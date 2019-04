Paul Scholes Ajak Manchester United Relakan Ander Herrera

Dua gol penalti Paul Pogba sukses membawa Manchester United menaklukkan West Ham United pada lanjutan Liga Primer Inggris di Old Trafford, Minggu (14/4) dini hari WIB. . . #MUNWHU #EPL #MatchdayGoal

A post shared by Goal Indonesia (@goalcomindonesia) on Apr 13, 2019 at 11:35am PDT