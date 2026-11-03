Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
Champions League
team-logoBorussia Dortmund
Signal Iduna Park
team-logoReal Betis
Tonton di sini! VidioTonton di sini! beIN SPORTS CONNECT
GOAL-e
Didukung oleh

Borussia Dortmund vs Real Betis hari ini: Siapa yang menayangkan pertandingan ini secara langsung di TV dan live streaming?

Borussia Dortmund vs Real Betis
Borussia Dortmund
Real Betis
Champions League

Borussia Dortmund menghadapi Real Betis di Liga Champions. Namun, siapa yang menyiarkan pertandingan tersebut secara langsung di TV dan melalui live streaming hari ini?

Ingin mengakses layanan streaming yang biasa Anda gunakan dengan keamanan lebih tinggi, atau dari wilayah lain di dunia tempat Anda mungkin menghadapi pembatasan geografis? Jaringan privat virtual (VPN) sangat berguna untuk itu.

NordVPN

Lewati pembatasan geografis regional secara instan dan tonton siaran langsung sepak bola dari seluruh dunia di platform streaming favorit Anda

Nonton bola di mana saja
  • Dapatkan VPN yang andal. Pilih penyedia VPN tepercaya dan unduh aplikasinya ke perangkat Anda (PC, ponsel, tablet).
  • Pilih lokasi server. Pilih server VPN di negara tempat pertandingan disiarkan secara resmi.
  • Hubungkan ke server. Aktifkan VPN dan hubungkan ke server yang dipilih untuk mengubah lokasi digital Anda (alamat IP).
  • Kunjungi penyiar resmi. Buka situs web atau aplikasi streaming resmi milik penyiar olahraga yang memegang hak siar.
  • Daftar dan temukan tayangannya. Buat akun atau masuk ke layanan penyiar resmi untuk mendapatkan akses penuh dan menikmati pertandingan!

Borussia Dortmund vs. Real Betis: Waktu kick-off

crest
Champions League - Pekan 4
Signal Iduna Park

Pertandingan antara Borussia Dortmund dan Real Betis dimulai pada 4 November 2026 pukul 21.00.

Borussia Dortmund vs. Real Betis hari ini: Siapa yang menyiarkan langsung di TV dan live streaming?

Pertandingan antara Borussia Dortmund dan Real Betis dapat disaksikan secara langsung di DAZN. Di Swiss, laga ini disiarkan oleh SRF zwei. Semua pilihan siaran tercantum di bawah ini.

Sorotan pekan ini: Apa yang terjadi dengan Borussia Dortmund dan Real Betis?

Dortmund menghadapi laga ini dengan catatan dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan kompetitif terakhir. Hasil terbaru mereka adalah imbang 2-2 melawan Bayern München di Bundesliga. Sebelumnya, BVB menang 1-0 atas Eintracht Frankfurt dan meraih kemenangan 1-2 di kandang Sabah FK dalam laga Liga Champions. Secara keseluruhan, Dortmund mencetak tujuh gol dan kebobolan lima kali dalam lima pertandingan tersebut.

Real Betis mencatat tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan kompetitif terakhir. Betis terakhir kali menang 1-0 atas Feyenoord Rotterdam di Liga Champions. Satu-satunya hasil imbang mereka adalah skor 0-0 melawan Celta Vigo. Kekalahan telak 2-5 dari Barcelona menjadi satu-satunya hasil buruk mereka. Betis mencetak enam gol dan kebobolan delapan kali dalam lima laga tersebut.

