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Liga Champions UEFA di televisi

Borussia Dortmund vs. Real Betis: Waktu kick-off

Champions League - Pekan 4 4 Nov 2026 - 15.00 Signal Iduna Park

Pertandingan antara Borussia Dortmund dan Real Betis dimulai pada 4 November 2026 pukul 21.00.

Borussia Dortmund vs. Real Betis: Siapa yang menayangkan siaran langsung di TV dan live streaming hari ini?

Pertandingan antara Borussia Dortmund dan Real Betis dapat disaksikan secara langsung di DAZN. Di Swiss, laga ini disiarkan oleh SRF zwei. Seluruh pilihan siaran tercantum di bawah ini.

Sorotan pekan ini: Apa yang terjadi dengan Borussia Dortmund dan Real Betis?

Dortmund menghadapi laga ini dengan catatan dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan kompetitif terakhir. Hasil terbaru mereka adalah imbang 2-2 melawan Bayern München di Bundesliga. Sebelumnya, BVB menang 1-0 atas Eintracht Frankfurt dan menang 1-2 saat bertandang ke markas Sabah FK di Liga Champions. Secara keseluruhan, Dortmund mencetak tujuh gol dan kebobolan lima kali dalam lima laga tersebut.

Real Betis mencatatkan tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan kompetitif terakhir. Terakhir, Betis menang 1-0 atas Feyenoord Rotterdam di Liga Champions. Satu-satunya hasil imbang mereka adalah 0-0 melawan Celta Vigo. Kekalahan telak 2-5 dari Barcelona tetap menjadi satu-satunya hasil buruk mereka. Betis mencetak enam gol dan kebobolan delapan kali dalam lima laga tersebut.

Borussia Dortmund vs. Real Betis: Susunan pemain

Borussia Dortmund vs. Real Betis: Performa

Borussia Dortmund vs. Real Betis: Rekor pertemuan

Head to Head Seri 1 0 0 Club Friendlies Borussia Dortmund BVB 2 Real Betis BET 0 FT 2 Gol yang Dicetak 0 Pertandingan lebih dari 2.5 gol 0 / 1 Kedua tim sama-sama mencetak gol 0 / 1

Borussia Dortmund vs. Real Betis: Klasemen