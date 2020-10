Frank Lampard Ungkap Alasan 'Big Six' Di Liga Primer Inggris Sering Buang Poin Di Musim 2020/21

Frank Lampard berbicara mengenai laju lambat Chelsea, Arsenal, Tottenham Hotspur, Liverpool dan duo Manchester yang kerap membuang poin musim ini.

Manajer Frank Lampard memberikan opininya mengenai laju lamban yang dipertontonkan 'big six' sejauh ini.

Seperti diketahui, klub-klub macam , duo dan City, trio London , Chelsea dan Hotspur beberapa kali membuang poin di tahapan awal kampanye musim 2020/21.

Penampilan 'big six' pun dinilai jauh dari kata meyakinkan.

The Blues dan The Red Devils baru saja menuntaskan laga di Old Trafford dengan antiklimaks alias berakhir tanpa gol, Sabtu lalu.

Lampard pun ditanya oleh media mengapa para tim-tim elite Liga Primer kerap kali membuang poin di musim ini. Lampard memberikan penjelasan dengan beberapa faktor.

"Saya kira, sulit untuk ditentukan karena ada sejumlah faktor," tuturnya kepada reporter.

"Fans tentu jadi [salah satu] faktor, tapi saya tidak tahu dengan pasti mengapa itu bisa menjadi faktor. Perasaan saya ketika kami pergi memainkan laga kontra Arsenal di final Piala FA sepekan setelah musim lalu berakhir," sambungnya.

"Tim-tim lain menuntaskan musim mereka ketika kami melawan , jadi saya tidak bisa memberi para pemain [libur] untuk beberapa hari [sebelum final Piala FA]. Lalu, kami berkunjung ke Munich sepekan kemudian, jadi saya tidak memberi para pemain beberapa hari di sana. Lalu, para pemain memiliki waktu istirahat dua pekan," urainya.

"Kemudian, kami kembali dan kami menghadapi isolasi selama dua pekan. Jadi ini tidak mudah. Saya benci alasan karena Anda hanya ingin melangkah ke depan, tapi dari sudut pandang kami, kami memiliki pemain-pemain baru yang datang ke tim ini," katanya lagi.

"Sepakbola adalah tentang hubungan di lapangan. Ini selalu tentang waktu memberi umpan yang diinginkan penyerang, apakah Anda menekan ke dalam atau datang dari sisi luar. Hal-hal seperti ini yang Anda latih di lapangan saat latihan," jelas Lampard.

"Kami sekarang mengerjakan itu di pertandingan, berusaha dan mencari peningkatan di tim ini. Wajar jika hasil-hasil di pertandingan berpengaruh ketika Anda berbicara mengenai tim yang Anda harapkan berada di level top," ulas Lampard.

"Kami hanya perlu untuk terus mendongakkan kepala dan meningkat, karena kami memiliki keyakinan di skuad ini. Hari ini menunjukkan dasar untuk bisa menjaga hasil clean sheet dan menunjukkan ketahanan. Saya tidak terlalu khawatir dengan hubungan di lapangan karena itu akan tergantung pada kualitas individu dan kami tentu memiliki itu," pungkasnya.