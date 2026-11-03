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Atletico Madrid vs Bayern Munich hari ini: Siapa yang menyiarkan pertandingan ini secara langsung di televisi dan live streaming?

Atletico Madrid vs Bayern Munich
Atletico Madrid
Bayern Munich
Champions League

Di Liga Champions, Atletico Madrid menghadapi Bayern Munich. Namun, siapa yang menayangkan pertandingan ini secara langsung di televisi dan melalui live streaming hari ini?

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Atletico Madrid vs. Bayern Munich: Waktu kick-off

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Champions League - Pekan 4
Riyadh Air Metropolitano

Pertandingan antara Atletico Madrid dan Bayern Munich dimulai pada 3 November 2026 pukul 21.00.

Atletico Madrid vs. Bayern Munich hari ini: Siapa yang menayangkan di TV dan live streaming?

Pertandingan Liga Champions antara Atletico Madrid dan Bayern Munich dapat disaksikan secara langsung di DAZN.

Sorotan pekan ini: Apa yang terjadi dengan Atletico Madrid dan Bayern Munich?

Atletico Madrid datang ke Madrid dengan bekal empat kemenangan dan satu hasil imbang dari lima pertandingan kompetitif terakhir. Tim asuhan Diego Simeone mencetak sepuluh gol dan hanya kebobolan dua gol dalam periode tersebut. Yang terbaru, mereka bermain imbang 1-1 di kandang VfB Stuttgart dalam ajang Liga Champions, setelah sebelumnya menang 1-0 atas Espanyol di LaLiga. Yang paling mengesankan adalah kemenangan 2-0 atas Manchester United di Liga Champions.

Bayern Munich juga mencatatkan tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu hasil imbang lagi. Tim asal Munich itu mencetak 14 gol dan kebobolan tujuh gol. Laga terbaru mereka berakhir 2-2 melawan Borussia Dortmund di Bundesliga. Sebelumnya, mereka menang 6-1 atas Magdeburg di DFB-Pokal serta 6-1 atas RB Leipzig di Bundesliga.

ATM

ATM - Performa

MUN
M2-0
ESP
M0-1
VFB
S1-1
COR
M1-0
LEV
M0-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
7/1
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
0/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
1/5
FCB

FCB - Performa

RBL
M6-1
ARS
S2-2
SCF
M1-3
FCM
M6-1
BVB
S2-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
19/7
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
5/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
5/5

Atletico Madrid vs. Bayern Munich: Susunan pemain

Susunan Pemain Atletico Madrid vs Bayern Munich

4-4-2
Atletico Madrid crest
Atletico Madrid
ATM
Formasi
Bayern Munich crest
Bayern Munich
FCB
4-2-3-1
J. OblakJ. OblakA. GrimaldoA. GrimaldoD. HanckoD. HanckoR. Le NormandR. Le NormandM. PubillM. PubillM. LlorenteM. LlorenteP. BarriosP. BarriosA. BaenaA. BaenaG. SimeoneG. SimeoneA. SoerlothA. SoerlothJ. AlvarezJ. AlvarezM. NeuerM. NeuerJ. StanisicJ. StanisicJ. TahJ. TahK. LaimerK. LaimerD. UpamecanoD. UpamecanoJ. KimmichJ. KimmichM. OliseM. OliseT. BischofT. BischofA. DaviesA. DaviesL. KarlL. KarlH. KaneH. Kane
Bayern Munich crest
Bayern Munich
FCB
4-4-2
Atletico Madrid

Susunan Pemain Utama

Bayern Munich

Pemain Pengganti

Manajer

  • D. Simeone
  • R. Maric
Atletico Madrid

Cedera dan Larangan Bermain

Bayern Munich

Atletico Madrid vs. Bayern Munich: Performa

ATM

ATM - Performa

MUN
M2-0
ESP
M0-1
VFB
S1-1
COR
M1-0
LEV
M0-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
7/1
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
0/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
1/5
FCB

FCB - Performa

RBL
M6-1
ARS
S2-2
SCF
M1-3
FCM
M6-1
BVB
S2-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
19/7
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
5/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
5/5

Atletico Madrid vs. Bayern Munich: Rekor pertemuan

Head to Head

Atletico MadridSeriBayern Munich
1
1
3
Champions League
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
1
Bayern Munich badge
Bayern Munich
FCB
1
FT
Champions League
Bayern Munich badge
Bayern Munich
FCB
4
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
0
FT
Champions League
Bayern Munich badge
Bayern Munich
FCB
1
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
0
FT
Champions League
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
1
Bayern Munich badge
Bayern Munich
FCB
0
FT
Champions League
Bayern Munich badge
Bayern Munich
FCB
2
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
1
FT
3Gol yang Dicetak8
Pertandingan lebih dari 2.5 gol2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol2/5

Atletico Madrid vs. Bayern Munich: Klasemen

#
MMSKGK+/-POINPerforma
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
3300145+99
M
M
M
2
Aston VillaAston VillaAVL
3300123+99
M
M
M
3
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
M
M
M
4
Real MadridReal MadridRMA
3300105+59
M
M
M
5
Real BetisReal BetisBET
330074+39
M
M
M
6
ArsenalArsenalARS
321062+47
S
M
M
7
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
421174+37
K
S
M
M
8
Sporting CPSporting CPSCP
421174+37
S
K
M
M
9
BarcelonaBarcelonaBAR
3201116+56
K
M
M
10
ComoComoCOM
3201105+56
M
K
M
11
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
M
K
M
12
Club BruggeClub BruggeCLB
320196+36
M
M
K
13
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
M
K
M
14
GalatasarayGalatasarayGAL
420289-16
M
M
K
K
15
Bayern MunichBayern MunichFCB
3120105+55
S
S
M
16
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
412143+15
S
K
M
S
17
RomaRomaROM
311185+34
M
K
S
18
Atletico MadridAtletico MadridATM
311143+14
S
M
K
19
PSVPSVPSV
31112204
M
K
S
20
VillarrealVillarrealVIL
31028803
K
M
K
21
InterInterINT
310256-13
M
K
K
22
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
310256-13
K
K
M
23
SSC NapoliSSC NapoliNAP
310257-23
M
K
K
24
LASKLASKLAS
310269-33
M
K
K
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
K
M
K
26
FeyenoordFeyenoordFEY
310248-43
K
M
K
27
LensLensRCL
310237-43
K
K
M
28
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
310249-53
K
M
K
29
AEK AthensAEK AthensAEK
310238-53
K
K
M
30
RB LeipzigRB LeipzigRBL
310238-53
K
M
K
31
FenerbahceFenerbahceFB
302139-62
S
K
S
32
Slavia PrahaSlavia PrahaSLP
301247-31
S
K
K
33
VikingVikingVIK
301259-41
K
S
K
34
FC PortoFC PortoPOR
300326-40
K
K
K
35
LilleLilleLIL
3003410-60
K
K
K
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
3003113-120
K
K
K
Lolos ke 16 besar

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