Arsene Wenger Kembali Ke Emirates Stadium Lagi Setelah Tinggalkan Arsenal Pada 2018

Mantan manajer Arsenal Arsene Wenger kembali ke stadion klub lamanya untuk menyaksikan duel melawan West Ham.

Arsene Wenger kembali ke Emirates Stadium

Sang mantan manajer minggalkan Arsenal pada 2018

The Gunners kalahkan West Ham di derbi London

APA YANG TERJADI?

Arsene Wenger, peraih tiga gelar Liga Primer Inggris, mengubur kebencian yang tersisa dengan Arsenal untuk menonton mantan klubnya beraksi melawan West Ham United, Selasa (27/12) dini hari WIB tadi. Sebagai pemuncak klasemen, ini adalah skuad terbaik The Gunners sejak kepergian Wenger.

GAMBARAN BESAR

Wenger tetap menjadi sosok yang dicintai di Arsenal, dan kehadirannya akan berarti bagi para suporter yang sempat menikmati era luar biasa selama masa kepemimpinannya.

WHAT NEXT FOR ARSENAL?

Arsenal akan bertandang ke markas Brighton & Hove Albion dalam lanjutan Liga Primer pada Minggu (1/1) dini hari WIB mendatang.