Barcelona memecahkan rekornya sendiri di Piala Dunia setelah 16 tahun

FC Barcelona, juara La Liga, menunjukkan dominasinya di edisi Piala Dunia kali ini, sehingga menjadi klub dengan perwakilan terbanyak dalam hal jumlah pemain yang masih bersaing memperebutkan gelar juara dunia saat turnamen ini memasuki babak semifinal.

Klub asal Katalonia ini berhasil mencatatkan rekor baru dalam sejarahnya; di mana 10 pemainnya sekaligus mewakili klub tersebut di babak semifinal Piala Dunia, sehingga melampaui rekor sebelumnya yang dicatat pada Piala Dunia Afrika Selatan 2010, ketika 8 pemainnya tampil di babak semifinal saat itu, menurut situs ESPN.

Dominasi “Blaugrana” terutama terlihat dalam skuad tim nasional Spanyol yang mencakup 8 pemain dari klub tersebut, dipimpin oleh bintang muda yang menjanjikan, Lamine Yamal, serta pemain baru Barcelona dan sayap internasional Inggris, Anthony Gordon, serta bek Prancis, Jules Koundé.

Tidak jauh di belakang, rival sekota mereka, Atlético Madrid, mengejar posisi teratas Barcelona dengan 9 pemainnya yang lolos ke babak ini; di mana 5 di antaranya bergabung dengan tim nasional Argentina sebagai juara bertahan, termasuk Giuliano Simeone, putra pelatih Los Rojiblancos, Diego Simeone. Sementara itu, empat pemain lainnya mewakili tim nasional Spanyol yang akan berhadapan dengan tim nasional Prancis hari ini, Selasa, di Arlington, Texas.

Dalam konteks yang sama, klub Arsenal dari Inggris turut serta dalam kompetisi ini dengan delapan pemain; di mana skuad timnas Inggris, yang akan menghadapi Argentina besok Rabu di Atlanta, mencakup empat bintang The Gunners. Klub asal London ini juga memiliki bek Prancis William Saliba, serta tiga pemain yang mewakili timnas Spanyol.

Perjalanan tim nasional Spanyol di turnamen ini diwarnai penampilan luar biasa dari bintang Arsenal, Mikel Merino, yang mencetak dua gol penentu kemenangan melawan Portugal dan Belgia untuk membawa negaranya ke babak semifinal. Prestasi ini menjadikannya pemain pertama dalam sejarah Piala Dunia yang mencetak lebih dari satu gol penentu kemenangan di babak gugur sebagai pemain pengganti.

Berikut ini adalah komposisi pemain dari tiga klub besar yang lolos ke semifinal:

Barcelona (10 pemain): Delapan pemain asal Katalonia yang mewakili Spanyol, yaitu: Juan García, Pau Kubarsi, Eric García, Gavi, Pedri, Dani Olmo, Ferran Torres, dan Lamine Yamal), ditambah pemain Prancis Jules Koundé, serta pemain Inggris Anthony Gordon.

Atlético Madrid (9 pemain): Lima pemain mewakili Argentina, yaitu: Nahuel Molina, Julián Álvarez, Tiago Almada, Giuliano Simeone, dan Juan Musso, serta empat pemain mewakili Spanyol, yaitu: Marc Pupill, Alejandro Grimaldo, Alex Baena, dan Marcos Llorente.

Arsenal (8 pemain): Empat pemain yang mewakili Inggris, yaitu: Declan Rice, Bukayo Saka, Iberishi Eze, dan Noni Madueke, serta tiga pemain yang mewakili Spanyol, yaitu: David Raya, Martin Zubimendi, dan Mikel Merino, ditambah pemain asal Prancis, William Saliba.