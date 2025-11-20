World Cup fail to qualify GFXGetty/GOAL
James Westwood dan Anugerah Pamuji

Victor Osimhen, Khvicha Kvaratskhelia & Para Bintang Besar Yang Gagal Lolos Ke Piala Dunia 2026

Hitungan beberapa bulan lagi dari final Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, di mana pengundian babak grup akan berlangsung di Washington DC pada 5 Desember. Empat puluh dua negara peserta telah dikonfirmasi, dengan empat tim dari play-off UEFA dan dua pemenang antar benua akan melengkapi daftar pada bulan Maret. Semua negara yang disebut sebagai elite akan hadir, mulai dari juara bertahan Argentina dan rival utama Brasil, hingga pemenang Euro 2024 Spanyol dan Prancis.

Turnamen ini diperkirakan akan menjadi dansa terakhir bagi Lionel Messi, sementara pemain seperti Lamine Yamal, Vinicius Jr, Ousmane Dembele dan Kylian Mbappe akan berusaha untuk mengungguli ikon Albiceleste itu. Di tempat lain, Cristiano Ronaldo siap menyamai Messi sebagai satu-satunya pemain lain yang pernah tampil di enam Piala Dunia ketika dia memimpin Portugal sekali lagi. Harry Kane akan mengusung harapan Inggris di bawah Thomas Tuchel dan Erling Haaland akan melangkah ke panggung terbesar sepak bola internasional untuk pertama kalinya bersama kuda hitam Norwegia.

Beberapa nama besar akan berjuang untuk bergabung dengan daftar tersebut di babak play-off, tetapi bagi sebagian, perjalanan sudah berakhir. Hal ini karena tahap kualifikasi telah mengklaim bagian yang adil dari nama besar, termasuk sepasang raksasa Afrika dan dua negara dari Eropa dan Amerika Selatan yang masing-masing telah tampil di sembilan putaran final Piala Dunia.

Tanpa basa-basi lagi, GOAL mengulas superstar terbesar yang pasti tidak akan meramaikan Amerika Utara musim panas mendatang...

  • Georgia v Spain - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Khvicha Kvaratskhelia (Georgia)

    Georgia menjadi salah satu kejutan di Euro 2024, dan Khvicha Kvaratskhelia adalah kekuatan pendorong di balik perjalanan mereka hingga babak 16 besar dengan dribel dan etos kerja yang tak kenal lelah. Namun, pemain sayap Paris Saint-Germain itu tidak akan tampil di panggung terbesar musim panas mendatang.

    Kvaratskhelia mencetak dua gol dalam kualifikasi Piala Dunia, termasuk dalam kemenangan 3-0 atas Bulgaria, tetapi Georgia kalah dalam empat dari lima pertandingan tersisa mereka dan finis di peringkat ketiga yang jauh di belakang Spanyol dan Turki di Grup E. Kekalahan telak 4-1 di luar kandang melawan Turki menjadi titik terendah, dan pelatih kepala Willy Sagnol harus kembali ke papan gambar untuk mengangkat skuatnya yang kehilangan kepercayaan, yang tidak memiliki pemain lain yang bisa mendekati level Kvaratskhelia.

    • Iklan
  • FBL-WC-2026-QUALIFIER-KEN-GABAFP

    Pierre-Emerick Aubameyang (Gabon)

    Pierre-Emerick Aubameyang adalah salah satu penyerang terbaik dari generasinya yang tidak pernah bermain di Piala Dunia, dan setelah kegagalan kualifikasi terbaru Gabon, dapat dikatakan bahwa pemain berusia 36 tahun ini akan pensiun tanpa mencatatkan pencapaian tersebut. Gabon mengamankan tempat di play-off CAF setelah finis kedua di grup mereka, hanya terpaut satu poin dari Pantai Gading, dan Aubameyang menyumbangkan tujuh gol untuk tujuan mereka, termasuk empat gol impresif dalam kemenangan dramatis 4-3 di kandang Gambia.

