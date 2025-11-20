Victor Osimhen, Khvicha Kvaratskhelia & Para Bintang Besar Yang Gagal Lolos Ke Piala Dunia 2026

Turnamen ini diperkirakan akan menjadi dansa terakhir bagi Lionel Messi, sementara pemain seperti Lamine Yamal, Vinicius Jr, Ousmane Dembele dan Kylian Mbappe akan berusaha untuk mengungguli ikon Albiceleste itu. Di tempat lain, Cristiano Ronaldo siap menyamai Messi sebagai satu-satunya pemain lain yang pernah tampil di enam Piala Dunia ketika dia memimpin Portugal sekali lagi. Harry Kane akan mengusung harapan Inggris di bawah Thomas Tuchel dan Erling Haaland akan melangkah ke panggung terbesar sepak bola internasional untuk pertama kalinya bersama kuda hitam Norwegia.

Beberapa nama besar akan berjuang untuk bergabung dengan daftar tersebut di babak play-off, tetapi bagi sebagian, perjalanan sudah berakhir. Hal ini karena tahap kualifikasi telah mengklaim bagian yang adil dari nama besar, termasuk sepasang raksasa Afrika dan dua negara dari Eropa dan Amerika Selatan yang masing-masing telah tampil di sembilan putaran final Piala Dunia.

Tanpa basa-basi lagi, GOAL mengulas superstar terbesar yang pasti tidak akan meramaikan Amerika Utara musim panas mendatang...