Power Ranking Piala Dunia 2026: Inggris Tetap Sempurna, Erling Haaland & Norwegia 'Meriahkan Pesta', Tapi Cristiano Ronaldo Lakukan Kesalahan Besar Bersama Portugal

Tentu saja tidak mengejutkan melihat tim-tim seperti Prancis, Spanyol dan Jerman mengamankan tempat mereka di putaran final, tetapi perjalanan Curacao di kualifikasi sungguh luar biasa, sementara Skotlandia, Norwegia dan Austria akan tampil untuk pertama kalinya di Piala Dunia sejak 1998.
Tentu saja, masih ada enam slot yang harus diisi, tetapi bisa dibilang kita sekarang memiliki gambaran yang jauh lebih baik tentang siapa yang akan bersaing untuk mengangkat trofi paling bergengsi dalam olahraga di MetLife Stadium di New Jersey pada 19 Juli. Jadi, siapa yang tampak seperti calon pemenang dan negara mana yang masih harus banyak bekerja? Di bawah ini, GOAL menilai prospek tiga tuan rumah bersama (Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada) dan 39 tim lainnya yang telah memastikan keikutsertaan mereka di Piala Dunia 2026 menjelang pengundian babak penyisihan grup pada Jumat, 5 Desember mendatang...