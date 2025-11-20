Power Ranking Piala Dunia 2026: Inggris Tetap Sempurna, Erling Haaland & Norwegia 'Meriahkan Pesta', Tapi Cristiano Ronaldo Lakukan Kesalahan Besar Bersama Portugal

Secara statistik, Gareth Southgate adalah pelatih Inggris tersukses sejak Sir Alf Ramsey, tetapi ia gagal mengakhiri paceklik trofi paling memalukan di sepakbola internasional. The Three Lions kembali gagal di Euro 2024, di mana mereka dikalahkan Spanyol di final. Oleh karena itu, Asosiasi Sepakbola Inggris (FA) kemudian menunjuk Thomas Tuchel untuk memimpin negara tersebut di Piala Dunia 2026. Jadi, apa peluang pelatih asal Jerman itu untuk membawa Inggris lolos ke turnamen besar? Peluang yang cukup bagus, berdasarkan apa yang telah kita lihat sejauh ini.

Memang, Inggris terkadang kesulitan melawan tim yang sangat kuat di grup yang sangat lemah – pertandingan melawan Andorra sangat sulit untuk ditonton – tetapi tim asuhan Tuchel menunjukkan tekad yang kuat dalam kemenangan 5-0 di Serbia, yang membawa mereka menjadi negara Eropa pertama yang memenangkan semua pertandingan tanpa kebobolan satu gol pun.

Pertanyaan besar di media tentu saja adalah, bagaimana Jude Bellingham akan menanggapi permintaan untuk membuktikan kemampuannya bagi Inggris? Namun, di satu sisi, hal itu sendiri merupakan hal yang positif, karena menunjukkan bahwa Tuchel hanya berfokus untuk menurunkan tim terbaik di lapangan – alih-alih mencoba memasukkan semua superstar Three Lions ke dalam satu starting XI. Sepakbola benar-benar bisa menjadi kebanggaan bagi para penggemar Inggris musim panas mendatang, karena mungkin tidak akan ada skuad yang lebih kuat di turnamen ini, sementara kapten Harry Kane bisa dibilang adalah penyerang tengah paling lengkap di dunia sepakbola.