkk berpeluang besar mengukir sejarah di Amerika Utara.

  • FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIERS-CYP-AUTAFP

    20Austria 🆕

    Siapa pun yang menyaksikan Euro 2024 pasti senang Austria lolos ke Piala Dunia, mengingat tim asuhan Ralf Rangnick merupakan salah satu tim paling menarik untuk ditonton di Jerman berkat gaya sepakbola yang sangat positif dan dinamis, yang membawa mereka memuncaki salah satu grup tersulit di turnamen tersebut. Mereka telah meraih beberapa hasil mengecewakan sejak saat itu – terutama kekalahan 1-0 bulan lalu dari Rumania yang merusak rekor sempurna mereka di Grup H UEFA – tetapi mereka mengamankan posisi puncak pada laga pamungkas setelah bangkit dari ketertinggalan dan bermain imbang dengan Bosnia dan Herzegovina yang berada di posisi kedua.

    Austria memiliki beberapa pemain berkualitas, seperti Christoph Baumgartner dan Konrad Laimer, tetapi kekhawatiran terbesar bagi tim asuhan Ragnick adalah Marko Arnautovic yang berusia 36 tahun, sementara Marcel Sabitzer dan Michael Gregoritsch juga sudah berusia di atas 30 tahun – yang mungkin akan menyulitkan mereka untuk menekan dengan intensitas yang biasa mereka tunjukkan di Amerika Utara musim panas mendatang.

  • Ecuador v New Zealand - International FriendlyGetty Images Sport

    19Ekuador ⬇️

    Tak seorang pun ingin melawan Ekuador di Piala Dunia. La Tri terbukti menjadi mimpi buruk yang mutlak untuk dihadapi di kualifikasi Amerika Selatan - yang mungkin tidak terlalu mengejutkan mengingat pertahanan mereka dikomandoi oleh bek tengah Paris Saint-Germain Willian Pacho dan dilindungi oleh mesin lini tengah Chelsea Moises Caicedo. Tidak ada tim di CONMEBOL yang kebobolan lebih sedikit gol (hanya lima gol dalam 18 pertandingan), sementara mereka juga mencatatkan 12 clean sheet yang mencengangkan, dengan hanya dua kekalahan mereka terjadi saat bertandang ke Brasil dan Argentina, yang dikalahkan Ekuador di kandang sendiri pada kualifikasi terakhir mereka untuk mengamankan posisi kedua di klasemen Amerika Selatan.

    Jadi, meskipun pelatih Sebastian Beccacece tidak diberkahi dengan banyak talenta di lini depan (Enner Valencia yang berusia 35 tahun tetap menjadi sumber gol terbaik mereka) dan Ekuador terlalu banyak bermain imbang sebagai hasilnya, mereka sangat siap untuk membuat frustrasi lawan-lawan mereka di Piala Dunia dan menebus kekalahan mereka di babak penyisihan grup 2022.

  • FBL-WC-2026-AFRICA-QUALIFIER-SEN-MRTAFP

    18Senegal ⬇️

    Senegal tetap menjadi salah satu tim terkuat di Afrika, terbukti dari kemenangan telak mereka atas Inggris pada bulan Juni. Namun, Singa Teranga nyaris gagal lolos otomatis ke Piala Dunia setelah tertinggal 2-0 dalam pertandingan wajib menang melawan RD Kongo pada bulan September. Namun, mereka berhasil membalikkan keadaan di babak kedua dan mengamankan kemenangan 3-2 yang memungkinkan mereka melaju mulus sebulan kemudian.

    Pape Thiaw masih bisa mengandalkan para pemain veteran Sadio Mane, Kalidou Koulibaly dan Idrissa Gana Gueye, sementara penampilan Ismaila Sarr, Iliman Ndiaye dan Nicolas Jackson selama beberapa tahun terakhir membuat Senegal seharusnya tiba di Amerika Utara dengan lini serang dinamis yang tidak akan terlalu bergantung pada Mane seperti di turnamen-turnamen sebelumnya.

    Jadi, meski kekalahan 2-0 dari Brasil pekan lalu dalam pertandingan persahabatan yang sengit di London mungkin telah memperlihatkan beberapa keterbatasan Senegal, pemenang Piala Afrika 2021 itu memiliki kualitas yang cukup untuk sekali lagi mencapai babak fase gugur Piala Dunia, setelah berhasil mencapai babak 16 besar di Qatar pada tahun 2022.