    Mantan bintang Arsenal dan Borussia Dortmund, yang kini menikmati periode kedua bersama Marseille di level klub, memimpin lini depan lagi dalam laga semifinal blockbuster Gabon melawan Nigeria. Gabon bertarung keras untuk memaksakan perpanjangan waktu, dengan Mario Lemina menyamakan kedudukan di menit ke-89, tetapi tampaknya itu menguras semua energi mereka, dan Nigeria akhirnya keluar sebagai pemenang 4-1, dengan Victor Osimhen mencetak dua gol.

    Pencarian Gabon untuk penampilan perdana di Piala Dunia terus berlanjut, dan peluang mereka pasti akan semakin menurun setelah mereka kehilangan jasa Aubameyang.

  • FBL-WC-2026-QUALIFIER-CMR-MUSAFP

    Bryan Mbeumo (Kamerun)

    Bryan Mbeumo lahir di Prancis tengah dan mewakili Les Bleus di tingkat Under-21, tetapi pada tahun 2022, ia mengubah kesetiaannya ke Kamerun, tanah kelahiran ayahnya. Tiga tahun kemudian, mungkin ada bagian dari dirinya yang menyesali keputusan itu. 

    Kamerun dipukuli dengan memalukan untuk kualifikasi otomatis Piala Dunia 2026 oleh tim kecil Tanjung Verde, dan kemudian ditempatkan melawan DR Kongo di babak play-off CAF. Mbeumo bermain penuh selama 90 menit, bersama rekan Manchester United Andre Onana dan Carlos Baleba dari Brighton, tetapi DR Kongo memenangkan pertandingan 1-0, berkat gol kemenangan waktu penghentian dari Chancel Mbemba. Mbeumo, yang hanya mencetak tujuh gol dalam 27 pertandingan untuk Kamerun hingga saat ini, bersalah karena melewatkan peluang jelas di babak kedua, dan menjadi viral karena langsung menuju ke lorong setelah peluit akhir.

    Indomitable Lions telah bermain di lebih banyak Piala Dunia daripada negara Afrika lainnya (delapan), tetapi tim saat ini tidak bisa dibandingkan dengan yang dari masa lalu. Kerusuhan di luar lapangan terus menerus menghalangi kemajuan dalam beberapa tahun terakhir, dan jalan ke depan tampak tidak jelas, dengan Marc Brys dilaporkan akan dibebaskan dari tugas manajerialnya.

  • Vlahovic SerbiaGetty

    Dusan Vlahovic (Serbia)

    Serbia gagal lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya sejak 2014, dan kegagalan ini pasti lebih menyakitkan dari yang lain. Pelatih kepala Dragan Stojkovic mengundurkan diri setelah kekalahan 1-0 yang mengecewakan di kandang dari Albania pada bulan Oktober, dan Serbia secara resmi tersingkir dari proses setelah kalah 2-0 dari Inggris di Wembley pada Kamis lalu.

    Inggris melenggang sebagai juara Grup K dengan catatan sempurna, sementara Albania lolos ke babak play-off untuk pertama kalinya dalam sejarah mereka. Ini adalah kampanye yang buruk bagi Serbia dan, lebih khusus lagi, Dusan Vlahovic, yang hanya mencetak dua gol dan benar-benar hilang dalam pertandingan ganda melawan Inggris dan Albania.

    Bintang Juventus tersebut belum membuktikan dirinya sebagai striker kelas atas dan pertanyaan telah diajukan mengenai masa depannya di Turin. Dengan hanya 16 gol atas namanya dari 41 pertandingan internasional, dia juga tidak banyak menginspirasi Serbia, dan nilainya akan lebih rendah dari sebelumnya ketika pasar transfer dibuka kembali.

  • Hungary v Republic of Ireland - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Dominik Szoboszlai (Hongaria)

    Grup F adalah salah satu yang paling dramatis di kelompok kualifikasi Eropa, dengan dua teratas baru ditentukan di putaran akhir pertandingan. Portugal menghancurkan Armenia 9-1 untuk mengklaim posisi teratas, dan Hongaria hanya beberapa detik dari mencuri posisi runner-up, hanya untuk digagalkan oleh pahlawan hat-trick Irlandia Troy Parrott. 

