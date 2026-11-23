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Arsenal vs Borussia Dortmund: Waktu kick-off

Champions League - Pekan 5 24 Nov 2026 - 15.00 Emirates Stadium

Arsenal menjamu Borussia Dortmund dalam pertandingan Liga Champions pada Selasa, 24 November, di Emirates Stadium, London.

Bagi Arsenal, pertandingan ini datang tepat setelah hasil mengecewakan di liga. Saat bertandang ke markas Newcastle United pada akhir pekan, Arsenal hanya bermain imbang 2-2 meski lama berada di jalur kemenangan. Noni Madueke menyelamatkan satu poin pada pengujung laga.

Arsenal tetap memimpin klasemen Liga Primer dengan keunggulan enam poin. Namun, cedera kiper David Raya, yang harus ditarik keluar saat melawan Newcastle, menimbulkan kekhawatiran. Mikel Arteta mengatakan Raya akan menjalani pemeriksaan MRI dan belum dapat memberikan perkiraan mengenai kondisinya.

Dortmund datang dengan momentum yang jauh lebih baik. Tim asuhan Niko Kovac baru-baru ini menang 1-0 di markas Borussia Mönchengladbach dalam pertandingan Bundesliga, setelah sebelumnya bermain imbang 2-2 melawan Bayern München.

Di Liga Champions, Dortmund berada di papan tengah klasemen setelah menang 2-1 atas Real Betis. Arsenal ingin mengejar ketertinggalan di hadapan pendukungnya sendiri sekaligus mempertahankan posisi awal yang menguntungkan.

Berikut informasi saluran TV dan live streaming untuk menyaksikan pertandingan tersebut.

Sorotan pekan ini: Bagaimana kabar Arsenal dan Borussia Dortmund?

Arsenal menghadapi pertandingan ini dengan catatan tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima laga terakhir. Mereka baru saja bermain imbang 2-2 melawan Newcastle United, setelah sebelumnya menang 1-0 atas Hull City dan 2-1 di markas Slavia Praha. Secara keseluruhan, Arsenal mencetak tujuh gol dan kebobolan empat kali. Tersingkirnya mereka dari Piala Liga Inggris melawan Fleetwood setelah bermain imbang 1-1 mengurangi bagusnya catatan tersebut.

Dortmund tidak terkalahkan dalam lima pertandingan terakhir, dengan empat kemenangan dan satu hasil imbang. Mereka terakhir menang 1-0 di Mönchengladbach, setelah sebelumnya bermain imbang 2-2 melawan Bayern München. Dalam periode itu, Dortmund mencetak sepuluh gol dan kebobolan enam kali, termasuk saat menang 3-2 atas Werder Bremen di DFB-Pokal.

Arsenal vs Borussia Dortmund: Susunan pemain

Arsenal vs Borussia Dortmund: Performa

Arsenal vs Borussia Dortmund: Rekor pertemuan

Arsenal vs Borussia Dortmund: Klasemen