  • United States v Paraguay - International FriendlyGetty Images Sport

    17Amerika Serikat ⬆️

    Penunjukan Mauricio Pochettino yang telah lama ditunggu-tunggu sebagai pelatih baru USMNT diumumkan setahun yang lalu dengan meriah, dan setelah beberapa cobaan dan rintangan yang sangat berat, pelatih asal Argentina itu akhirnya mulai menunjukkan kemajuan yang nyata.

    Amerika Serikat kini tak terkalahkan dalam lima pertandingan persahabatan terakhir mereka, dengan empat kemenangan, dan kemenangan telak 5-1 atas Uruguay pekan ini merupakan kemenangan gemilang yang telah lama dinantikan oleh para pendukung tim yang telah lama menderita. Kemenangan ini diraih tanpa beberapa pemain bintang, termasuk Christian Pulisic dan Weston McKennie, semakin memperkuat keyakinan bahwa Pochettino sedang membangun skuad yang mampu mengharumkan nama AS musim panas mendatang.

  • SOCCER WC26 QUALIF KAZAKHSTAN VS BELGIUMAFP

    16Belgia ⬇️

    Kevin De Bruyne bahkan sudah mengakui sejak tahun 2022 bahwa peluang terbaik Belgia untuk memenangkan trofi internasional utama bersama 'Generasi Emas' mereka telah berlalu - dan belum ada yang terjadi hingga saat itu untuk mengubah pandangan tersebut. Euro 2024 adalah bencana bagi Setan Merah, dengan De Bruyne berselisih dengan para pendukung mereka - dan itu terjadi sebelum mereka tersingkir di babak 16 besar. Setidaknya mereka berhasil lolos ke Piala Dunia tanpa kalah satu pertandingan pun, tetapi grup tersebut merupakan grup yang lemah dan bahkan pemain sayap Manchester City Jeremy Doku mengakui setelah hasil imbang 1-1 dengan Kazakhstan pekan lalu bahwa Belgia "kehilangan terlalu banyak poin" dan "tidak cukup bagus dalam banyak pertandingan".

    Jadi, meskipun Rudi Garcia masih punya waktu untuk membalikkan keadaan, dan memiliki banyak pemain yang bermain di lima liga top Eropa, sulit untuk memberikan argumen yang meyakinkan bahwa Belgia akhirnya akan mengakhiri paceklik trofi mereka musim panas mendatang.

  • South Korea v Paraguay - International FriendlyGetty Images Sport

    15Korea Selatan ⬆️

    Partisipasi Korea Selatan di Piala Dunia musim panas mendatang sama sekali bukan kejutan bagi siapa pun, mengingat Taeguk Warriors telah tampil di sepuluh turnamen terakhir. Kali ini, tiket lolos dipastikan dengan catatan tak terkalahkan, yang mereka raih dengan mengalahkan Kuwait 4-0 di pertandingan terakhir.

    Namun, perjalanan mereka tidak mulus, karena mereka ditahan imbang tiga kali berturut-turut sebelum akhirnya berhasil mengalahkan Irak, sementara beberapa pemain kunci mulai pulih, termasuk kapten legendaris Son Heung-min. Namun, pelatih Hong Myung-bo berhasil mengembalikan Korea ke jalur kemenangan setelah kekalahan mengejutkan mereka di semi-final melawan Yordania di Piala Asia 2023, yang mengakibatkan pemecatan Jurgen Klinsmann sebagai pelatih, dan sang pelatih baru telah mulai mencoba menyegarkan skuad menjelang turnamen musim panas mendatang di Amerika Utara.

    Kekalahan 5-0 dari Brazil dalam laga persahabatan di bulan Oktober berarti tak seorang pun akan berani bertaruh Korea Selatan akan mampu menyamai posisi keempat mereka di Piala Dunia 2002 - tetapi mereka telah merespon dengan baik kenyataan pahit itu dengan tiga kemenangan berturut-turut (melawan Paraguay, Bolivia, dan Ghana) tanpa kebobolan satu gol pun dan jelas bukan tim yang bisa dianggap enteng, terutama karena Son tampaknya sudah menikmati efek regenerasi dari bermain di klubnya di Los Angeles.

  • FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIERS-SUI-SWEAFP

    14Swiss 🆕

    Swiss adalah jagoan yang tidak mencolok di babak kualifikasi. Mereka belum pernah absen di Piala Dunia sejak 2002 dan hampir selalu diandalkan untuk mencapai babak 16 besar. Kali ini, mereka harus menunggu hingga laga pamungkas untuk resmi memastikan tempat mereka di turnamen 2026 dengan hasil imbang 1-1 di Kosovo. Namun, Swiss telah berhasil mengamankan posisi puncak Grup B UEFA dengan kemenangan gemilang 4-1 atas Swedia di Jenewa pekan lalu, yang dengan sempurna menggambarkan mengapa pasukan Murat Yakin menjadi lawan yang tangguh bagi siapa pun.

    Skuad mereka mungkin tidak dipenuhi bintang-bintang, tetapi Breel Embolo adalah pencetak gol yang andal di level ini, Dan Ndoye adalah pemain yang sangat berbakat di masa jayanya, Johan Manzambi adalah prospek yang sangat menjanjikan, dan yang terpenting, gelandang veteran Granit Xhaka bisa dibilang sedang berada dalam periode terbaik dalam kariernya. Intinya, Swiss tidak boleh diremehkan.

  • Croatia v Faroe Islands - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    13Kroasia ⬆️

    Kami pikir kami telah melihat penampilan terakhir Luka Modric di panggung internasional setelah tersingkirnya Kroasia secara menyakitkan di babak grup Euro 2024, tetapi pemenang Ballon d'Or ini sekarang siap untuk menjadi kapten negaranya di Piala Dunia pada usia 40 tahun.  Tim asuhan Zlatko Dalic terbilang cukup mudah melewati babak kualifikasi, memastikan tempat mereka dengan satu putaran tersisa berkat kemenangan 3-1 atas Kepulauan Faroe di Rijeka. Namun, seperti yang selalu terjadi dengan Kroasia, kami bertanya-tanya apakah mereka benar-benar dapat memberikan dampak besar di turnamen sambil terus mengandalkan bintang-bintang senior yang sama. Lagipula, Modric bukan satu-satunya veteran yang mampu melawan zaman; Ivan Perisic (36) dan Andrej Kramaric (34) juga memberikan kontribusi krusial bagi perjalanan mereka di kualifikasi.

    Namun, Petar Sucic dan Franjo Ivanovic (keduanya berusia 22 tahun) telah muncul sebagai prospek yang menjanjikan, sementara lini pertahanan dipimpin oleh Josko Gvardiol (23), yang semakin kuat setelah membuktikan dirinya sebagai salah satu bek muda paling berbakat di Piala Dunia terakhir. Lebih lanjut, jika ada satu hal yang kita ketahui tentang tim yang finis di posisi ketiga di Qatar, itu adalah bahwa Kroasia yang diperkuat Modric gemar menjadi batu sandungan tim-tim yang difavoritkan menjadi juara.

  • Brazil v Chile - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    12Brasil ⬇️

    Konfederasi Sepakbola Brasil (CBF) akhirnya mendapatkan pelatih idaman mereka pada bulan Mei, tetapi apakah setahun benar-benar waktu yang cukup bagi Carlo Ancelotti untuk membawa Seleccao menjadi juara Piala Dunia? Brasil memang memiliki potensi untuk meraih gelar keenam yang memecahkan rekor, tetapi mereka finis di urutan kelima CONMEBOL setelah kalah sepertiga dari total pertandingan mereka, dan sudah lama terdapat kekhawatiran mengenai kurangnya kekompakan tim Amerika Selatan tersebut, yang tersingkir di babak perempat-final di Rusia 2018 dan Qatar 2022.

    Di sisi positifnya, Ancelotti sudah memiliki hubungan yang sangat baik dengan duo penyerang kunci Vinicius Jr. dan Rodrygo sejak ia melatih Real Madrid. Gelandang veteran Casemiro sedang menikmati kebangkitannya di Manchester United. Sementara itu, kemenangan atas Senegal yang sedang dalam performa terbaiknya pekan lalu, yang meningkatkan moral tim, membuktikan bahwa Estevao memang layak untuk dibanggakan. Akan tetapi, hasil imbang 1-1 berikutnya dengan Tunisia menegaskan fakta bahwa Ancelotti membutuhkan salah satu pemain nomor 9-nya untuk tampil gemilang dalam beberapa bulan mendatang (Joao Pedro mungkin pilihan terbaik), karena hal terakhir yang diinginkan Brasil adalah sekali lagi mendapati diri mereka bergantung pada Richarlison untuk mencetak gol!

