Menonton olahraga langsung di AS tidak selalu semudah yang seharusnya. Antara hukum pemadaman yang membatasi penayangan pertandingan tertentu dan liga/turnamen lain yang tidak memiliki rumah siaran, bisa menjadi sulit mengejutkan untuk mengikuti siaran yang berkualitas tinggi.

Penting untuk tetap terhubung dan aman saat menonton olahraga langsung. Untungnya, dengan layanan VPN yang tepat, Anda dapat menyiarkan olahraga kesukaan Anda tanpa khawatir tentang keamanan data dan, secara khusus saat mencoba mengakses siaran di luar negara atau negara bagian Anda.

Apakah Anda ingin menonton Liga Primer dalam HD atau hanya ingin mengakses saluran olahraga lokal di tempat lain, atau mampu mengikuti perkembangan tim olahraga Anda saat bepergian ke seluruh dunia, GOAL telah menyusun daftar layanan VPN terbaik yang dapat membantu Anda menikmati pertandingan besar tanpa kekhawatiran.

Baca terus untuk menemukan penyedia VPN terbaik untuk menonton olahraga langsung di AS. Kami juga akan menjawab beberapa pertanyaan yang paling sering diajukan, memastikan Anda membuat pilihan terbaik saat memilih layanan VPN yang tepat untuk Anda.

Jika Anda lebih suka, Anda dapat langsung menuju ke daftar 8 layanan VPN terbaik kami untuk streaming olahraga.

Layanan VPN terbaik sekilas

Untuk membantu Anda membuat keputusan cepat, kami telah merinci spesifikasi utama, harga, dan fitur dari VPN terbaik dalam tabel perbandingan di bawah ini:

Layanan VPN Harga Mulai Jumlah Server Koneksi NordVPN $3.19 /bulan 8,400+ di 167 negara 10 Perangkat SurfShark $2.39 /bulan 4,500+ di 100 negara Tak Terbatas ExpressVPN $6.67 /bulan 3,000 di 105 negara 5 perangkat CyberGhost $2.19 /bulan 11,000 di 100 negara 7 perangkat StrongVPN $3.97 /bulan 950 server di 30+ negara 12 Perangkat

Apa itu VPN?

Getty Images

VPN (Virtual Private Network) adalah jenis teknologi yang membantu menciptakan koneksi yang aman dan terenkripsi antara perangkat Anda dan jaringan lain saat online.

Ini dilakukan dengan mengarahkan lalu lintas internet Anda melalui server eksternal, yang membuatnya tampak seolah-olah Anda mengakses internet dari lokasi yang berbeda.

Dengan VPN, Anda dapat mengakses situs web yang dibatasi, melewati pembatasan geografis, dan melindungi data Anda dari peretas juga.

Apa manfaat menggunakan VPN untuk streaming olahraga?

Getty Images

Menggunakan layanan VPN untuk streaming olahraga memiliki beberapa keuntungan. Pertama, ini memungkinkan Anda mengakses konten yang mungkin tidak tersedia karena batasan geografis.

Kedua, ini menyediakan koneksi aman sehingga Anda dapat menonton olahraga favorit Anda tanpa khawatir tentang keamanan data dan privasi.

Akhirnya, biaya menggunakan VPN bisa jauh lebih murah daripada membeli langganan ke berbagai layanan streaming olahraga.

Memilih VPN untuk olahraga: Cara Kami Menguji

Petter Lagson / Unsplash

Kemampuan Memotong Geo-Blokir

Kami tahu bahwa "konten tidak tersedia di wilayah Anda" adalah pesan paling menjengkelkan yang bisa dilihat oleh penggemar. Untuk menguji ini, kami tidak hanya masuk; kami secara aktif mencoba melewati batasan pemadaman terberat dalam penyiaran olahraga.

Uji Pemadaman: Kami menguji setiap VPN terhadap hukum pemadaman AS (seperti pemadaman lokal MLS atau MLB) dan pembatasan internasional.

Kami menguji setiap VPN terhadap hukum pemadaman AS (seperti pemadaman lokal MLS atau MLB) dan pembatasan internasional. Variasi Platform: Kami memverifikasi akses di berbagai platform olahraga khusus termasuk ESPN+ , Peacock , Paramount+ , dan DAZN , menghubungkan dari server di Inggris, AS, Kanada, dan Eropa.

Kami memverifikasi akses di berbagai platform olahraga khusus termasuk , , , dan , menghubungkan dari server di Inggris, AS, Kanada, dan Eropa. Konsistensi: Sebuah VPN mungkin bekerja sekali tetapi gagal berikutnya. Kami melakukan upaya koneksi berulang selama beberapa hari untuk memastikan alamat IP tidak segera ditandai dan diblokir oleh raksasa streaming ini.

Dampak Kecepatan dan Latensi

Olahraga langsung memerlukan lebih banyak bandwidth daripada streaming Netflix standar karena sinyalnya waktu nyata. Bahkan penundaan sepersekian detik (latensi) dapat berarti mendapatkan notifikasi gol di ponsel Anda sebelum Anda melihatnya di layar.

