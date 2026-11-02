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Atletico Madrid vs. Bayern Munich: Waktu kick-off

Champions League - Pekan 4 3 Nov 2026 - 15.00 Riyadh Air Metropolitano

Pertandingan antara Atletico Madrid dan Bayern Munich dimulai pada 3 November 2026 pukul 21.00.

Atletico Madrid vs. Bayern Munich live hari ini: Siapa yang menyiarkan di TV dan live streaming?

Pertandingan Liga Champions antara Atletico Madrid dan Bayern Munich dapat disaksikan secara langsung di DAZN.

Sorotan pekan ini: Apa yang terjadi dengan Atletico Madrid dan Bayern Munich?

Atletico Madrid datang ke Madrid dengan catatan empat kemenangan dan satu hasil imbang dari lima pertandingan kompetitif terakhir. Tim asuhan Diego Simeone mencetak sepuluh gol dan hanya kebobolan dua kali dalam periode tersebut. Laga terakhir mereka berakhir 1-1 di markas VfB Stuttgart dalam ajang Liga Champions. Sebelumnya, mereka menang 1-0 atas Espanyol di LaLiga. Yang paling mengesankan adalah kemenangan 2-0 atas Manchester United di Liga Champions.

Bayern Munich juga mencatat tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu hasil imbang lainnya. Tim asal Munich itu mencetak 14 gol dan kebobolan tujuh kali. Laga terakhir mereka berakhir 2-2 melawan Borussia Dortmund di Bundesliga. Sebelumnya, mereka menang 6-1 atas Magdeburg di DFB-Pokal serta 6-1 atas RB Leipzig di Bundesliga.

Atletico Madrid vs. Bayern Munich: Susunan pemain

Atletico Madrid vs. Bayern Munich: Performa

Atletico Madrid vs. Bayern Munich: Rekor pertemuan

Atletico Madrid vs. Bayern Munich: Klasemen