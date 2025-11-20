Turnamen Play-Off Antarbenua Piala Dunia 2026: Cara Kerja, Tim, Pembagian Pot & Segala Hal Yang Perlu Anda Ketahui

Dengan perluasandari 32 menjadi 48 tim pada 2026, FIFA telah merestrukturisasi proses kualifikasinya. Meski sebagian besar tiket diberikan melalui kualifikasi kontinental (benua), dua slot terakhir akan ditentukan melalui turnamen play-off antar-konfederasi yang diikuti oleh enam tim.

Secara resmi bernama Turnamen Play-Off FIFA, ajang ini akan digelar di Meksiko, yang bertujuan untuk menguji kesiapan stadion menjelang turnamen musim panas tahun depan. Pertandingan akan dimainkan selama jeda internasional mulai 23-31 Maret 2026, kurang dari tiga bulan sebelum Piala Dunia dimulai pada 11 Juni.

Sementara total 46 tim akan lolos langsung melalui jalur konfederasi masing-masing, dua tempat tersisa disediakan untuk pemenang turnamen play-off ini. GOAL menjelaskannya untuk Anda...

(Untuk play-off zona Eropa lihat di sini)

Bagaimana cara kerja play-off antarbenua Piala Dunia 2026?

Turnamen play-off ini akan menyertakan satu tim dari setiap konfederasi (kecuali UEFA), ditambah satu tim tambahan dari konfederasi tuan rumah (CONCACAF), sebagaimana acara utama Piala Dunia 2026 diselenggarakan bersama oleh Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Total ada enam tim yang berpartisipasi.

Jadi secara keseluruhan, CONCACAF mendapatkan dua tempat di turnamen play-off, sementara konfederasi AFC, CAF, CONMEBOL, dan OFC masing-masing akan mendapatkan satu tempat.

Berdasarkan kinerja mereka di kualifikasi konfederasi dan selanjutnya di Peringkat Dunia Pria FIFA, keenam tim akan dibagi menjadi pot "unggulan" (seeded) dan "non-unggulan" (unseeded). Dua tim dengan peringkat tertinggi akan menjadi tim unggulan, dan empat tim non-unggulan akan bersaing dalam dua laga semi-final sistem gugur satu leg.

Akan ada dua pertandingan final di mana pemenang dari dua semifinal (antar tim non-unggulan) kemudian akan menghadapi dua tim unggulan. Para pemenang dari final inilah yang akan mengamankan dua tempat di Piala Dunia 2026.

BACA JUGA:Kapan pengundian fase grup Piala Dunia 2026?

Tim yang lolos ke turnamen play-off Piala Dunia 2026

Konfederasi Posisi Kualifikasi Tim Lolos ke play-off pada OFC (Oseania) Runner-up putaran ketiga Kaledonia Baru 24 Maret 2025 CONMEBOL (Amerika Selatan) Peringkat ketujuh Bolivia 9 September 2025 CAF (Afrika) Pemenang putaran kedua (play-off) DR Kongo 16 November 2025 AFC (Asia) Pemenang putaran kelima (play-off) Irak 18 November 2025 CONCACAF (Amerika Utara, Tengah, & Karibia) Runner-up grup putaran ketiga (peringkat terbaik 1) Jamaika 18 November 2025 CONCACAF (Amerika Utara, Tengah, & Karibia) Runner-up grup putaran ketiga (peringkat terbaik 2) Suriname 18 November 2025

Bagan Pertandingan

Babak play-off yang menampilkan enam tim ini akan dibagi menjadi dua bagan yang masing-masing terdiri dari tiga tim, termasuk satu tim unggulan di setiap bagan. Pemenang dari kedua bagan akan lolos ke Piala Dunia.

Semi-final 1: Non-Unggulan A vs Non-Unggulan B

Semi-final 2: Non-Unggulan C vs Non-Unggulan D

Final 1: Pemenang Semifinal 1 vs Tim Unggulan 1

Final 2: Pemenang Semifinal 2 vs Tim Unggulan 2

Aturan Pertandingan

Semua pertandingan akan menggunakan sistem gugur satu leg (pertandingan tunggal). Jika skor imbang setelah waktu normal, perpanjangan waktu 30 menit akan dimainkan, di mana setiap tim diizinkan melakukan pergantian pemain keenam. Jika skor tetap imbang, adu penalti akan menentukan pemenangnya.

Selain itu, saat memasuki kompetisi pendahuluan atau turnamen play-off, tim yang berpartisipasi diharuskan hanya menurunkan satu tim nasional senior, di antara peraturan lain yang disetujui oleh Dewan FIFA pada pertemuannya tanggal 23 Juni 2023.