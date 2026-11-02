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Galatasaray vs. VfB Stuttgart: Waktu kick-off

Champions League - Pekan 4 3 Nov 2026 - 12.45 Rams Global Stadyumu

Pertandingan antara Galatasaray dan VfB Stuttgart dimulai pada 3 November 2026 pukul 18.45.

Galatasaray vs. VfB Stuttgart live hari ini: Siapa yang menyiarkan di TV dan melalui live streaming?

Pertandingan ini dapat disaksikan secara langsung di Jerman melalui DAZN. Pilihan saluran TV dan live streaming tercantum di bawah ini.

Sorotan pekan ini: Bagaimana kiprah Galatasaray dan VfB Stuttgart?

Galatasaray datang ke Istanbul dengan empat kemenangan dari lima pertandingan kompetitif terakhir. Hasil terbaru mereka mencakup kemenangan 4-0 atas Konyaspor di Süper Lig serta kemenangan 2-1 dalam derbi sekota melawan Fenerbahçe. Satu-satunya hasil mengecewakan adalah kekalahan 1-4 dari FC Barcelona di Liga Champions. Secara keseluruhan, Galatasaray mencetak delapan gol dan kebobolan sepuluh kali dalam periode tersebut.

VfB Stuttgart memenangi dua dari lima pertandingan kompetitif terakhir, termasuk kemenangan mengesankan 4-2 di kandang Bayer Leverkusen dalam laga Bundesliga terbaru mereka serta kemenangan 1-0 atas Paderborn di DFB-Pokal. Dua kekalahan, melawan Gladbach (2-3) dan Hamburger SV (0-1), serta hasil imbang 1-1 melawan Atlético Madrid di Liga Champions melengkapi catatan tersebut. Stuttgart mencetak sembilan gol dan kebobolan delapan kali dalam periode ini.

Galatasaray vs. VfB Stuttgart: Susunan pemain

Galatasaray vs. VfB Stuttgart: Performa

Galatasaray vs. VfB Stuttgart: Rekor pertemuan langsung

Galatasaray vs. VfB Stuttgart: Klasemen