    Mantan penyerang Tottenham itu mencetak gol dari jarak dekat pada menit keenam waktu tambahan untuk memberikan kemenangan 3-2 bagi Irlandia di Budapest, memicu adegan perayaan liar di bangku cadangan tim tamu. Namun sebaliknya, kapten Hongaria Dominik Szoboszlai terlihat menangis.

    Beberapa penggemar Irlandia mungkin melihat itu sebagai karma, karena bintang Liverpool itu terlihat merayakan gol kedua Hongaria dengan memasukkan jari ke dalam hidung dan menggoyangkannya ke arah bangku cadangan, tetapi sedikit pemain yang telah melakukan lebih banyak upaya untuk membawa negara mereka menuju Amerika Utara selain Szoboszlai.

    Sebuah tempat di Piala Dunia akan menjadi hadiah yang pantas untuk lima kontribusi golnya dari enam pertandingan, termasuk penyeimbang waktu tambahan yang menakjubkan melawan Portugal. Rekan setimnya di Liverpool, Milos Kerkez, juga tampil mengesankan, tetapi Hongaria kalah karena kesombongan pada akhirnya, dan penantian mereka untuk penampilan ke-10 di final Piala Dunia sekarang akan diperpanjang menjadi 44 tahun. 

  • FBL-WC-2026-AFRICA-QUALIFIER-LES-NGAAFP

    Victor Osimhen (Nigeria)

    Nigeria akan absen dalam Piala Dunia berturut-turut setelah mengalami kekalahan mengejutkan di playoff final Afrika dari DR Kongo. The Super Eagles awalnya menjadi favorit kuat untuk melaju ke playoff antarbenua terakhir pada bulan Maret setelah menyingkirkan Gabon, tetapi DR Kongo menghancurkan impian mereka setelah pertandingan yang melelahkan yang akhirnya ditentukan melalui adu penalti.

    Kedua tim bermain imbang 1-1 dalam waktu normal, dan ancaman serangan Nigeria menghilang setelah Osimhen ditarik pada saat jeda karena masalah kaki. DR Kongo kurang beruntung tidak menemukan gol kedua, tetapi keberuntungan berpihak pada mereka dalam adu penalti saat mereka meraih kemenangan 4-3. 

    Seharusnya tidak sampai seperti ini untuk apa yang tak diragukan lagi adalah generasi emas Nigeria. Ketiadaan Osimhen akan menjadi kekecewaan besar saat Piala Dunia dimulai, mengingat bintang Galatasaray ini adalah salah satu penyerang terbaik. Dia mencetak delapan gol dalam kualifikasi, tetapi sisa skuad Nigeria tidak menandingi standar tingginya. Pemain seperti Ademola Lookman, Alex Iwobi, Samuel Chukwueze, Calvin Bassey, dan Wilfred Ndidi semuanya mengecewakan, dan perlu melakukan pencarian jiwa yang serius.

    Keadaan mungkin akan berbeda jika Osimhen tidak melewatkan tiga pertandingan karena cedera, tetapi Nigeria telah menjadi terlalu bergantung pada mantan pemain Napoli tersebut. Dia akan berusia 30 tahun saat Piala Dunia berikutnya, yang berarti tahun-tahun terbaiknya akan terbuang dari perspektif global.

  • Bolivia v Chile - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Alexis Sanchez (Chili)

    Alexis Sanchez telah menikmati karier yang gemilang yang mencakup periode sukses di Barcelona, Arsenal, dan Inter, sementara dia juga bersinar untuk Chili di Piala Dunia 2014. Penyerang mungil ini, yang sekarang berusia 36 tahun, tidak akan mendapatkan kesempatan untuk tampil di panggung tersebut lagi.

    Chili nyaris gagal lolos ke final 2018 dan 2022, tetapi kali ini mereka jauh dari harapan, finis di posisi paling bawah tabel CONMEBOL dengan hanya 11 poin dari 18 pertandingan. Masalah betis yang serius membuat Sanchez absen dari delapan pertandingan pertama mereka, dan dia sepenuhnya dikeluarkan dari skuad setelah penunjukan manajer baru Nicolas Cordova pada bulan September.

