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Harian Catalan, Sport, menyoroti keberhasilan Barcelona menduduki puncak daftar tim dengan penguasaan bola tertinggi di Liga Champions. Menurut media tersebut, tim asuhan pelatih asal Jerman, Hansi Flick, kembali menjadi yang terdepan dalam aspek permainan ini dengan rata-rata penguasaan bola 63% setelah lima pekan kompetisi berjalan.

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Tim Catalan itu menjadi satu-satunya tim yang mencatatkan penguasaan bola di atas 60% di kompetisi ini. Dua pesaing terdekatnya, dengan selisih lebih dari 4 poin persentase, adalah Manchester City asuhan Maresca (59%) dan Paris Saint-Germain asuhan Luis Enrique (58,2%).

Arsenal, Liverpool, dan Bayern Munich berada di belakang City dan PSG dengan selisih lebih dari 7 poin.

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Terakhir kali Barcelona memuncaki aspek permainan ini adalah pada musim 2022/2023.

Sejak saat itu, Manchester City asuhan Pep Guardiola menjadi yang teratas sebanyak dua kali, sedangkan Paris Saint-Germain asuhan Luis Enrique satu kali.

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Menariknya, keduanya pernah melatih Barcelona dan berhasil menjuarai Liga Champions di luar Catalunya.

Di tengah perdebatan mengenai garis pertahanan tinggi dan gol-gol yang kebobolan, ada angka yang tak terbantahkan: Hansi Flick telah mengembalikan Barcelona ke puncak penguasaan bola, elemen yang dituntut publik Catalan di era kejayaan modern ini, menurut "Sport".

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Perpaduan antara penguasaan bola, akurasi, dan daya gedor menggambarkan sebuah tim yang berupaya mengendalikan pertandingan, salah satu ciri khas historis Barca.

Harian tersebut melanjutkan: "Flick memberikan beberapa sentuhan pada gaya bermain, terutama dalam intensitas pressing dan kecepatan transisi, tetapi penguasaan bola tetap menjadi bagian mendasar dari sepak bolanya."

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Keunggulan statistik memang tidak menjamin gelar maupun kemenangan, tetapi memberikan gambaran jelas tentang karakter kompetitif Barcelona di Eropa.

Di Liga Champions yang dipenuhi pesaing kelas berat, tim Catalan itu kembali menempati posisi teratas dalam kategori favoritnya.

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Akar filosofi penguasaan bola di Barcelona dapat ditelusuri hingga pelatih legendaris asal Belanda, Johan Cruyff, yang menangani tim pada 1988 hingga 1996 dan turut menanamkan gaya bermain berbasis umpan, pergerakan kolektif, serta penguasaan bola.

Prinsip-prinsip ini kemudian diwariskan kepada generasi berikutnya, dan Pep Guardiola menjadi sosok paling menonjol yang mengembangkannya saat menangani tim pada 2008 hingga 2012. Bersama Barcelona, ia meraih dua gelar Liga Champions, yakni pada 2009 dan 2011.

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Guardiola kemudian membawa gagasannya ke Bayern Munich, lalu Manchester City, klub yang ditinggalkannya pada akhir musim lalu dan kursi pelatihnya diserahkan kepada mantan asistennya, Enzo Maresca.

Luis Enrique juga melanjutkan penerapan filosofi ini selama menukangi Barcelona pada 2014 hingga 2017, dan meraih treble bersejarah di musim pertamanya dengan menjuarai LaLiga, Copa del Rey, dan Liga Champions pada 2015.

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Adapun Hansi Flick memadukan warisan penguasaan bola khas Catalan dengan gaya bermainnya yang mengandalkan pressing tinggi dan kecepatan transisi dari bertahan ke menyerang.

Pelatih asal Jerman itu sebelumnya mengantarkan Bayern Munich meraih enam gelar sepanjang 2020, termasuk Liga Champions, sebelum menangani Barcelona pada musim panas 2024.