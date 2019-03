Jadwal Piala Presiden 2019

Simak segala informasi tentang Piala Presiden 2019 – mulai dari pembagian grup, jadwal, hasil, klasemen, dan topskor turnamen.

Lompat ke:

SEKILAS PIALA PRESIDEN 2019

Piala Presiden, turnamen pemanasan sebelum bergulirnya kompetisi liga, kembali digelar pada tahun ini. Mirip dengan tahun lalu, Piala Presiden 2019 berformat turnamen dan diikuti oleh 20 tim.

Duel Persib Bandung kontra TIRA-Persikabo di Stadion Si Jalak Harupat, Sabtu (2/3), bakal menjadi laga pembuka ajang ini. Menurut rencana, laga tersebut akan dibuka oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.

Berikut adalah data dan fakta Piala Presiden 2019:

Waktu: 2 Maret – 12 April 2019

2 Maret – 12 April 2019 Peserta: 20 tim dibagi dalam lima grup

20 tim dibagi dalam lima grup Tempat: 5 kota tuan rumah (Bekasi, Bandung, Sleman, Malang, Magelang)

5 kota tuan rumah (Bekasi, Bandung, Sleman, Malang, Magelang) Hadiah: Rp3,3 miliar (juara), Rp2,2 miliar (runner-up), Rp750 juta (semi-finalis)

Rp3,3 miliar (juara), Rp2,2 miliar (runner-up), Rp750 juta (semi-finalis) Hak siar: Indosiar

PESERTA & PEMBAGIAN GRUP

GRUP A Bandung – Stadion Si Jalak Harupat (27.000) Persib

Bandung TIRA-

Persikabo Persebaya

Surabaya Perseru

Serui

GRUP B Bekasi – Stadion Patriot Candrabhaga (30.000) Bali

United Bhayangkara Mitra

Kukar Semen

Padang

GRUP C Magelang – Stadion Moch. Soebroto (20.000) PSIS

Semarang PSM

Makassar Persipura

Jayapura Kalteng

Putra

GRUP D Sleman – Stadion Maguwoharjo (31.700) PSS

Sleman Persija

Jakarta Madura

United Borneo

GRUP E Malang – Stadion Kanjuruhan ( 42.449 ) Arema Persela

Lamongan Persita

Tangerang Barito

Putera

JADWAL, HASIL, KLASEMEN

JADWAL & HASIL BABAK PENYISIHAN (berdasarkan urutan waktu)

Sabtu, 2 Maret 2019

Grup A | 16.00 WIB – Persib Bandung 1-2 TIRA-Persikabo

Grup A | 19.00 WIB – Perseru Serui 2-3 Persebaya Surabaya

Minggu, 3 Maret 2019

Grup B | 15.30 WIB – Bhayangkara FC 4-2 Semen Padang

Grup B | 18.30 WIB – Bali United 3-0 Mitra Kukar

Senin, 4 Maret 2019

Grup E | 15.30 WIB – Persita Tangerang 0-2 Persela Lamongan

Grup E | 18.30 WIB – Arema FC 3-2 Barito Putera

Selasa, 5 Maret 2019

Grup D | 15.30 WIB – PSS Sleman 0-2 Madura United

Grup D | 18.30 WIB – Persija Jakarta 5-0 Borneo FC

Rabu, 6 Maret 2019

Grup C | 15.30 WIB – PSM Makassar vs Kalteng Putra

Grup C | 18.30 WIB – PSIS Semarang vs Persipura Jayapura

Kamis, 7 Maret 2019

Grup A | 15.30 WIB – Tira-Persikabo vs Perseru Serui

Grup A | 18.30 WIB – Persebaya Surabaya vs Persib Bandung

Jumat, 8 Maret 2019

Grup D | 15.30 WIB – Bonreo FC vs PSS Sleman

Grup D | 18.30 WIB – Madura United vs Persija Jakarta

Sabtu, 9 Maret 2019

Grup E | 15.30 WIB – Barito Putera vs Persita Tangerang

Grup E | 18.30 WIB – Persela Lamongan vs Arema FC

Minggu, 10 Maret 2019

Grup B | 15.30 WIB – Mitra Kukar vs Bhayangkara FC

Grup B | 18.30 WIB – Semen Padang vs Bali United

Senin, 11 Maret 2019

Grup C | 15.30 WIB – Kalteng Putra vs PSIS Semarang

Grup C | 18.30 WIB – Persipura Jayapura vs PSM Makassar

Selasa, 12 Maret 2019

Grup A | 15.30 WIB – Tira-Persikabo vs Persebaya Surabaya

Grup A | 18.30 WIB – Persib Bandung vs Perseru Serui

Rabu, 13 Maret 2019

Grup B | 15.30 WIB – Semen Padang vs Mitra Kukar

Grup B | 18.30 WIB – Bhayangkara FC vs Bali United

Kamis, 14 Maret 2019

Grup E | 15.30 WIB – Barito Putera vs Persela Lamongan

Grup E | 18.30 WIB – Arema FC vs Persita Tangerang

Jumat, 15 Maret 2019

Grup D | 15.30 WIB – Madura United vs Borneo FC

Grup D | 18.30 WIB – PSS Sleman vs Persija Jakarta

Sabtu, 16 Maret 2019

Grup C | 15.30 WIB – Persipura Jayapura vs Kalteng Putra

Grup C | 18.30 WIB – PSIS Semarang vs PSM Makassar



SIMAK KLASEMEN PIALA PRESIDEN 2019 DI SINI!



JADWAL FASE GUGUR

Perempat-Final: 29–31 Maret 2019

Semi-Final: 2–6 April 2019

Final: 9–12 April 2019

TOPSKOR

2 Gol - Novri Setiawan (Persija Jakarta), Dedik Setiawan (Arema FC), Melvin Platje (Bali United), Osas Saha (TIRA-Persikabo)