    Sanchez tampil dalam kekalahan kandang 1-0 dari Argentina dan kekalahan 2-0 di Bolivia, tetapi dia hanyalah bayangan dari dirinya yang dahulu. Dia belum secara resmi pensiun dari tugas internasional, tetapi Chili memulai era baru tanpa talisman lama mereka, baik atau buruknya.

  • FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIERS-KOS-SLOAFP

    Benjamin Sesko (Slovenia)

    Benjamin Sesko sedang mengalami periode tersulit dalam kariernya yang masih baru. Pemain berusia 22 tahun itu gagal menunjukkan performa gemilang di Old Trafford setelah menukar RB Leipzig dengan Manchester United pada musim panas, dan belum dapat membangun kembali kepercayaan dirinya saat menjalani tugas internasional dengan Slovenia.

    Sesko bermain setiap menit dalam empat pertandingan pertama kualifikasi Piala Dunia Slovenia, tetapi tidak mencatatkan satu gol pun atau assist ketika timnya hanya mengumpulkan tiga poin dari kemungkinan 12. Kemudian, dia mengalami cedera lutut yang membuatnya hanya bisa menonton tanpa dapat berbuat banyak dari pinggir lapangan ketika Slovenia dikalahkan 2-0 di kandang oleh Kosovo pada bulan November, mengakhiri harapan tipis mereka untuk lolos ke turnamen musim panas berikutnya.

    Slovenia belum lolos sejak 2010, dan sulit untuk melihat mereka mengakhiri kondisi ini dalam waktu dekat. Selain Sesko, sangat sedikit kualitas yang dapat dibanggakan dalam barisan pemain luar mereka, dengan hanya penjaga gawang Jan Oblak yang mampu tampil di tingkat dunia. Sesko berusaha keras, tetapi dia bukan seorang yang bisa membuat keajaiban; tanpa layanan yang tepat, dia dan Slovenia akan terus melangkah lambat untuk masa mendatang.

  • FBL-WC-2026-QUALIFIER-CONCACAF-CRC-HONAFP

    Keylor Navas (Kosta Rika)

    Ketika Keylor Navas keluar dari pensiun internasional pada Mei 2025, ia melakukannya dengan harapan bermain di Piala Dunia keempatnya. Penjaga gawang pemenang tiga kali Liga Champions ini mungkin sekarang berusia 38 tahun dan sedang mengakhiri kariernya di Meksiko bersama Pumas, tetapi ia segera dipasang kembali sebagai kapten Kosta Rika untuk kampanye kualifikasi mereka karena mereka berusaha memanfaatkan tiga tim terbaik di CONCACAF sebagai tuan rumah bersama dan dengan demikian tidak terlibat.

    Dan meskipun Navas hanya kebobolan enam gol dalam enam penampilan kualifikasi, kurangnya gol di ujung lain lapangan membuat Kosta Rika hanya memenangkan satu pertandingan dalam perjalanan mereka selesai di posisi ketiga di Grup C di belakang Honduras dan pemenang Haiti. Itu berarti untuk kedua kalinya di abad ke-21, Los Ticos tidak akan berada di final.

  • Serhou Guirassy Guinea 2024Getty Images

    Serhou Guirassy (Guinea)

    Beberapa penyerang lebih produktif daripada Serhou Guirassy di seluruh Eropa selama beberapa musim terakhir. Sejak awal kampanye 2023-24, penyerang Borussia Dortmund ini telah mencetak 75 gol di semua kompetisi di level klub dan finis sebagai pencetak gol terbanyak bersama di Liga Champions musim lalu. Akibatnya, Guinea berharap bahwa dia bisa membawa performa itu ke arena internasional dan membawa mereka ke Piala Dunia pertama mereka.

    Namun, Guirassy gagal memenuhi harapan, karena ia hanya mencetak satu gol selama kampanye kualifikasi yang membuat Guinea finis keempat di grup mereka di belakang Aljazair, Uganda, dan Mozambik. Mereka hanya memenangkan empat dari 10 pertandingan mereka karena Guirassy gagal menghasilkan hal yang berarti di lini depan.