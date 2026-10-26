Ballon d'Or: Unai Simon Kiper Terbaik di Dunia

Unai Simon, kiper Athletic Bilbao dan timnas Spanyol, meraih penghargaan kiper terbaik dunia dalam gelaran Ballon d'Or yang berlangsung pada hari Senin ini di ibu kota Inggris, London.

Simon bersaing memperebutkan penghargaan tersebut dengan sembilan kiper ternama, yaitu Yassine Bounou (Maroko - Al Hilal), Thibaut Courtois (Belgia - Real Madrid), Joan Garcia (Spanyol - Barcelona), Gregor Kobel (Swiss - Dortmund), Emiliano Martinez (Argentina - Chelsea), Edouard Mendy (Senegal - Al Ahli), David Raya (Spanyol - Arsenal), Matvey Safonov (Rusia - Paris Saint-Germain), Unai Simon, dan Vozinha (Tanjung Verde - Colo Colo).

Keberhasilan menjuarai Piala Dunia 2026 menjadi faktor paling menonjol di balik perolehan penghargaan Simon, setelah ia menjadi kiper utama Spanyol selama Piala Dunia tersebut.

Simon meraih penghargaan Sarung Tangan Emas sebagai kiper terbaik dalam turnamen, setelah ia hanya kebobolan satu gol dalam delapan pertandingan.

Kiper Athletic Bilbao itu tidak hanya puas mengangkat trofi, tetapi juga mencatatkan rangkaian terpanjang dalam sejarah turnamen tanpa kebobolan satu gol pun, setelah ia menjaga gawangnya tetap bersih selama 650 menit beruntun, yang terbentang dari dua pertandingan terakhirnya di Piala Dunia 2022 hingga enam setengah pertandingan pertama di edisi 2026.