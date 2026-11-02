Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
Champions League
team-logoGalatasaray
Rams Global Stadyumu
team-logoVfB Stuttgart
Tonton di sini! VidioTonton di sini! beIN SPORTS CONNECT
GOAL-e
Didukung oleh

Galatasaray vs. VfB Stuttgart hari ini: Siapa yang menayangkan pertandingan ini di TV dan live streaming?

Galatasaray vs VfB Stuttgart
Galatasaray
VfB Stuttgart
Champions League

Galatasaray menghadapi VfB Stuttgart di Liga Champions. Namun, siapa yang menayangkan atau menyiarkan pertandingan ini secara langsung di televisi dan melalui live streaming hari ini?

Ingin mengakses layanan streaming yang biasa Anda gunakan dengan keamanan lebih tinggi, atau dari wilayah lain di dunia tempat Anda mungkin menghadapi pemblokiran geografis? Di sinilah jaringan privat virtual (VPN) sangat berguna.

  • Dapatkan VPN yang andal. Pilih penyedia VPN tepercaya dan unduh aplikasinya ke perangkat Anda (PC, ponsel, tablet).
  • Pilih lokasi server. Pilih server VPN di negara tempat pertandingan disiarkan secara resmi.
  • Hubungkan ke server. Aktifkan VPN dan hubungkan ke server yang dipilih untuk mengubah lokasi digital Anda (alamat IP).
  • Kunjungi penyiar resmi. Kunjungi situs web atau buka aplikasi streaming resmi dari saluran olahraga yang memegang hak siar.
  • Daftar & temukan tayangannya. Buat akun atau masuk ke akun Anda di penyiar resmi untuk mendapatkan akses penuh dan menikmati pertandingan!
NordVPN

Lewati pembatasan geografis regional secara instan dan tonton siaran langsung sepak bola dari seluruh dunia di platform streaming favorit Anda

Nonton bola di mana saja

Galatasaray vs. VfB Stuttgart: Waktu kick-off

crest
Champions League - Pekan 4
Rams Global Stadyumu

Pertandingan antara Galatasaray dan VfB Stuttgart dimulai pada 3 November 2026 pukul 18.45.

Galatasaray vs. VfB Stuttgart hari ini: Siapa yang menyiarkan di TV dan live streaming?

Pertandingan ini dapat disaksikan secara langsung di DAZN di Jerman. Saluran TV dan opsi live streaming tercantum di bawah ini.

Sorotan pekan ini: Apa yang terjadi dengan Galatasaray dan VfB Stuttgart?

Galatasaray datang ke Istanbul dengan empat kemenangan dari lima pertandingan kompetitif terakhir. Hasil terkini mereka mencakup kemenangan 4-0 atas Konyaspor di Süper Lig serta kemenangan 2-1 dalam derbi sekota melawan Fenerbahçe. Satu-satunya hasil mengecewakan adalah kekalahan 1-4 dari FC Barcelona di Liga Champions. Secara keseluruhan, Galatasaray mencetak delapan gol dan kebobolan sepuluh gol dalam periode tersebut.

VfB Stuttgart memenangi dua dari lima pertandingan kompetitif terakhir, termasuk kemenangan mengesankan 4-2 di kandang Bayer Leverkusen dalam laga Bundesliga yang terbaru, serta kemenangan 1-0 atas Paderborn di DFB-Pokal. Dua kekalahan, dari Gladbach (2-3) dan Hamburger SV (0-1), serta hasil imbang 1-1 melawan Atlético Madrid di Liga Champions melengkapi catatan tersebut. Stuttgart mencetak sembilan gol dan kebobolan delapan gol dalam periode ini.

