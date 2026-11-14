Daftar algojo Eropa 2026: Bintang Arsenal menyamai Mbappe, Kane memuncaki sendirian

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Erling Haaland mencetak satu gol dalam kemenangan timnas Norwegia atas Wales dengan skor 3-1, pada hari Sabtu ini, dalam ajang UEFA Nations League, sehingga ia mencapai 66 gol internasional dalam 60 pertandingan bersama tim utama, serta memperkokoh posisinya di antara para pencetak gol terbaik timnas-timnas Eropa sepanjang tahun 2026.

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Gol penyerang Manchester City tersebut berasal dari titik penalti pada menit ke-88, melengkapi trigol Norwegia setelah Antonio Nusa dan Andreas Schjelderup mencetak gol pada menit ke-59 dan ke-68, sementara David Brooks mencetak satu-satunya gol Wales pada menit ke-79.

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Haaland juga menambah koleksinya menjadi 11 gol sepanjang 2026 bersama timnas Norwegia, menempati peringkat ketiga dalam daftar top skor Eropa di level timnas senior pada tahun ini.

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Haaland berada di belakang Kylian Mbappe, bintang Prancis, dan Viktor Gyokeres, penyerang Swedia, yang sama-sama mengoleksi 12 gol di peringkat kedua, sementara daftar tersebut dipuncaki oleh pemain internasional Inggris Harry Kane, peraih Ballon d'Or, dengan torehan 14 gol.

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Gyokeres, pemain Arsenal, mencetak dua gol ke gawang Bosnia dan Herzegovina, hari Sabtu ini, dalam ajang UEFA Nations League.

Angka-angka penyerang Norwegia ini semakin bernilai mengingat rasio golnya yang mencolok, karena ia telah mencapai 66 gol dalam 60 pertandingan internasional, dengan rata-rata lebih dari satu gol per pertandingan, sebuah pencapaian yang langka di level sepak bola internasional.

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Haaland menjadi pemain Eropa pertama yang mencapai jumlah gol tersebut dalam 60 pertandingan pertamanya bersama timnas senior, sejak legenda Jerman Gerd Muller, yang meraih angka yang sama pada periode menjelang Piala Dunia 1974, ketika ia mencetak gol internasionalnya yang ke-66 pada pertandingan ke-59, lalu menjalani pertandingan ke-60 tanpa mencetak gol, menurut jaringan "stats foot" asal Prancis.

Keistimewaan ini tidak berhenti pada level internasionalnya, karena Haaland juga memiliki rasio gol yang melebihi satu gol per pertandingan di level Liga Champions Eropa.

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Berdasarkan statistik UEFA, penyerang Norwegia itu mencetak 61 gol dalam 60 pertandingan di turnamen tersebut, menjadikannya salah satu pemain yang mempertahankan rasio luar biasa ini baik di Liga Champions maupun pertandingan timnas, dengan menghitung para pemain yang mencetak minimal 20 gol di kedua kompetisi.

Golnya ke gawang Wales mengukuhkan kemenangan Norwegia dengan skor 3-1, hari Sabtu ini, pada pekan kelima ajang fase grup UEFA Nations League.

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Antonio Nusa membuka keunggulan Norwegia pada menit ke-59, sebelum Andreas Schjelderup menambahkan gol kedua pada menit ke-68.

David Brooks memperkecil ketertinggalan Wales pada menit ke-79, sementara Haaland memastikan hasil akhir melalui titik penalti, dua menit sebelum waktu normal berakhir.

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Norwegia menambah koleksinya menjadi 6 poin, di peringkat ketiga grup, menjelang pertemuan penentu dengan Denmark (peringkat kedua dengan 9 poin) pada pekan terakhir fase grup, sementara Portugal memuncaki klasemen dengan 12 poin.