BVB

BVB - Performa

FCU
S0-0
SAB
M1-2
SGE
M1-0
SVW
M3-2
FCB
S2-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
8/5
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5
BET

BET - Performa

POR
M3-2
BAR
K2-5
FEY
M1-0
CEL
S0-0
MAL
M2-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
8/8
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5

Borussia Dortmund vs. Real Betis: Susunan pemain

Kemungkinan susunan pemain Borussia Dortmund vs Real Betis

3-4-2-1
Borussia Dortmund crest
Borussia Dortmund
BVB
Formasi
Real Betis crest
Real Betis
BET
4-2-3-1
G. KobelG. KobelW. AntonW. AntonJ. GadouJ. GadouN. SchlotterbeckN. SchlotterbeckD. SvenssonD. SvenssonF. SilvaF. SilvaJ. RyersonJ. RyersonJ. VeermanJ. VeermanJ. BellinghamJ. BellinghamF. NmechaF. NmechaS. GuirassyS. GuirassyA. VallesA. VallesH. BellerinH. BellerinF. GarciaF. GarciaNatanNatanM. BartraM. BartraP. FornalsP. FornalsA. EzzalzouliA. EzzalzouliIscoIscoAntonyAntonyM. RocaM. RocaT. ParrottT. Parrott
Real Betis crest
Real Betis
BET
3-4-2-1
Borussia Dortmund

Susunan Pemain Utama

Real Betis

Manajer

  • N. Kovac
  • M. Pellegrini

Borussia Dortmund vs. Real Betis: Performa

BVB

BVB - Performa

FCU
S0-0
SAB
M1-2
SGE
M1-0
SVW
M3-2
FCB
S2-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
8/5
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5
BET

BET - Performa

POR
M3-2
BAR
K2-5
FEY
M1-0
CEL
S0-0
MAL
M2-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
8/8
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5

Borussia Dortmund vs. Real Betis: Rekor pertemuan

Head to Head

Borussia DortmundSeriReal Betis
1
0
0
Club Friendlies
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
2
Real Betis badge
Real Betis
BET
0
FT
2Gol yang Dicetak0
Pertandingan lebih dari 2.5 gol0/1
Kedua tim sama-sama mencetak gol0/1

Borussia Dortmund vs. Real Betis: Klasemen

#
MMSKGK+/-POINPerforma
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
4400185+1312
M
M
M
M
2
Aston VillaAston VillaAVL
4301124+89
K
M
M
M
3
BarcelonaBarcelonaBAR
4301126+69
M
K
M
M
4
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
M
M
M
5
Real MadridReal MadridRMA
3300105+59
M
M
M
6
Sporting CPSporting CPSCP
430184+49
M
K
M
M
7
Real BetisReal BetisBET
330074+39
M
M
M
8
RomaRomaROM
4211105+57
M
M
K
S
9
ArsenalArsenalARS
321062+47
S
M
M
10
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
421174+37
K
S
M
M
11
Bayern MunichBayern MunichFCB
4130105+56
S
S
S
M
12
ComoComoCOM
3201105+56
M
K
M
13
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
M
K
M
14
Club BruggeClub BruggeCLB
320196+36
M
M
K
15
InterInterINT
420276+16
M
M
K
K
16
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
M
K
M
17
GalatasarayGalatasarayGAL
420289-16
M
M
K
K
18
LASKLASKLAS
420289-16
M
M
K
K
19
Atletico MadridAtletico MadridATM
412143+15
S
S
M
K
20
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
41124404
K
K
M
S
21
PSVPSVPSV
31112204
M
K
S
22
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
411249-54
S
K
M
K
23
SSC NapoliSSC NapoliNAP
310257-23
M
K
K
24
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
410358-33
K
K
K
M
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
K
M
K
26
VillarrealVillarrealVIL
4103812-43
K
K
M
K
27
LensLensRCL
310237-43
K
K
M
28
AEK AthensAEK AthensAEK
310238-53
K
K
M
29
RB LeipzigRB LeipzigRBL
310238-53
K
M
K
30
FeyenoordFeyenoordFEY
4103410-63
K
K
M
K
31
FenerbahceFenerbahceFB
302139-62
S
K
S
32
Slavia PrahaSlavia PrahaSLP
301247-31
S
K
K
33
VikingVikingVIK
301259-41
K
S
K
34
LilleLilleLIL
4013410-61
S
K
K
K
35
FC PortoFC PortoPOR
300326-40
K
K
K
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
4004115-140
K
K
K
K
Lolos ke 16 besar

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google