GAL

GAL - Performa

BAR
K1-4
GEN
M0-1
LIL
M2-4
FB
M2-1
KSP
M0-4
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
12/7
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5
VFB

VFB - Performa

HSV
K1-0
ATM
S1-1
BMG
K2-3
SCP
M0-1
B04
M2-4
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
8/7
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5

Galatasaray vs. VfB Stuttgart: Susunan pemain

Kemungkinan susunan pemain Galatasaray vs VfB Stuttgart

4-2-3-1
Galatasaray crest
Galatasaray
GAL
Formasi
VfB Stuttgart crest
VfB Stuttgart
VFB
3-4-2-1
U. CakirU. CakirD. SanchezD. SanchezR. SallaiR. SallaiA. BardakciA. BardakciI. JakobsI. JakobsA. BatrakovA. BatrakovY. AkgunY. AkgunGabriel SaraGabriel SaraL. TorreiraL. TorreiraB. YilmazB. YilmazV. OsimhenV. OsimhenF. BredlowF. BredlowR. HendriksR. HendriksL. JaquezL. JaquezJ. ChabotJ. ChabotA. KarazorA. KarazorG. ProemelG. ProemelB. El KhannoussB. El KhannoussD. UndavD. UndavJ. LewelingJ. LewelingC. FuehrichC. FuehrichE. DemirovicE. Demirovic
VfB Stuttgart crest
VfB Stuttgart
VFB
4-2-3-1
Galatasaray

Susunan Pemain Utama

VfB Stuttgart

Manajer

  • O. Buruk
  • S. Hoeness

Galatasaray vs. VfB Stuttgart: Performa

GAL

GAL - Performa

BAR
K1-4
GEN
M0-1
LIL
M2-4
FB
M2-1
KSP
M0-4
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
12/7
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5
VFB

VFB - Performa

HSV
K1-0
ATM
S1-1
BMG
K2-3
SCP
M0-1
B04
M2-4
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
8/7
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5

Galatasaray vs. VfB Stuttgart: Rekor pertemuan

Galatasaray vs. VfB Stuttgart: Klasemen

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
3300145+99
M
M
M
2
Aston VillaAston VillaAVL
3300123+99
M
M
M
3
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
M
M
M
4
Real MadridReal MadridRMA
3300105+59
M
M
M
5
Real BetisReal BetisBET
330074+39
M
M
M
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
321072+57
S
M
M
7
ArsenalArsenalARS
321062+47
S
M
M
8
BarcelonaBarcelonaBAR
3201116+56
K
M
M
9
ComoComoCOM
3201105+56
M
K
M
10
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
M
K
M
11
Club BruggeClub BruggeCLB
320196+36
M
M
K
12
Sporting CPSporting CPSCP
320174+36
K
M
M
13
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
M
K
M
14
Bayern MunichBayern MunichFCB
3120105+55
S
S
M
15
RomaRomaROM
311185+34
M
K
S
16
Atletico MadridAtletico MadridATM
311143+14
S
M
K
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
311143+14
K
M
S
18
PSVPSVPSV
31112204
M
K
S
19
VillarrealVillarrealVIL
31028803
K
M
K
20
InterInterINT
310256-13
M
K
K
20
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
310256-13
K
K
M
22
SSC NapoliSSC NapoliNAP
310257-23
M
K
K
23
GalatasarayGalatasarayGAL
310269-33
M
K
K
24
LASKLASKLAS
310269-33
M
K
K
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
K
M
K
26
FeyenoordFeyenoordFEY
310248-43
K
M
K
27
LensLensRCL
310237-43
K
K
M
28
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
310249-53
K
M
K
29
AEK AthensAEK AthensAEK
310238-53
K
K
M
29
RB LeipzigRB LeipzigRBL
310238-53
K
M
K
31
FenerbahceFenerbahceFB
302139-62
S
K
S
32
Slavia PrahaSlavia PrahaSLP
301247-31
S
K
K
33
VikingVikingVIK
301259-41
K
S
K
34
FC PortoFC PortoPOR
300326-40
K
K
K
35
LilleLilleLIL
3003410-60
K
K
K
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
3003113-120
K
K
K
Lolos ke 16 besar

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google