  • Luis Diaz Colombia 2025Getty Images

    11Kolombia ⬆️

    Nestor Lorenzo telah melakukan pekerjaan yang baik sejak mengambil alih Kolombia pada Juni 2022, memimpin Los Cafeteros ke final Copa America musim panas lalu sebelum mengamankan tempat di Piala Dunia dengan satu pertandingan tersisa. James Rodriguez adalah kunci kelolosan mereka, dengan bintang Piala Dunia 2014 tersebut membuka skor dalam kemenangan 3-0 atas Bolivia yang memastikan negaranya finis di enam besar CONMEBOL, tetapi bintang Bayern Munich Luis Diaz juga tampil gemilang.

    Seperti yang telah mereka buktikan melalui rentetan lima kemenangan dari enam pertandingan terakhir, Kolombia kemungkinan besar tidak akan kesulitan mencetak gol di Piala Dunia: Jhon Arias, Richard Rios dan Daniel Munoz semuanya adalah pemain berbakat, sementara Jhon Duran adalah pemain yang sangat potensial. Namun, para petaruh akan berhati-hati dalam mendukung tim yang telah melewati enam pertandingan tanpa kemenangan sebelum akhirnya menang melawan Bolivia.

  • FBL-JPN-GHA-FRIENDLYAFP

    10Jepang ↔️

    Jepang menjadi tim pertama yang lolos ke Piala Dunia pada 20 Maret dengan mengalahkan Bahrain berkat gol dari Daichi Kamada dan Takefusa Kubo yang memukau. Ini akan menjadi penampilan kedelapan berturut-turut di putaran final bagi Samurai Biru, yang merupakan salah satu bintang di edisi sebelumnya di Qatar, di mana mereka mengejutkan Jerman dan Spanyol dalam perjalanan mereka ke babak 16 besar sebelum akhirnya kalah dari Kroasia melalui adu penalti.

    Tujuan mereka adalah mencapai perempat final untuk pertama kalinya, tetapi apakah mereka dapat melakukannya masih menjadi topik diskusi yang sengit di dalam negeri. Pelatih Hajime Moriyasu memang memiliki starting XI yang kuat dan mapan, yang dipimpin dengan sangat baik oleh Wataru Endo dari Liverpool, tetapi ada keraguan yang mengganggu mengenai kekuatan kedalaman skuad bahkan sebelum tim eksperimental tersebut dikalahkan oleh AS dalam pertandingan persahabatan pada bulan September.

    Meskipun demikian, banyak negara adidaya tradisional Piala Dunia pasti ingin menghindari tim yang dinamis dan seimbang yang mencetak 30 gol di babak kualifikasi dan hanya kebobolan tiga gol. Memang, kemenangan bersejarah atas Brasil di bulan Oktober dengan sempurna menggambarkan bahwa Jepang mampu mengalahkan siapa pun, dan kemenangan di bulan November atas Ghana (2-0) dan Bolivia (3-0) menunjukkan bahwa mereka akan membawa momentum yang signifikan hingga tahun 2026.

  • FBL-WC-2026-CAF-QUALIFIERS-MAR-NGRAFP

    9Maroko ⬇️

    Selain Lionel Messi yang memimpin Argentina meraih kejayaan Piala Dunia, Maroko menjadi kisah menarik di Qatar 2022, dengan The Atlas Lions menjadi negara Afrika pertama yang mencapai semi-final dalam sejarah turnamen tersebut. Saat ini, Maroko juga tampak seperti harapan terbaik benua ini untuk meraih kemenangan pada tahun 2026.

    Tim asuhan Walid Regragui yang produktif mencetak gol hanya kalah dua kali sejak finis keempat di Qatar dan saat ini sedang dalam 18 kemenangan beruntun - di mana mereka lolos dengan mudah ke Piala Dunia ketiga berturut-turut untuk pertama kalinya dalam sejarah negara tersebut. Dengan penyerang Real Madrid Brahim Diaz, yang berhasil mereka goda untuk memperkuat tim yang sangat kuat dan berpengalaman yang dikapteni oleh bek kanan Paris Saint-Germain Achraf Hakimi, Maroko tidak akan kekurangan kualitas maupun keyakinan - terutama jika mereka memenangkan Piala Afrika di kandang sendiri enam bulan sebelum Piala Dunia dimulai...

