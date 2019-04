Gol tunggal Franck Kessie dari titik putih cukup bagi AC #Milan untuk memastikan raihan tiga poin atas #Lazio. Kemenangan ini membuat Rossoneri kembali masuk keempat besar menggeser AS Roma. #MatchdayGoal #MilanLazio #SerieA

A post shared by Goal Indonesia (@goalcomindonesia) on Apr 13, 2019 at 2:49pm PDT