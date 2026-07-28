Manajemen klub Paris Saint-Germain menerima jawaban tegas dan final dari bintang asal Spanyol, Rodri, gelandang Manchester City, yang mengakhiri kabar yang beredar seputar masa depannya di tengah ketertarikan Real Madrid pula untuk mendapatkan jasanya usai penampilan gemilangnya baru-baru ini dalam memimpin timnas "La Roja" meraih gelar Piala Dunia.

Menurut surat kabar Spanyol "AS", jawaban sang juara Piala Dunia atas komunikasi terbaru dari Paris Saint-Germain datang dengan kata-kata ringkas: "Tidak, terima kasih." Penolakan tegas ini muncul kendati adanya minat besar dari klub Paris tersebut serta sejumlah klub besar, dan di tengah keberadaan dua tawaran yang ada di mejanya dari klub Inggrisnya untuk memperpanjang kontrak.

Kapten timnas Spanyol itu bahkan menolak untuk mendengarkan rincian tawaran finansial maupun klausul-klausulnya yang diajukan dari ibu kota Prancis tersebut; dan meski ia sangat menghargai minat dari salah satu klub terbesar di Eropa, arah keputusannya condong ke pilihan lain untuk saat ini.

Dengan hanya tersisa satu tahun dalam kontraknya saat ini bersama Manchester City, sang pemain menilai bahwa penampilannya yang mencolok di Piala Dunia memberinya kekuatan yang cukup untuk mengambil keputusan berikutnya secara cermat; di mana kembali ke Liga Spanyol tetap menjadi salah satu opsi yang mengemuka kuat, di samping kemungkinan bertahan di Manchester jika tercapai kesepakatan yang memuaskan ambisinya.

Setelah baru-baru ini menginjak usia tiga puluh tahun, Rodri menilai bahwa persinggahan berikutnya akan menjadi puncak final bagi perjalanan sepak bolanya yang luar biasa. Dan di tengah penolakan penuhnya terhadap gagasan pindah ke Liga Saudi atau Liga Amerika, serta preferensinya pada faktor olahraga dan personal di atas imbalan finansial apa pun, beberapa hari ke depan diperkirakan akan menjadi penentu bagi arah masa depannya.

Dengan demikian, secara resmi dipastikan bahwa tujuan sang bintang Spanyol tidak akan berada di Paris berdasarkan keinginan pribadinya; sebab surat kabar Prancis "Le Parisien" menegaskan bahwa sang pemain tidak akan bergabung dengan skuad pelatih Luis Enrique, seraya menunjukkan tidak adanya peluang apa pun untuk merampungkan transfer tersebut meski adanya upaya dan minat serius dari pihak manajemen Paris Saint-Germain.