Kapan Drawing Fase Grup Piala Dunia 2026? Tanggal, Pembagian Pot, Link Live Stream & Cara Menonton

Piala Dunia 2026 tampaknya akan menjadi salah satu turnamen paling signifikan dalam sejarah sepakbola. Dengan format yang diperluas menjadi 48 tim dan pertandingan yang tersebar di tiga negara tuan rumah, dunia akan menyaksikan siapa yang akan mengangkat trofi emas tersebut.

Fase kualifikasi sudah memasuki tahap akhir, dengan 42 dari 48 tim peserta telah dikonfirmasi meski turnamen baru akan digelar lebih dari setengah tahun lagi. Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada akan bersiap menyambut seluruh dunia dengan bersama-sama menjadi tuan rumah Piala Dunia 2026.

Dengan pagelaran turnamen utama semakin dekat, perhatian mulai tertuju pada drawing fase grup Piala Dunia 2026.

Di bawah, GOAL mengulas informasi lengkap soal drawing Piala Dunia 2026, termasuk kapan digelar, lokasi, cara menonton, serta link live streaming.

Lompat ke...

Di mana drawing Piala Dunia 2026 akan digelar?

Getty Images

Drawing fase grup Piala Dunia 2026 akan berlangsung di Kennedy Center di Washington, D.C., Amerika Serikat.

BACA SELENGKAPNYA: Power Ranking Piala Dunia 2026

Kapan drawing Piala Dunia 2026?

Tanggal: Sabtu 6 Desember 2025 Waktu: 00:00 WIB / 12:00 ET Tempat: Kennedy Center, Washington D.C.

Drawing Piala Dunia 2026 akan dimulai pada pukul 00:00 WIB pada Sabtu, 6 Desember 2025.

Cara menonton drawing Piala Dunia 2026 - Saluran TV & link live streaming

Drawing Piala Dunia 2026 dapat ditonton lewat siaran langsung di situs resmi FIFA, kanal YouTube FIFA, dan melalui penyiar internasional terpilih.

Di Indonesia, hak siar Piala Dunia 2026 dipegang oleh TVRI. Pemirsa di rumah dapat menyaksikan drawing Piala Dunia melalui situs-situs di atas, serta melalui link live streaming TVRI berikut.

Jika Anda tidak dapat menyaksikan siaran televisi dari drawing Piala Dunia 2026, GOAL akan menjalankan live update lewat kanal-kanal media sosial di Instagram, Facebook, serta X (Twitter) GOAL Indonesia. .

Di Amerika Serikat, FOX dan Telemundo memiliki hak atas Piala Dunia, sehingga kita dapat mengharapkan undian tersebut disiarkan langsung di saluran TV mereka masing-masing, serta di platform streaming online. Kedua jaringan tersebut tersedia melalui layanan streaming fubo. BBC dan ITV memiliki hak Piala Dunia di Inggris Raya.

Diperkirakan akan ada liputan lebih lanjut melalui platform media sosial dan layanan digital di semua wilayah utama.

Negara / Wilayah Saluran TV & Live Streaming Indonesia TVRI Amerika Serikat FOX, Telemundo, fubo Inggris BBC, ITV Kanada TSN Meksiko Univision Timur Tengah beIN Sports

Pembagian pot drawing Piala Dunia 2026

Pot 1 Pot 2 Pot 3 Pot 4 Amerika Serikat (D1) Kroasia Norwegia Yordania Kanada (B1) Maroko Panama Tanjung Verde Meksiko (A1) Kolombia Mesir Ghana Spanyol Uruguay Aljazair Curacao Argentina Swiss Skotlandia Haiti Prancis Jepang Paraguay Selandia Baru Inggris Senegal Tunisia Pemenang play-off UEFA Brasil Iran Pantai Gading Pemenang play-off UEFA Portugal Korea Selatan Uzbekistan Pemenang play-off UEFA Belanda Ekuador Qatar Pemenang play-off UEFA Belgia Austria Arab Saudi Pemenang play-off antarbenua Jerman Australia Afrika Selatan Pemenang play-off antarbenua

Drawing fase grup Piala Dunia 2026, yang untuk pertama kalinya diikuti 48 tim, akan menggunakan pembagian empat pot, masing-masing berisi 12 tim.

Pot 1 akan terdiri dari tiga negara tuan rumah—AS, Kanada, dan Meksiko—yang masing-masing akan ditempatkan ke Grup D1, B1, dan A1, sesuai dengan jadwal pertandingan yang dirilis tahun lalu. Selain itu, Pot 1 akan mencakup sembilan tim teratas peringkat FIFA.

Pot 2 hingga 4 akan terdiri dari 36 tim berikutnya yang lolos berdasarkan peringkat FIFA mereka. Pot ini juga akan mencakup enam tim yang kelolosannya masih dalam proses.

Saat drawing nanti, 42 dari 48 tim yang berpartisipasi sudah dikonfirmasi. Sisa enam tempat akan ditentukan melalui pertandingan play-off yang dijadwalkan pada Maret 2026.

PATAH HATI: Bintang terbesar yang gagal lolos ke Piala Dunia 2026

Kapan Piala Dunia 2026 akan berlangsung?

Piala Dunia 2026 akan berlangsung dari 11 Juni hingga 19 Juli 2026 waktu setempat. Anda dapat melihat jadwal pertandingan lengkapnya di bawah ini.

Putaran Matchday Tanggal Fase grup Matchday 1 11 Juni - 17 Juni 2026 Matchday 2 18 Juni - 23 Juni 2026 Matchday 3 24 Juni - 27 Juni 2026 Fase gugur Babak 32 besar 28 Juni - 3 Juli 2026 16 besar 4 Juli - 7 Juli 2026 Perempat-final 9 Juli - 11 Juli 2026 Semi-final 14 Juli - 15 Juli 2026 Perebutan tempat ketiga 18 Juli 2026 Final 19 Juli 2026

Pertandingan pembukaan dijadwalkan pada 11 Juni 2026, di Estadio Azteca di Mexico City.

Final akan diadakan pada 19 Juli 2026, di MetLife Stadium di East Rutherford, New Jersey (area New York).

Link informasi lengkap Piala Dunia 2026