Kapan Terakhir Kali Inter Milan Juara Liga Champions?

Inter have sealed a Champions League final berth. But when did they last become the Champions of Europe? GOAL takes a look.

Inter Milan adalah salah satu klub paling sukses di Italia setelah memenangkan Serie A sebanyak 19 kali. Nerazzuri juga memastikan tempat mereka di final Liga Champions 2022/23 untuk pertama kalinya setelah 13 tahun dan bersiap untuk bertanding melawan Manchester City di Ataturk Olympic Stadium di Istanbul. Ini merupakan perjalanan yang luar biasa bagi pasukan Simeone Inzaghi sebagaimana mereka lolos ke babak sistem gugur, meski ditempatkan di 'Grup Maut' bersama Bayern Munich, Barcelona dan Viktoria Plzen. Mereka tetap tak terkalahkan dalam empat dari enam pertandingan dan menang atas Barcelona di San Siro sebelum menahan juara Spanyol itu dengan hasil imbang 3-3 di Camp Nou untuk melaju ke babak 16 besar. Di babak sistem gugur, Inter mengalahkan Porto, Benfica, dan rival sengit AC Milan untuk mencapai partai puncak. Lautaro Martinez membawa pulang pujian setelah dia mencetak gol kemenangan di leg kedua semi-final, menggenapi golnya menjadi delapan dalam 13 penampilan melawan Milan. Di sini, GOAL akan mengulas sejarah Inter di Eropa, termasuk rekor mereka di Liga Champions. Kapan Terakhir Kali Inter Juara Liga Champions? Inter terakhir menjuarai Liga Champions pada 2010. Gelar bergengsi itu mereka amankan dengan mengalahkan Bayern Munich di final yang digelar di Santiago Bernabeu di Madrid. Dua gol di setiap babak dari Diego Milito membuat tim Italia itu mengalahkan Bayern lewat skor 2-0 di bawah arahan Jose Mourinho. Getty Images Prestasi Lain Inter Di Musim Tersebut... Dengan Mourinho di pucuk pimpinan, Inter memiliki musim terbesar dalam sejarah mereka. Mereka memenangkan Serie A untuk kelima kalinya berturut-turut, mengalahkan runner-up Roma pada matchday terakhir. Mereka juga memenangkan Coppa Italia dengan mengalahkan Roma di Stadio Olimpico dengan Milito sekali lagi mencetak gol kemenangan dalam pertandingan ketat yang membantu mereka menyelesaikan treble bersejarah. Mereka masih menjadi satu-satunya klub Italia yang mencapai prestasi tersebut hingga saat ini. Kemudian mereka juga memenangkan Piala Dunia Antarklub mengalahkan klub Kongo TP Mazembe di final di Abu Dhabi. Getty Images Inter mengamankan trofi Eropa berturut-turut di musim 1963/64 & 1964/65. Yang pertama, mereka mengalahkan Real Madrid dengan skor 3-1 di final di Praterstadion di Wina sedangkan setahun kemudian mereka menang 1-0 atas Benfica dengan Jair da Costa mencetak satu-satunya gol dalam pertandingan tersebut. Butuh waktu 45 tahun bagi mereka untuk kembali dinobatkan sebagai juara Eropa. Inter juga sukses di Liga Europa dengan memenangkannya tiga kali pada 1991, 1994, dan 1998. Mereka mengalahkan Roma 2-1 untuk mengangkat Piala UEFA pertama mereka (kemudian berganti nama menjadi Liga Europa), sedangkan tiga tahun kemudian mereka mengalahkan Austra Salzburg 2-0 secara agregat dalam dua leg. Sedangkan pada 1998, mereka mengalahkan klub rival Lazio 3-0 di final yang diselenggarakan di Parc des Princes dengan gol dari Ivan Zamorano, Javier Zanetti dan Ronaldo Nazario. Kompetisi Musim Juara Liga Champions 1963/64, 1964/65, 2009/10. Liga Europa 1990/91, 1993/94, 1997/98. Siapa No 9 Terbaik Di Dunia? Karim Benzema

