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Masa depan Michael Carrick bersama Manchester United telah dipastikan, di saat sejumlah laporan media mengungkap bahwa manajemen klub telah mencapai kesepakatan awal dengan pelatih asal Argentina, Mauricio Pochettino, untuk memegang kendali tim, di tengah menurunnya hasil yang diraih sepanjang musim ini.

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Jurnalis Italia Fabrizio Romano mengungkap pada Kamis pagi ini bahwa Manchester United sudah mengambil keputusan untuk memecat Carrick, yang berusia 45 tahun, setelah awal musim yang mengecewakan bagi tim.

Carrick sebelumnya mengambil alih tanggung jawab teknis tim dengan kontrak permanen pada awal musim ini, setelah sempat memimpin tim secara sementara hingga menempati posisi ketiga di Premier League pada musim lalu, tetapi hasil menurun tajam sejak dimulainya musim baru.

Manchester United tengah menjalani periode yang sulit, karena menempati posisi ke-18 di Premier League, di bawah garis degradasi, serta berada di posisi ke-17 dari 36 tim di Liga Champions, tanpa adanya indikasi jelas akan perbaikan hasil dalam beberapa pekan terakhir.

Kesepakatan dengan Pochettino: Kendala Klausul Penalti

Menurut sejumlah laporan, Manchester United telah mencapai kesepakatan awal dengan Pochettino untuk mengisi posisi manajer, sementara sejumlah detail masih dalam pembahasan antara kedua belah pihak.

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Pelatih asal Argentina itu terikat kontrak dengan Federasi Sepak Bola Amerika Serikat hingga pertengahan 2030, dan kontraknya memuat klausul penalti senilai sekitar 7 juta pound sterling, atau setara dengan hampir 9 juta euro, yang harus dinegosiasikan oleh klub Inggris itu dengan Federasi Amerika Serikat.

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Manchester United juga berupaya mencapai kesepakatan dengan Pochettino mengenai anggota staf teknis yang akan mendampinginya, pada saat negosiasi dengan Federasi Amerika Serikat diperkirakan akan dipercepat dalam 24 jam ke depan.

Meski manajemen United menginginkan kedatangan pelatih Argentina itu ke Old Trafford secepat mungkin, mereka menyadari keterikatannya dengan tugas saat ini bersama timnas Amerika Serikat, yang tengah bersiap menjalani dua laga melawan Haiti selama jeda internasional yang sedang berlangsung.

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Berbagai perkiraan menyebut bahwa Pochettino bisa saja mulai menangani Manchester United sebelum pertandingan melawan Liverpool di Stadion Anfield pada 22 November, setelah sebagian besar pemain tim kembali ke klub pada Kamis mendatang.

Pertemuan di Monako Menentukan Nasib Carrick

Langkah menuju perubahan staf teknis itu muncul setelah pertemuan yang digelar oleh Omar Berrada, Chief Executive Manchester United, dan Jason Wilcox, Direktur Olahraga, bersama Jim Ratcliffe, salah satu pemilik klub, di kota Monako pada Rabu, untuk meninjau awal musim tim yang tersendat.

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Carrick sebelumnya mendapat kesempatan terakhir untuk bertahan setelah kekalahan telak dari Bournemouth dengan skor 3-0 di Stadion Old Trafford bulan lalu, tetapi indikasi di internal klub kini cenderung mengarah pada perubahan di level kepemimpinan teknis.

Jika kesepakatan ini rampung, Pochettino akan menjadi pelatih permanen kedelapan Manchester United sejak Sir Alex Ferguson pensiun 13 tahun lalu, sementara Carrick akan mencari petualangan baru setelah sebelumnya pernah melatih Middlesbrough di Championship Inggris.