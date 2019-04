Inikah Penalti Panenka Terburuk?

Bintang tim nasional Irak, Ali Adnan menjadi sorotan setelah melakukan penalti panenka yang mungkin merupakan terburuk di antara yang pernah ada.

Momen itu terjadi di Major League Soccer ( ) Amerika Serikat pada akhir pekan kemarin dan sebenarnya ia bisa membawa timnya, unggul cepat atas .

Vancouver mendapat penalti saat laga baru berjalan satu menit dan Adnan awalnya tampak sangat percaya diri untuk menjalankan tugas sebagai algojo.

Coming up next on Matchday Central, the #MNUFC broadcast team joins us in studio!

https://t.co/i1aGtWOFRL