Jadwal Manchester United Vs Brighton & Hove Albion: Live Streaming, Siaran Langsung TV & Cara Menonton

Manchester United akan menjamu Brighton di putaran ketiga Piala FA pada Minggu, dengan Darren Fletcher kembali memimpin tim sebagai pelatih sementara pasca-pemecatan Ruben Amorim. Fletcher, yang sebelumnya menjabat pelatih U-18, baru saja membawa tim bermain imbang 2-2 melawan Burnley berkat dua gol Benjamin Sesko. Saat ini, manajemen klub sedang dalam pembicaraan dengan Ole Gunnar Solskjaer dan Michael Carrick untuk posisi manajer caretaker hingga akhir musim. Piala FA menjadi satu-satunya harapan tersisa bagi United untuk meraih trofi musim ini setelah tidak bermain di kompetisi Eropa dan tersingkir dari Piala Liga lebih awal.

Di sisi lain, Brighton datang ke Old Trafford dengan performa yang cukup stabil. Pasukan Fabian Hurzeler tak terkalahkan dalam tiga pertandingan terakhir, termasuk hasil imbang impresif 1-1 melawan Manchester City di mana Kaoru Mitoma mencetak gol penyeimbang. Saat ini duduk di peringkat 11 Liga Primer, Brighton memiliki modal kepercayaan diri yang baik setelah sebelumnya juga meraih kemenangan atas Burnley dan menahan imbang West Ham.

Berikut GOAL sajikan hal yang perlu Anda ketahui tentang pertandingan Manchester United vs Brighton & Hove Albion, termasuk saluran TV, live streaming, dan masih banyak lagi...

Cara Menonton Pertandingan Manchester United vs Brighton & Hove Albion

Stasiun TV - Live Streaming Vidio

Pertandingan Piala FA antara Manchester United dan Brighton & Hove Albion akan disiarkan secara live streaming di Vidio pada Minggu, 11 Januari 2026 pukul 23:30 WIB.

Jadwal Kick-Off Manchester United vs Brighton & Hove Albion

FA Cup - FA Cup Old Trafford

Duel Manchester United vs Brighton & Hove Albion di putaran ketiga Piala FA 2025/26 akan dihelat di Old Trafford, Manchester pada Minggu, 11 Januari 2026 pukul 23:30 WIB.

Kabar Tim & Skuad

Kemungkinan susunan pemain Manchester United vs Brighton & Hove Albion Kemungkinan susunan pemain Pemain Pengganti Manajer D. Fletcher Kemungkinan susunan pemain Pemain Pengganti Manajer F. Hurzeler

Pemain cedera dan kena skors Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen

Kabar Tim Manchester United

Manchester United dipastikan tampil tanpa bek Matthijs de Ligt yang masih menderita cedera. Selain itu, opsi di lini serang sedikit berkurang karena Amad Diallo dan Bryan Mbeumo masih absen untuk menjalankan tugas negara bersama tim nasional masing-masing di ajang Piala Afrika (AFCON).

Namun, Darren Fletcher mendapatkan suntikan tenaga positif dengan kembalinya sejumlah pilar utama. Bruno Fernandes dan Mason Mount sudah kembali bermain saat melawan Burnley setelah pulih dari cedera. Harry Maguire, yang hanya menjadi cadangan tidak terpakai pada laga tengah pekan lalu, juga berpeluang besar mengukir comeback dan tampil di lini pertahanan pada laga ini.

Kabar Tim Brighton & Hove Albion

Brighton sedang memantau kondisi fisik Yankuba Minteh dan berharap ia bisa pulih tepat waktu dari cedera ringan untuk tampil di laga ini. Sementara itu, Carlos Baleba dipastikan absen karena berpartisipasi di Piala Afrika, dan penyerang muda Stefanos Tzimas harus menepi dalam jangka waktu lama akibat cedera ACL.

Daftar cedera The Seagulls cukup panjang menjelang lawatan ke Manchester. Selain nama-nama di atas, Brighton juga tidak bisa diperkuat oleh Charalampos Kostoulas, Joel Veltman, Mats Wieffer, Solly March, dan Adam Webster yang semuanya masih dalam tahap pemulihan dan dipastikan absen.

Performa Terkini

Rekor Pertemuan

Klasemen

Simak Juga