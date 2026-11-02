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Atletico Madrid vs Bayern Munich hari ini: Siapa yang menayangkan pertandingan ini secara langsung di TV dan live streaming?

Atletico Madrid vs Bayern Munich
Atletico Madrid
Bayern Munich
Champions League

Atletico Madrid menghadapi Bayern München di Liga Champions. Namun, siapa yang menyiarkan pertandingan ini secara langsung di TV dan live streaming hari ini?

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Atletico Madrid vs. Bayern Munich: Waktu kick-off

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Champions League - Pekan 4
Riyadh Air Metropolitano

Pertandingan antara Atletico Madrid dan Bayern Munich dimulai pada 3 November 2026 pukul 21.00.

Atletico Madrid vs. Bayern Munich live hari ini: Siapa yang menyiarkan di TV dan live streaming?

Pertandingan Liga Champions antara Atletico Madrid dan Bayern Munich dapat disaksikan secara langsung di DAZN.

Sorotan pekan ini: Apa yang terjadi dengan Atletico Madrid dan Bayern Munich?

Atletico Madrid datang ke Madrid dengan catatan empat kemenangan dan satu hasil imbang dari lima pertandingan kompetitif terakhir. Tim asuhan Diego Simeone mencetak sepuluh gol dan hanya kebobolan dua kali dalam periode tersebut. Laga terakhir mereka berakhir 1-1 di markas VfB Stuttgart dalam ajang Liga Champions. Sebelumnya, mereka menang 1-0 atas Espanyol di LaLiga. Yang paling mengesankan adalah kemenangan 2-0 atas Manchester United di Liga Champions.

Bayern Munich juga mencatat tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu hasil imbang lainnya. Tim asal Munich itu mencetak 14 gol dan kebobolan tujuh kali. Laga terakhir mereka berakhir 2-2 melawan Borussia Dortmund di Bundesliga. Sebelumnya, mereka menang 6-1 atas Magdeburg di DFB-Pokal serta 6-1 atas RB Leipzig di Bundesliga.

ATM

ATM - Performa

MUN
M2-0
ESP
M0-1
VFB
S1-1
COR
M1-0
LEV
M0-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
7/1
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
0/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
1/5
FCB

FCB - Performa

RBL
M6-1
ARS
S2-2
SCF
M1-3
FCM
M6-1
BVB
S2-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
19/7
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
5/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
5/5

Atletico Madrid vs. Bayern Munich: Susunan pemain

Kemungkinan susunan pemain Atletico Madrid vs Bayern Munich

4-4-2
Atletico Madrid crest
Atletico Madrid
ATM
Formasi
Bayern Munich crest
Bayern Munich
FCB
4-2-3-1
J. OblakJ. OblakA. GrimaldoA. GrimaldoD. HanckoD. HanckoC. RomeroC. RomeroM. PubillM. PubillM. LlorenteM. LlorenteP. BarriosP. BarriosA. BaenaA. BaenaG. SimeoneG. SimeoneA. LookmanA. LookmanJ. AlvarezJ. AlvarezS. UlreichS. UlreichN. BrownN. BrownD. UpamecanoD. UpamecanoK. LaimerK. LaimerJ. TahJ. TahJ. KimmichJ. KimmichT. BischofT. BischofA. PavlovicA. PavlovicA. DaviesA. DaviesL. KarlL. KarlH. KaneH. Kane
Bayern Munich crest
Bayern Munich
FCB
4-4-2
Atletico Madrid

Susunan Pemain Utama

Bayern Munich

Manajer

  • D. Simeone
  • V. Kompany

Atletico Madrid vs. Bayern Munich: Performa

ATM

ATM - Performa

MUN
M2-0
ESP
M0-1
VFB
S1-1
COR
M1-0
LEV
M0-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
7/1
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
0/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
1/5
FCB

FCB - Performa

RBL
M6-1
ARS
S2-2
SCF
M1-3
FCM
M6-1
BVB
S2-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
19/7
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
5/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
5/5

Atletico Madrid vs. Bayern Munich: Rekor pertemuan

Head to Head

Atletico MadridSeriBayern Munich
1
1
3
Champions League
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
1
Bayern Munich badge
Bayern Munich
FCB
1
FT
Champions League
Bayern Munich badge
Bayern Munich
FCB
4
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
0
FT
Champions League
Bayern Munich badge
Bayern Munich
FCB
1
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
0
FT
Champions League
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
1
Bayern Munich badge
Bayern Munich
FCB
0
FT
Champions League
Bayern Munich badge
Bayern Munich
FCB
2
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
1
FT
3Gol yang Dicetak8
Pertandingan lebih dari 2.5 gol2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol2/5

Atletico Madrid vs. Bayern Munich: Klasemen

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
3300145+99
M
M
M
2
Aston VillaAston VillaAVL
3300123+99
M
M
M
3
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
M
M
M
4
Real MadridReal MadridRMA
3300105+59
M
M
M
5
Real BetisReal BetisBET
330074+39
M
M
M
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
321072+57
S
M
M
7
ArsenalArsenalARS
321062+47
S
M
M
8
BarcelonaBarcelonaBAR
3201116+56
K
M
M
9
ComoComoCOM
3201105+56
M
K
M
10
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
M
K
M
11
Club BruggeClub BruggeCLB
320196+36
M
M
K
12
Sporting CPSporting CPSCP
320174+36
K
M
M
13
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
M
K
M
14
Bayern MunichBayern MunichFCB
3120105+55
S
S
M
15
RomaRomaROM
311185+34
M
K
S
16
Atletico MadridAtletico MadridATM
311143+14
S
M
K
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
311143+14
K
M
S
18
PSVPSVPSV
31112204
M
K
S
19
VillarrealVillarrealVIL
31028803
K
M
K
20
InterInterINT
310256-13
M
K
K
20
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
310256-13
K
K
M
22
SSC NapoliSSC NapoliNAP
310257-23
M
K
K
23
GalatasarayGalatasarayGAL
310269-33
M
K
K
24
LASKLASKLAS
310269-33
M
K
K
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
K
M
K
26
FeyenoordFeyenoordFEY
310248-43
K
M
K
27
LensLensRCL
310237-43
K
K
M
28
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
310249-53
K
M
K
29
AEK AthensAEK AthensAEK
310238-53
K
K
M
29
RB LeipzigRB LeipzigRBL
310238-53
K
M
K
31
FenerbahceFenerbahceFB
302139-62
S
K
S
32
Slavia PrahaSlavia PrahaSLP
301247-31
S
K
K
33
VikingVikingVIK
301259-41
K
S
K
34
FC PortoFC PortoPOR
300326-40
K
K
K
35
LilleLilleLIL
3003410-60
K
K
K
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
3003113-120
K
K
K
Lolos ke 16 besar

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