Bintang Arsenal hampir hengkang... dan Arteta merencanakan 3 transfer sensasional

Arsenal mengalami pekan yang penuh dengan perkembangan di bursa transfer, setelah hampir melepas salah satu pemain serang andalannya, sementara pada saat yang sama menderita pukulan telak akibat gagal memenangkan persaingan untuk merekrut salah satu talenta muda Inggris yang paling menjanjikan. Di sisi lain, klub asal London ini terus berupaya memperkuat skuadnya dengan pemain-pemain ternama, meskipun ada kendala keuangan yang menyelimuti transfer-transfer yang menjadi incaran.

Arsenal telah mencapai kesepakatan finansial dengan Beşiktaş asal Turki terkait transfer pemain sayap asal Belgia, Leandro Trossard, selama jendela transfer musim panas ini. Menurut surat kabar “The Athletic”, Beşiktaş akan membayar 18 juta euro sebagai nilai dasar kesepakatan, ditambah 2 juta euro sebagai insentif dan variabel yang terkait dengan performa.

Negosiasi masih berlangsung antara sang pemain dan klub Turki tersebut untuk mencapai kesepakatan akhir mengenai syarat-syarat pribadi, sementara kesepakatan tersebut diperkirakan tidak akan rampung sebelum perjalanan timnas Belgia di Piala Dunia berakhir.

Arsenal mengalami pukulan telak dalam perburuan untuk merekrut Jeremy Monga, talenta muda Leicester City, setelah Manchester City berhasil mengamankan kesepakatan tersebut. City telah mencapai kesepakatan dengan Leicester untuk mendatangkan pemain berusia 16 tahun itu dengan biaya 12,5 juta poundsterling, ditambah persentase dari nilai penjualan kembali di masa depan.

Arsenal sempat menjadi klub yang paling dekat untuk merekrut Monga dalam beberapa waktu terakhir, namun Enzo Maresca, manajer baru Manchester City, memainkan peran kunci dalam meyakinkan sang pemain, memanfaatkan pengenalannya terhadap Monga sejak ia melatih Leicester City pada musim 2023-2024.

Munga akan genap berusia 17 tahun minggu ini, sehingga ia memenuhi syarat untuk menandatangani kontrak profesional pertamanya. Meskipun ia terbuka untuk pindah ke salah satu dari kedua klub tersebut, ia dengan cepat mencapai kesepakatan dengan Manchester City, sementara Arsenal memutuskan untuk mundur setelah menilai bahwa biaya akhir transfer tersebut melebihi batas anggaran yang telah mereka tetapkan.

Siapa saja target Arsenal di bursa transfer?

Arsenal terus mencari tambahan kekuatan di lini serang menjelang dimulainya musim baru, dan Morgan Rogers, bintang Aston Villa, tetap menjadi target utama manajemen klub.

Klub juga secara serius mempertimbangkan kemungkinan merekrut Bradley Barcola, pemain sayap Paris Saint-Germain, sebagai salah satu opsi yang dipertimbangkan untuk memperkuat lini depan.

Namun, merealisasikan salah satu dari dua transfer tersebut tidak akan mudah, mengingat Aston Villa dan Paris Saint-Germain bersikeras meminta lebih dari 100 juta poundsterling sebagai imbalan untuk melepas kedua pemain tersebut.

Di lini tengah, pemain Brasil Bruno Guimarães masih menjadi incaran Arsenal, namun Newcastle United terus menegaskan bahwa sang pemain tidak dijual, terutama setelah melepas Anthony Gordon dan Sandro Tonali, menurut laporan “The Athletic”.

Siapa saja pemain yang berpotensi hengkang?

Kiper asal Spanyol, Kepa Arrizabalaga, menarik minat sejumlah klub di Italia dan Spanyol. Klub mana pun dapat merekrut Kepa dengan membayar klausul pelepasan dalam kontraknya sebesar 5 juta poundsterling, yang berpotensi memicu kepergiannya selama jendela transfer saat ini.

Di sisi lain, laporan-laporan tersebut membantah kebenaran berita yang menyebutkan bahwa kapten tim, Martin Ødegaard, telah mencapai kesepakatan untuk pindah ke liga Turki, mengikuti jejak Trossard.

Dilaporkan pula bahwa fokus Odegaard sepenuhnya tertuju pada perjalanan timnas Norwegia di Piala Dunia, serta ia merasa nyaman dan bahagia di Arsenal, dan saat ini tidak berencana untuk hengkang.