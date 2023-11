Komite Banding juga menolak banding yang diajukan oleh Sriwijaya FC.

PSSI telah merilis hasil sidang Komite Disiplin (Komdis) yang dilakukan pada 1, 2 dan 3 November 2023.

Beberapa keputusan dikeluarkan oleh Komdis, dengan Persebaya Surabaya dan Persija Jakarta yang mendapat putusan.

Laga Persik Kediri dan Persebaya Surabaya menjadi sorotan Komdis, dan Persebaya yang kalah 4-0 pada laga itu mendapat hukuman denda akibat ulah suporter.

Sementara itu, Sriwijaya FC yang tidak memainkan pemain U-21 sebagai starting XI pada laga Liga 2 2023/24 resmi dikurangi tiga poin. Mereka sempat mengajukan banding, tapi usaha itu ditolak.

Hasil Sidang Komite Disiplin PSSI, 1 November 2023

1. Klub Persebaya Surabaya



- Nama Kompetisi: BRI Liga 1 2023/2024



- Pertandingan: Persik Kediri vs Persebaya Surabaya



- Tanggal Kejadian: 27 Oktober 2023



- Jenis Pelanggaran: terjadi pelemparan kemasan minuman sebanyak 2 buah yang dilakukan oleh suporter Persebaya Surabaya di Tribun Barat



- Hukuman: sanksi denda Rp.20.000.000,-



2. Klub Persebaya Surabaya



- Nama Kompetisi: BRI Liga 1 2023/2024



- Pertandingan: Persik Kediri vs Persebaya Surabaya



- Tanggal Kejadian: 27 Oktober 2023



- Jenis Pelanggaran: terjadi penyalaan api yang dilakukan oleh suporter Persebaya Surabaya di Tribun Barat



- Hukuman: sanksi denda Rp.50.000.000,-



3. Klub Persija Jakarta



- Nama Kompetisi: BRI Liga 1 2023/2024



- Pertandingan: PSIS Semarang vs Persija Jakarta



- Tanggal Kejadian: 29 Oktober 2023



- Jenis Pelanggaran: terdapat 2 orang penonton memasuki area lapangan dan menghampiri pemain Tim Persija Jakarta



- Hukuman: Teguran Keras



Hasil Sidang Komite Disiplin PSSI, 1 November 2023 (Kompetisi Elite Pro Academy)

1. Sdr. Faishal Khaerul Fadhillah (Pemain Persib Bandung U20)



- Nama Kompetisi: EPA Liga 1 U20 2023/2024



- Pertandingan: Rans Nusantara FC U20 vs Persib Bandung U20



- Tanggal Kejadian: 28 Oktober 2023



- Jenis Pelanggaran: mendorong perangkat pertandingan serta mendapatkan kartu merah langsung



- Hukuman: tambahan larangan bermain sebanyak 4 pertandingan; sanksi denda Rp.5.000.000,-



2. Tim Rans Nusantara FC U20



- Nama Kompetisi: EPA Liga 1 U20 2023/2024



- Pertandingan: Rans Nusantara FC U20 vs Persib Bandung U20



- Tanggal Kejadian: 28 Oktober 2023



- Jenis Pelanggaran: dalam pertandingan tersebut ada 6 orang pemain mendapatkan kartu kuning



- Hukuman: sanksi denda Rp.5.000.000,-



3. Sdr. Aldi Seno Nugroho (Pemain PSIS Semarang U20)



- Nama Kompetisi: EPA Liga 1 U20 2023/2024



- Pertandingan: PS Barito Putera U20 vs PSIS Semarang U20



- Tanggal Kejadian: 28 Oktober 2023



- Jenis Pelanggaran: menghalangi pemain lawan mencetak gol serta mendapatkan kartu merah langsung



- Hukuman: tambahan larangan bermain sebanyak 1 pertandingan; sanksi denda Rp.5.000.000,-



4. Sdr. M. Raihan (Pemain PS Barito Putera U18)



- Nama Kompetisi: EPA Liga 1 U18 2023/2024



- Pertandingan: PS Barito Putera U18 vs PSIS Semarang U18



- Tanggal Kejadian: 28 Oktober 2023



- Jenis Pelanggaran: menanduk pemain lawan serta mendapatkan kartu merah langsung



- Hukuman: tambahan larangan bermain sebanyak 2 pertandingan; sanksi denda



Rp.5.000.000,-



5. Sdr. Lando Ishaq Syahbana (Pemain PSIS Semarang U18)



- Nama Kompetisi: EPA Liga 1 U18 2023/2024



- Pertandingan: PS Barito Putera U18 vs PSIS Semarang U18



- Tanggal Kejadian: 28 Oktober 2023



- Jenis Pelanggaran: memukul pemain lawan serta mendapatkan kartu merah langsung



- Hukuman: tambahan larangan bermain sebanyak 2 pertandingan; sanksi denda Rp.5.000.000,-