  • haaland Getty Images

    8Norwegia 🆕

    Partisipasi Norwegia di putaran final Piala Dunia pertama sejak 1998 secara efektif dikonfirmasi oleh kemenangan 4-1 atas Estonia pekan lalu. Mereka bisa saja kalah 8-0 dari Italia pada hari Minggu dan tetap finis di puncak grup. Namun, Norwegia tidak mengendurkan tekanan, dan justru pergi ke San Siro dan membuat pernyataan dengan kemenangan tiga gol lainnya atas Italia untuk menutup kampanye kualifikasi yang sempurna.

    Tidak mengherankan, Erling Haaland termasuk di antara para pencetak gol, mencetak dua gol dalam penampilan sensasional di laga tersebut, tetapi ada lebih banyak hal yang bisa dibanggakan dari tim Stale Solbakken selain pemain nomor 9 mereka yang luar biasa, sebagaimana ditegaskan oleh fakta bahwa Oscar Bobb dan Jorgen Strand Larsen sama-sama memberikan dampak besar dari bangku cadangan di Milan. Jika semua pemain sepenuhnya fit (ingat, mereka juga memiliki Martin Odegaard), Norwegia bisa membuat dampak yang signifikan di Amerika Utara musim panas mendatang.

  • Germany v Slovakia - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    7Jerman ⬆️

    Pendpat umum adalah bahwa Jerman agak kurang beruntung bertemu Spanyol di perempat-final Euro 2024, terutama karena tim Julian Nagelsmann bermain lebih dari yang diharapkan dalam pertandingan epik di Stuttgart yang seharusnya menjadi final yang pas. Namun, kemampuan pelatih untuk mengeluarkan potensi terbaik dari para pemain berbakat dipertanyakan setelah kekalahan beruntun di kandang sendiri pada final Nations League 2025, diikuti oleh kekalahan memalukan 2-0 dari Slovakia di laga pembuka kualifikasi Piala Dunia mereka.

    Nagelsmann kemudian membalikkan keadaan. Jerman mengamankan posisi puncak Grup A UEFA dengan mengalahkan Slovakia 6-0 pada hari Senin, membuat Die Mannschaft mencatatkanlima kemenangan beruntun, dan tampaknya telah menemukan pencetak gol yang mereka dambakan, yaitu Nick Woltemade. Tiba-tiba, Jerman tampak seperti tim yang ditakuti di Amerika Utara - terutama karena Jamal Musiala bisa kembali beraksi jauh sebelum turnamen dimulai. Selain itu, Florian Wirtz dan Leroy Sane juga bisa menjadi senjata andalan Jerman untuk bisa melaju jauh di Piala Dunia tahun depan.

  • FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIERS-NED-LTUAFP

    6Belanda ↔️

    Belanda adalah salah satu tim yang paling menarik di panggung internasional. Misalnya, mereka tidak pernah benar-benar meyakinkan di Euro 2024, tetapi setelah finis ketiga di grup mereka berhasil mencapai semi-final, di mana mereka kalah tipis dari Inggris. Sayangnya, masih sulit untuk memprediksi tim asuhan Ronald Koeman. Statistik dari kualifikasi Piala Dunia mereka sangat menarik: enam kemenangan, dua hasil imbang, tanpa kekalahan, 27 gol dicetak, dan empat kebobolan. Namun, mereka gagal mengalahkan Polandia yang berada di posisi kedua, baik di kandang maupun tandang.

    Namun, inilah yang bisa kita katakan tentang Belanda: mereka berbahaya. Virgil van Dijk memimpin pertahanan yang juga diperkuat Mathijs de Ligt dan Jurrien Timber. Lini tengah mereka begitu kuat sehingga Ryan Gravenberch tidak pasti menjadi starter, dan apa pun yang Anda katakan tentang Memphis Depay, ia mampu mencetak gol di level internasional - terutama ketika didukung oleh pemain seperti Xavi Simons dan Cody Gakpo. Intinya, Belanda adalah kuda hitam.

