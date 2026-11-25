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Pep Guardiola, pelatih asal Spanyol yang sebelumnya menangani Manchester City, mengungkapkan alasan dirinya tidak pernah mencoba merekrut Lionel Messi asal Argentina selama bertahun-tahun terakhir.

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Pep Guardiola dan Romario adalah sahabat dekat. Pelatih asal Catalonia itu berada di Brasil dalam beberapa hari terakhir dan memenuhi undangan sang penyerang hebat untuk tampil dalam acaranya yang kontroversial (Romario TV). Di sana, ia tak ragu menyampaikan pendapatnya dengan sangat terus terang.

Perbincangan itu membahas banyak topik, di antaranya Lamine Yamal, kemungkinan Guardiola menjadi kandidat pelatih timnas Italia, Neymar, Lionel Messi, dan Carlo Ancelotti.

Sikap Guardiola terhadap Ancelotti

Pandangan Romario tentang pelatih Brasil saat ini sudah diketahui semua orang: ia ingin sang pelatih pergi. Namun, bagi Guardiola, persoalannya berbeda.

Ketika ditanya tentang Ancelotti, Guardiola menjawab dengan tegas: "Ini hal yang sangat penting. Terkadang, dalam permainan yang sulit ini, Anda butuh waktu. Ini bukan hanya soal tiba di sini. Carlo, Pep, Jurgen (Klopp), Jose (Mourinho), siapa pun bisa datang dan membuat heboh, lalu dalam dua hari, juara dunia lima kali kembali menjadi juara dunia. Terkadang Anda butuh lebih banyak waktu."

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Ia melanjutkan: "Satu-satunya pertanyaan yang harus diajukan adalah: apakah kita mau memberinya waktu?"

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Romario bersikeras bahwa Brasil tidak akan menang, dan Guardiola terus membela Ancelotti sambil bercanda. Pelatih asal Catalonia itu berkata: "Kamu tidak akur dengan Carlo, ya?"

Romario menjawab: "Saya bukan temannya. Saya orang Brasil. Saya ingin melihat tim saya menang, dan itu tidak terjadi. Saya tidak punya masalah apa pun dengan Carlo, tetapi ini tidak bagus."

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Guardiola pun membalas: "Mereka ingin menang, mereka juara lima kali, tetapi sudah berapa Piala Dunia yang diikuti Brasil? Berapa banyak? Mereka lebih sering kalah daripada menang. Ini tidak mudah. Di tim nasional, waktunya terbatas. Dan ia sedang beradaptasi dengan ritme yang lebih singkat ini."

Ia menambahkan: "Namun, maaf, Romario, saya tidak akan pernah meragukan kemampuan Carlo. Itu mustahil, karena saya mengenalnya. Ia seorang pemimpin dalam mengelola tim. Orang bilang ia nomor satu. Saya pernah menghadapinya; ia sangat intuitif dan cerdas dalam keputusan taktisnya. Ia tahu, sama seperti saya: jika Anda tidak menang, Anda tidak akan bertahan."

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Mengapa ia tidak pernah mencoba merekrut Messi?

Pep Guardiola tidak pernah mencoba merebut Lionel Messi dari Barcelona, berbeda dengan yang terjadi pada Neymar. Menurut sang pelatih, alasannya tidak berkaitan dengan aspek olahraga maupun finansial, melainkan dengan ikatan emosional Messi dengan klub.

"Saya tidak pernah meneleponnya. Saya penggemar Barcelona dan saya lebih suka ia tetap di sana," aku sang pelatih, yang juga memanfaatkan kesempatan itu untuk menyoroti bakat para pemain yang pernah ia latih sepanjang kariernya serta pengaruh mereka terhadap kesuksesan yang diraih.

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Guardiola juga memuji mentalitas juara pemain asal Argentina itu, yang menurutnya menjadi salah satu kunci yang membuat Messi bertahan di puncak sepak bola dunia selama bertahun-tahun. Messi bahkan membawa semangat kompetitif itu ke sesi latihan, karena ia tidak tahan kalah, bahkan dalam latihan sekalipun.

Guardiola dan kursi pelatih Italia

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Dalam perbincangan yang berlangsung lebih dari 40 menit itu, Romario bertanya kepada Guardiola tentang kemungkinan tawaran untuk melatih timnas Italia.

Pelatih asal Catalonia itu membicarakan hal tersebut untuk pertama kalinya: "Saya sudah berbicara dengan mereka. Ini pertama kalinya saya membicarakan topik ini, tetapi saya merasa canggung menolak tawaran dari negara seperti Italia."

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Ia melanjutkan: "Merupakan kehormatan besar bagi saya dicalonkan untuk melatih Italia, tetapi saya merasa harus berhenti. Seandainya mereka berbicara dengan saya beberapa tahun lalu, mungkin saya akan menerimanya. Namun, pada waktu itu, bersama Paolo Maldini dan Leonardo, saya menyadari bahwa saya harus berhenti. Saya butuh lebih banyak waktu untuk diri sendiri. Saya sudah menjadi pelatih selama 18 tahun, bertanding setiap tiga hari."