Chelsea menolak menyerah... dan Arsenal langsung memburu bintang Prancis tersebut

Persaingan untuk merekrut bek Prancis Maxence Lacroix memasuki tahap yang lebih rumit, setelah tuntutan finansial Crystal Palace meningkat secara signifikan. Di saat yang sama, Chelsea terus berupaya menyelesaikan kesepakatan tersebut, sementara Arsenal bersiap memanfaatkan terhambatnya negosiasi untuk merebut sang pemain, di tengah meningkatnya minat dari sejumlah klub besar Liga Inggris.

Jaringan "CaughtOffside" mengungkap perkembangan terbaru terkait upaya Chelsea untuk merekrut Maxence Lacroix, di tengah kemungkinan masuknya klub-klub lain—terutama Arsenal—ke dalam persaingan selama bursa transfer musim panas.

Meskipun Chelsea masih bekerja keras untuk menyelesaikan kesepakatan dan membawa bek asal Prancis tersebut ke Stadion "Stamford Bridge", negosiasi belum menunjukkan kemajuan yang berarti hingga saat ini.

Menurut laporan dari jaringan "CaughtOffside", Lacroix lebih memilih pindah ke Chelsea, yang juga dianggapnya sebagai target utama di lini pertahanan untuk memperkuat skuadnya musim panas ini.

Namun, hambatan utamanya terletak pada sikap Crystal Palace, yang telah menaikkan tuntutan finansialnya secara signifikan. Sebelumnya, klub tersebut bersedia melepas sang pemain dengan harga sekitar 55 juta euro, namun kini nilai yang diminta telah naik menjadi antara 65 hingga 70 juta euro.

Crystal Palace berharap dapat memicu persaingan sengit di antara klub-klub yang tertarik merekrut pemain tersebut, guna menaikkan nilai transfer setinggi mungkin.

Pihak manajemen klub berpendapat bahwa bersabar dalam negosiasi dapat memberi mereka kesempatan untuk mendapatkan tawaran finansial yang lebih baik, terutama setelah partisipasi La Croix di Piala Dunia 2026, yang berpotensi meningkatkan nilai pasarnya.

Seorang sumber mengatakan kepada jaringan “CaughtOffside”: “Chelsea telah menjadikan perekrutan La Croix sebagai prioritas utama, dan upaya untuk menyelesaikan kesepakatan tersebut terus berlanjut, namun Crystal Palace tidak akan membiarkan proses ini berjalan mulus, setelah harga yang awalnya ditetapkan sebesar 55 juta euro mengalami kenaikan yang signifikan.”

Ia menambahkan: “Crystal Palace menyadari bahwa ada klub lain yang memantau situasi ini dengan cermat. Arsenal telah mengamati pemain tersebut sejak lama, dan kini semakin gencar mencari bek tengah baru setelah cedera yang dialami William Saliba. Gerakan Liverpool, Manchester United, dan Manchester City juga perlu diawasi.”

Di saat yang sama, Arsenal terus mempertimbangkan beberapa opsi untuk memperkuat lini pertahanan, dengan memasukkan Ezri Konsa ke dalam daftar incaran mereka, sekaligus menjajaki kemungkinan merekrut Konstantinos Mavropanos, bek West Ham.

Meskipun demikian, Lacroix tetap menjadi salah satu nama teratas yang dipertimbangkan oleh klub London tersebut, dan “The Gunners” tidak akan ragu untuk mencoba mengungguli Chelsea jika ada kesempatan.

Sampai saat ini, Chelsea masih menjadi klub yang paling dekat untuk menyelesaikan kesepakatan tersebut, namun lambatnya proses negosiasi dengan Crystal Palace mungkin akan memberi Arsenal, dan mungkin klub-klub lain, peluang nyata untuk ikut bersaing secara serius dan merebut bek asal Prancis itu sebelum bursa transfer ditutup.