Football Manager 2024 Bisa Dimainkan GRATIS! Begini Cara Download-nya

Dapatkan Football Manager 2024 (FM24) secara gratis, penawaran terbatas!

Penggemar sepakbola yang belum sempat menjajal Football Manager 2024 kini bisa memainkannya secara gratis, selamanya!

Mau mencoba mengembalikan masa jaya Manchester United di Liga Primer Inggris? Atau menjajal bagaimana kacaunya manajemen Chelsea? Atau ingin menguasai Liga 1 dengan tim kesayangan? Semua dapat Anda lakukan di video gim Football Manager 2024, yang saat ini sedang ditawarkan tanpa perlu mengeluarkan biaya sepeser pun.

Di bawah, GOAL akan mengulas secara lengkap bagaimana caranya men-download dan memainkan Football Manager 2024 secara gratis.

Cara main Football Manager 2024 gratis

Football Manager 2024 bisa Anda dapatkan secara gratis lewat Epic Games Store, yang memang rutin give away video gim gratis 100 persen, tanpa syarat. Tentu Anda harus memiliki akun Epic Games untuk mendapatkan penawaran tersebut.

Berikut langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mendapatkan FM24 gratis:

Buat akun Epic Games gratis di sini. Masuk ke laman resmi Football Manager 2024 di Epic Games store. Klik tombol biru bertuliskan "Get" dan ikuti instruksi pembelian. Tenang saja, harganya hanya 0 rupiah karena memang sedang digratiskan. Luncurkan launcher Epic Games di komputer atau laptop Anda. Setelah selesai, masuk ke bagian library dan Football Manager 2024 dapat Anda mainkan secara gratis. Sederhana bukan?

Penawaran ini hanya tersedia sampai Kamis, 12 September pukul 22:00 WIB, jadi, untuk mendapatkan gimnya secara gratis, Anda harus menyelesaikan transaksi sebelum tenggat waktu.

Periode penawaran memang terbatas, tetapi tak perlu cemas karena begitu mendapatkan gimnya, Anda dapat mengunduh dan memainkannya kapan pun tanpa batasan waktu.



Apa itu Football Manager 2024?

Football Manager 2024 adalah video gim simulasi manajemen sepakbola yang diluncurkan pada 6 November 2023.

Anda akan berperan sebagai manajer sebuah tim, melatih dan mengelola klub-klub serta timnas-timnas terbesar di dunia.

FM24 adalah edisi yang paling banyak dimainkan dalam sejarah FM, yang pertama dirilis pada 2004. Tetapi sejarah FM bahkan telah dimulai sebelumnya, karena seri Championship Manager sudah eksis sejak 1992.