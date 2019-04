Kakek 73 Tahun Pecahkan Rekor Sebagai Pemain Tertua!

Tampil mencolok dengan rambut putih khas orang tua, Isaak Hayik mencatatkan namanya sebagai pemain tertua dalam sebuah pertandingan sepakbola profesional.

Hayik, yang berusia 73 tahun, memecahkan rekor yang diakui Guinness World Record setelah bermain sebagai penjaga gawang bersama klub Israel, Ironi Or Yehuda.

Kakek kelahiran Irak tersebut melakukan beberapa penyelamatan penting sebelum timnya kalah 5-1 dari Maccabi Ramat Gan dalam pertandingan kasta keempat Liga Israel.

Isaak Hayik, 73, celebrates as he breaks the @GWR for oldest living football player - after a game with Israel's Ironi Or Yehuda soccer club, Israel 📸@reuterspictures 🙌👏👏 pic.twitter.com/Av9thmHzmn