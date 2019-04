Sadio Mane telah menjadi figur kunci sejak bergabung dengan , termasuk peran integral dia di musim ini untuk memperjuangkan gelar juara Liga Primer Inggris bagi The Reds, yang telah menanti 28 tahun lamanya.

Bintang tersebut kembali mempertontonkan magisnya ketika menjadi sosok penting di balik kemenangan 2-0 klub Merseyside atas di laga lanjutan Liga Primer Inggris malam tadi.

Sang attacker ikut mendonasi gol di menit ke-51 atau mencetak gol pemecah kebuntuan di laga itu, yang menandakan dia telah mengemas 18 gol di Liga Primer sepanjang musim ini.

Torehan ini membuat Mane hanya terpaut satu gol dari Sergio Aguero di trek perburuan Sepatu Emas. Catatan gol Mane sempat selevel dengan rekan setimnya Mohamed Salah sebelum Si Raja Mesir kini mengoleksi 19 gol setelah juga turut menodai gawang The Blues.

Tercatat, golnya ke gawang Chelsea merupakan yang kesepuluh bagi Mane sejak permulaan 2019, tak terkecuali sepasang golnya ke gawang dalam kemenangan 3-1 Liverpool di babak 16 besar Liga Champions.

Secara keseluruhan, total 21 gol telah dikemas Mane di seluruh kompetisi musim ini. Catatan ini merupakan yang terbaik dalam lima tahun kariernya di kancah sepakbola Inggris.

Membukukan 21 gol berarti Mane telah melewati rekor 20 golnya -- sepuluh di liga, sepuluh di Liga Champions -- musim lalu.

Tak berhenti sampai di situ, Mane juga mencatatkan rekor personal lainnya di Liga Primer, yaitu keterlibatannya dalam 19 gol Liverpool -- 18 gol dan satu assist -- yang merupakan pencapaian terbaik dia selama berkarier sebagai pesepakbola profesional.

Catatan di atas sudah melampaui rekor keterlibatannya dalam 18 gol di musim 2016/17. Saat itu Mane mencatakan 13 gol dan lima assist bagi The Reds.

21 - Sadio Mane has now scored 21 goals in all competitions for Liverpool in 2018-19; his most in a single season in English football. Punisher. #LIVCHE pic.twitter.com/EVU10kkAC0