  • Republic of Ireland v Portugal - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    5Portugal ⬇️

    Hanya sedikit penggemar yang menganggap UEFA Nations League begitu penting, tetapi turnamen tersebut terbukti menjadi penyelamat bagi Cristiano Ronaldo dan Roberto Martinez. Keduanya berada di bawah tekanan berat untuk meninggalkan tim nasional Portugal setelah penampilan memalukan di Euro 2024. Namun, kemenangan di Nations League memperkuat posisi mereka masing-masing sebagai kapten dan pelatih, yang berarti Ronaldo hampir pasti akan memimpin Portugal asuhan Martinez ke Piala Dunia 2026 di usia 41 tahun. Namun, apakah itu selalu merupakan hal yang baik?

    Ronaldo telah mencetak 13 gol sejak Euro 2024, tetapi ketika Portugal mendapat tekanan di kualifikasi Piala Dunia di Dublin pekan lalu, sang kapten justru lengah dan diusir keluar lapangan dengan ekspresi kesal. Lebih lanjut, dengan Martinez terpaksa bermain tanpa Ronaldo di pertandingan terakhir grup mereka, Selecao justru menampilkan performa paling kohesif mereka musim ini dengan selisih yang cukup jauh, mengalahkan Armenia 9-1 untuk memastikan tempat mereka di putaran final – yang semakin memperkuat argumen bahwa Portugal akan menjadi tim yang lebih kuat dengan penyerang yang lebih lincah bermain di lini depan yang cair.

    Pada tahap ini, rasanya skuad Portugal yang bertabur talenta tidak lagi membutuhkan Ronaldo sebanyak ia membutuhkan mereka. Namun, meskipun ia akhirnya diskors untuk beberapa pertandingan, Martinez hampir pasti akan tetap berpegang pada rencana permainannya yang berpusat pada CR7.

  • France v Ukraine - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    4Prancis ⬆️

    Terserah Anda mau berkomentar apa tentang Didier Deschamps, tetapi ia tetap tangguh. Pelatih yang sangat pragmatis ini tampak seperti sasaran empuk setelah kekalahan melawan Italia di Nations League tahun lalu, yang merupakan penampilan pertama Prancis setelah perjalanan yang sangat membosankan hingga semi-final Euro 2024. Namun, tidak ada yang membosankan dalam perjalanan Les Bleus ke empat besar Nations League, di mana mereka dikalahkan 5-4 oleh Spanyol dalam pertandingan yang sengit.

    Kembalinya performa Kylian Mbappe jelas merupakan bagian integral dari kebangkitan Prancis, tetapi mereka juga dibantu oleh Michael Olise yang meningkatkan permainannya ke level yang jauh lebih tinggi sejak bergabung dengan Bayern Munich, dan Ousmane Dembele yang akhirnya bangkit. Akibatnya, Deschamps sebenarnya memiliki peluang kecil untuk mengakhiri masa jabatannya dengan gemilang musim panas mendatang. Meskipun masih ada perasaan bahwa Prancis tidak sebaik yang seharusnya karena sikap konsevatif sang pelatih, mereka berhasil meraih 16 dari 18 poin yang mungkin di babak kualifikasi Piala Dunia, sementara hanya kebobolan empat gol dalam enam pertandingan.

    Yang jelas, kekuatan lini serang dan lini belakang mereka sama-sama meyakinkan. Hugo Ekitike, Rayan Cherki, Maghnes Akliouche dan Jean-Philippe Mateta semuanya telah mengawali karier internasional mereka dengan gemilang selama setahun terakhir. Artinya, Prancis tidak akan kekurangan kualitas di Piala Dunia yang dapat dengan mudah ditentukan oleh pergantian pemain karena panas yang menguras energi.

  • Spain v Türkiye - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    3Spanyol ⬇️

    Spanyol tampil luar biasa di Euro 2024 - tetapi tampaknya mereka bisa lebih baik lagi di Piala Dunia 2026. Lamine Yamal terus menunjukkan peningkatan performa, begitu pula rekan setimnya di Barcelona Pedri, sementara Dean Huijsen telah menembus posisi reguler dengan mulus.

    La Roja tentu saja bukan tim yang tak terhentikan. Portugal membuktikannya dengan mengalahkan mereka melalui adu penalti di final Nations League pada bulan Juni, sementara ada kekhawatiran yang berkembang bahwa Yamal berisiko mengalami kelelahan. Namun, keraguan atas kurangnya pemain nomor 9 yang tepat mulai sirna karena mereka tidak kesulitan mencetak gol, terutama berkat dua pemain Mikel, Merino dan Oyarzabal, yang keduanya mencetak enam gol di babak kualifikasi.