6. Sdr. Zacky Abdul Malik (Pemain Dewa United FC U18)



- Nama Kompetisi: EPA Liga 1 U18 2023/2024



- Pertandingan: Persita Tangerang U18 melawan Dewa United FC U18



- Tanggal Kejadian: 28 Oktober 2023



- Jenis Pelanggaran: melakukan protes berlebihan terhadap perangkat pertandingan



- Hukuman: Teguran Keras



7. Sdr. Nasywa Rihadatul Aisy (Pemain Madura United FC U16)



- Nama Kompetisi: EPA Liga 1 U16 2023/2024



- Pertandingan: Madura United FC U18 vs Persebaya Surabaya U18



- Tanggal Kejadian: 29 Oktober 2023



- Jenis Pelanggaran: melakukan tekel keras serta mendapatkan kartu merah langsung



- Hukuman: tambahan larangan bermain sebanyak 2 pertandingan; sanksi denda Rp.5.000.000,-



8. Sdr. Ahmad Abror Fadhillah (Pemain Dewa United FC U16)



- Nama Kompetisi: EPA Liga 1 U16 2023/2024



- Pertandingan: Persita Tangerang U16 melawan Dewa United FC U16



- Tanggal Kejadian: 28 Oktober 2023



- Jenis Pelanggaran: menyikut pemain lawan serta mendapatkan kartu merah langsung



- Hukuman: tambahan larangan bermain sebanyak 2 pertandingan; sanksi denda



Rp.5.000.000,-



9. Sdr. Lukman Adi Nugroho (Pemain PSS Sleman U16)



- Nama Kompetisi: EPA Liga 1 U16 2023/2024



- Pertandingan: Borneo FC Samarinda U16 melawan PSS Sleman U16



- Tanggal Kejadian: 29 Oktober 2023



- Jenis Pelanggaran: menghalangi pemain lawan mencetak gol serta mendapatkan kartu merah langsung



- Hukuman: tambahan larangan bermain sebanyak 2 pertandingan; denda Rp.5.000.000



Hasil Sidang Komite Disiplin PSSI, 2 November 2023

1. Klub Persija Jakarta



- Nama Kompetisi: BRI Liga 1 2023/2024



- Pertandingan: PSIS Semarang vs Persija Jakarta



- Tanggal Kejadian: 29 Oktober 2023



- Jenis Pelanggaran: terdapat 2 orang penonton memasuki area lapangan dan menghampiri pemain Tim Persija Jakarta



- Hukuman: denda Rp.50.000.000,-



Hasil Sidang Komite Disiplin PSSI, 3 November 2023 (Kompetisi Elite Pro Academy)

1. Sdr. Budiman (Ofisial Persib Bandung U20)



- Nama Kompetisi: EPA Liga 1 U20 2023/2024



- Pertandingan: Rans Nusantara FC U20 vs Persib Bandung U20



- Tanggal Kejadian: 28 Oktober 2023



- Jenis Pelanggaran: mengucapkan kata-kata penghinaan kepada perangkat pertandingan



- Hukuman: skors larangan berpartisipasi dalam pertandingan sebanyak 4 pertandingan; sanksi denda Rp.10.000.000,-



2. Sdr. Fajar Febrianto (Ofisial Persib Bandung U20)



- Nama Kompetisi: EPA Liga 1 U20 2023/2024



- Pertandingan: Rans Nusantara FC U20 vs Persib Bandung U20



- Tanggal Kejadian: 28 Oktober 2023



- Jenis Pelanggaran: mengucapkan kata-kata penghinaan kepada perangkat pertandingan



- Hukuman: skors larangan berpartisipasi dalam pertandingan sebanyak 4 pertandingan; sanksi denda Rp.10.000.000,-



3. Sdr. Gilang Fauzi Ramdani (Ofisial Persib Bandung U20)



- Nama Kompetisi: EPA Liga 1 U20 2023/2024



- Pertandingan: Rans Nusantara FC U20 vs Persib Bandung U20



- Tanggal Kejadian: 28 Oktober 2023



- Jenis Pelanggaran: mengucapkan kata-kata penghinaan kepada perangkat pertandingan



- Hukuman: skors larangan berpartisipasi dalam pertandingan sebanyak 4 pertandingan; sanksi denda Rp.10.000.000,-



4. Sdr. Adun Junaedy (Ofisial Persebaya Surabaya U20)



- Nama Kompetisi: EPA Liga 1 U20 2023/2024



- Pertandingan: Madura United FC U20 vs Persebaya Surabaya U20



- Tanggal Kejadian: 29 Oktober 2023



- Jenis Pelanggaran: mengintimidasi dan mengancam perangkat pertandingan



- Hukuman: skors larangan berpartisipasi dalam pertandingan sebanyak 4 pertandingan; sanksi denda Rp.5.000.000,-



*Hasil Sidang Komite Banding PSSI, 1 November 2023

1. Klub Sriwijaya FC



- Pelanggaran: Tidak Menyertakan Pemain U-21 dalam Starting XI



- Sanksi Komite Disiplin PSSI: Kalah 0 - 3 dari Semen Padang; Pengurangan 3 poin (forfeit) dan denda Rp. 45.000.000,-;



- Memperbaiki SK Komite Disiplin PSSI



- Sanksi: Kalah 0-3 dari Semen Padang; dikurangi 3 poin.