Batas 4K: Kami mengukur kecepatan unduh untuk memastikan mereka secara konsisten tetap di atas 25 Mbps , batas minimum untuk streaming olahraga UHD/4K langsung tanpa buffering.

Kami mengukur kecepatan unduh untuk memastikan mereka secara konsisten tetap di atas , batas minimum untuk streaming olahraga UHD/4K langsung tanpa buffering. Pemeriksaan Latensi (Ping): Kami memprioritaskan VPN dengan skor latensi rendah. Ping tinggi menyebabkan "rubber-banding" dan lag, yang tidak dapat diterima selama aksi cepat seperti serangan balik atau sprint putaran terakhir.

Kami memprioritaskan VPN dengan skor latensi rendah. Ping tinggi menyebabkan "rubber-banding" dan lag, yang tidak dapat diterima selama aksi cepat seperti serangan balik atau sprint putaran terakhir. Pengujian Jarak: Kami menjalankan tes kecepatan dari server baik yang terdekat (untuk kecepatan terbaik) maupun yang berada setengah dunia (mis. menghubungkan ke Inggris dari AS) untuk melihat seberapa baik protokol VPN menangani transfer data jarak jauh.

fubo

Kompatibilitas Perangkat

Kebanyakan penggemar tidak menonton pertandingan besar di laptop; mereka menonton di layar besar. Kami mengevaluasi betapa mudahnya menjalankan VPN ini pada pengaturan ruang tamu yang khas.

Dukungan Smart TV & Konsol: Kami memasang aplikasi langsung pada Amazon Fire TV Stick , Android TV , dan Apple TV (melalui pengaturan DNS) untuk menguji navigasi antarmuka dengan remote control standar.

Kami memasang aplikasi langsung pada , , dan (melalui pengaturan DNS) untuk menguji navigasi antarmuka dengan remote control standar. Koneksi Simultan : Kami menguji klaim "multi-perangkat" dengan menyiarkan pertandingan langsung di ponsel, tablet, dan TV secara bersamaan pada satu akun untuk memastikan koneksi tidak terputus atau memperlambat kinerja.

: Kami menguji klaim "multi-perangkat" dengan menyiarkan pertandingan langsung di ponsel, tablet, dan TV secara bersamaan pada satu akun untuk memastikan koneksi tidak terputus atau memperlambat kinerja. Pengaturan Router: Untuk perangkat yang tidak mendukung VPN secara asli (seperti Smart TV lama atau beberapa konsol game), kami memeriksa betapa mudahnya mengonfigurasi VPN pada tingkat router.

Waktu Respons Dukungan Pelanggan

Ketika pertandingan dimulai dalam 5 menit dan streaming Anda tidak berfungsi, Anda tidak bisa menunggu 24 jam untuk mendapatkan balasan email.

Uji Tekanan Obrolan Langsung: Kami menghubungi dukungan obrolan langsung 24/7 selama waktu puncak pertandingan dengan masalah teknis yang disimulasikan (misalnya, "Saya tidak dapat membuka blokir streaming Premier League").

Kami menghubungi dukungan obrolan langsung 24/7 selama waktu puncak pertandingan dengan masalah teknis yang disimulasikan (misalnya, "Saya tidak dapat membuka blokir streaming Premier League"). Waktu untuk Penyelesaian: Kami mengukur tepat berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk terhubung ke agen manusia dan, yang terpenting, berapa lama waktu yang dibutuhkan mereka untuk menyediakan server atau solusi yang berfungsi.

Kami mengukur tepat berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk terhubung ke agen manusia dan, yang terpenting, berapa lama waktu yang dibutuhkan mereka untuk menyediakan server atau solusi yang berfungsi. Kualitas Basis Pengetahuan: Kami meninjau panduan bantuan mandiri mereka untuk melihat apakah mereka menawarkan langkah pemecahan masalah yang spesifik dan terbaru untuk layanan streaming olahraga, bukan hanya saran umum "matikan dan hidupkan lagi".

Bagaimana cara memilih VPN terbaik untuk olahraga?

Getty Images

Sekarang setelah Anda mengetahui manfaat menggunakan layanan VPN untuk streaming olahraga, mari kita lihat bagaimana cara memilih VPN terbaik untuk olahraga live.

Langkah pertama adalah memastikan bahwa penyedia VPN memiliki sejumlah server yang baik yang terletak di lokasi yang ingin Anda akses. Ini akan memastikan bahwa Anda dapat mengakses layanan streaming olahraga pilihan Anda tanpa masalah.

Kedua, penting untuk memeriksa kecepatan dan kualitas koneksi VPN. Ini penting saat streaming olahraga live karena Anda menginginkan koneksi yang cepat dan andal tanpa mengalami lag.

Akhirnya, Anda juga harus memeriksa fitur keamanan dari VPN dan memastikan bahwa ia menawarkan enkripsi yang kuat dan fitur keselamatan lainnya.