    Jadi, meskipun hasil imbang 2-2 yang mengecewakan dengan Turki awal pekan ini telah menghancurkan harapan Spanyol untuk meniru Inggris dengan memenangkan semua pertandingan kualifikasi mereka tanpa kebobolan satu gol pun, pasukan Luis de la Fuente akan sangat percaya diri untuk menambahkan gelar juara dunia ke gelar juara Eropa mereka.

  • FBL-FRIENDLY-ANG-ARGAFP

    2Argentina ↔️

    Akankah ia melakukannya atau tidak? Lionel Messi bisa saja pensiun setelah memimpin Argentina meraih kejayaan Piala Dunia 2022 dengan penampilan magisnya bak Diego Maradona di Qatar, tetapi karena ia masih menikmati kebersamaan dengan Albiceleste, ia bertahan dan memenangkan Copa America lagi. Namun, pertanyaannya tetap, apakah ia akan bertahan hingga 2026.

    Kabar baiknya adalah skuad Lionel Scaloni semakin tidak bergantung pada Messi, seperti yang mereka tunjukkan dengan gemilang saat mengalahkan Brasil pada bulan Maret tanpa kapten mereka yang cedera, dan, apa pun yang diputuskan oleh sang megabintang, tim tersebut pasti tidak akan kekurangan gol musim panas mendatang – apalagi dengan pilihan pemain seperti Julian Alvarez dan Lautaro Martinez di lini depan. Memastikan tempat di Piala Dunia pada bulan Maret juga memungkinkan Scaloni untuk melahirkan generasi pemain nomor 10 berikutnya, dengan Nico Paz dan Franco Mastantuono yang sudah tampak seperti calon superstar.

    Faktanya, jika Messi terus bermain, Argentina akan semakin percaya diri untuk mempertahankan gelar mereka. Ia mengatakan tidak ingin menjadi "beban", tetapi tampaknya kehadirannya saja tetap menjadi berkah bagi sekelompok pemain yang rela berjuang keras demi kapten inspiratif mereka – dan, yang lebih penting, ia masih terus menghasilkan karya-karya terbaik. Golnya dalam kemenangan atas Angola pekan lalu menambah koleksi gol internasionalnya menjadi 115 gol dalam 196 penampilan!

  • Albania v England - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    1Inggris ⬆️

    Secara statistik, Gareth Southgate adalah pelatih Inggris tersukses sejak Sir Alf Ramsey, tetapi ia gagal mengakhiri paceklik trofi paling memalukan di sepakbola internasional. The Three Lions kembali gagal di Euro 2024, di mana mereka dikalahkan Spanyol di final. Oleh karena itu, Asosiasi Sepakbola Inggris (FA) kemudian menunjuk Thomas Tuchel untuk memimpin negara tersebut di Piala Dunia 2026. Jadi, apa peluang pelatih asal Jerman itu untuk membawa Inggris lolos ke turnamen besar? Peluang yang cukup bagus, berdasarkan apa yang telah kita lihat sejauh ini.

    Memang, Inggris terkadang kesulitan melawan tim yang sangat kuat di grup yang sangat lemah – pertandingan melawan Andorra sangat sulit untuk ditonton – tetapi tim asuhan Tuchel menunjukkan tekad yang kuat dalam kemenangan 5-0 di Serbia, yang membawa mereka menjadi negara Eropa pertama yang memenangkan semua pertandingan tanpa kebobolan satu gol pun.

    Pertanyaan besar di media tentu saja adalah, bagaimana Jude Bellingham akan menanggapi permintaan untuk membuktikan kemampuannya bagi Inggris? Namun, di satu sisi, hal itu sendiri merupakan hal yang positif, karena menunjukkan bahwa Tuchel hanya berfokus untuk menurunkan tim terbaik di lapangan – alih-alih mencoba memasukkan semua superstar Three Lions ke dalam satu starting XI. Sepakbola benar-benar bisa menjadi kebanggaan bagi para penggemar Inggris musim panas mendatang, karena mungkin tidak akan ada skuad yang lebih kuat di turnamen ini, sementara kapten Harry Kane bisa dibilang adalah penyerang tengah paling lengkap di dunia sepakbola.