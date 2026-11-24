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FC Arsenal vs. Borussia Dortmund: Waktu kick-off

Champions League - Pekan 5 24 Nov 2026 - 15.00 Emirates Stadium

FC Arsenal menjamu Borussia Dortmund dalam pertandingan Liga Champions di Emirates Stadium, London, pada Selasa, 24 November.

Bagi The Gunners, laga ini datang setelah mereka mendapat hasil mengecewakan di liga. Saat bertandang ke Newcastle United pada akhir pekan, Arsenal hanya bermain imbang 2-2 meski lama berada di jalur kemenangan. Noni Madueke menyelamatkan satu poin lewat gol pada pengujung laga.

Arsenal tetap memimpin klasemen Liga Primer dengan keunggulan enam poin. Namun, cedera kiper David Raya, yang harus ditarik keluar saat menghadapi Newcastle, menimbulkan kekhawatiran. Mikel Arteta mengatakan Raya akan menjalani pemeriksaan MRI dan belum dapat memberikan perkiraan mengenai kondisinya.

Dortmund datang dengan momentum yang jauh lebih baik. Tim asuhan Niko Kovac baru-baru ini menang 1-0 atas Borussia Mönchengladbach di Bundesliga, setelah sebelumnya bermain imbang 2-2 melawan Bayern Munich.

Di Liga Champions, Dortmund berada di papan tengah klasemen setelah menang 2-1 atas Real Betis. Arsenal ingin memperbaiki posisinya di hadapan pendukung sendiri sekaligus mempertahankan situasi menguntungkan yang mereka miliki.

Berikut informasi penyiar dan live streaming untuk menyaksikan pertandingan ini.

Pekan ini: Apa yang terjadi pada FC Arsenal dan Borussia Dortmund?

Arsenal menatap laga ini dengan catatan tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhir. Mereka baru saja bermain imbang 2-2 melawan Newcastle United, setelah sebelumnya menang 1-0 atas Hull City dan 2-1 di markas Slavia Praha. Secara keseluruhan, Arsenal mencetak tujuh gol dan kebobolan empat kali. Tersingkirnya mereka dari Piala EFL setelah bermain imbang 1-1 melawan Fleetwood mengurangi bagusnya catatan tersebut.

Dortmund tidak terkalahkan dalam lima pertandingan terakhir, dengan empat kemenangan dan satu hasil imbang. Mereka baru saja menang 1-0 di Mönchengladbach, setelah sebelumnya bermain imbang 2-2 melawan Bayern Munich. Dalam periode itu, Dortmund mencetak sepuluh gol dan kebobolan enam kali, termasuk saat menang 3-2 atas Werder Bremen di Piala DFB.

FC Arsenal vs. Borussia Dortmund: Susunan pemain

FC Arsenal vs. Borussia Dortmund: Performa

FC Arsenal vs. Borussia Dortmund: Rekor pertemuan

FC Arsenal vs. Borussia Dortmund: Klasemen