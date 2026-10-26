3 Singa Maroko yang Menjaga Harga Diri Bangsa Arab di Gala "Ballon d'Or"

Ambisi Maroko dalam ajang penghargaan Ballon d'Or terbagi ke dalam tiga jalur berbeda, di mana Achraf Hakimi berambisi bersaing memperebutkan penghargaan individu tertinggi, sementara Yassine Bounou berupaya meraih penghargaan kiper terbaik, dan Ayoub Bouaddi berharap mengukuhkan posisinya di antara talenta muda paling menonjol dalam sepak bola dunia.

Trio Maroko ini menonjol dalam daftar nominasi yang diumumkan oleh majalah "France Football" untuk musim 2025-2026, sebuah kehadiran yang mencerminkan keberagaman nama-nama Maroko di antara bintang papan atas, para kiper, dan talenta yang sedang menanjak.

Nominasi Hakimi didasarkan pada musim yang gemilang bersama Paris Saint-Germain, setelah ia mencetak 8 gol dan menyumbang 10 assist, serta berkontribusi dalam mengantarkan timnya meraih gelar-gelar bergengsi, dengan Liga Prancis di urutan terdepan, Liga Champions Eropa, dan Piala Dunia Antarklub, sehingga ia memesan tempat untuk dirinya dalam perburuan Ballon d'Or.

Adapun Bounou, ia berlaga dalam persaingan penghargaan "Yashin" untuk kiper terbaik, didukung oleh penampilannya bersama Al Hilal Saudi di Liga Roshn, selain partisipasinya di Piala Dunia 2026, di mana ia dituntut untuk menghadapi serangan-serangan kuat dan situasi-situasi krusial di depan gawang.

Dalam kategori pemain muda terbaik, muncul nama Ayoub Bouaddi, yang menarik perhatian berkat kemampuannya menjalankan peran-peran bertahan dan berkontribusi dalam membangun serangan.

Kehadiran Bouaddi, yang belum berusia lebih dari 18 tahun, memberikan dimensi masa depan bagi partisipasi Maroko dalam ajang penghargaan ini, karena ia mewakili generasi yang sedang menanjak yang berupaya mengukuhkan pijakannya di antara talenta-talenta yang mendapatkan perhatian luas di kancah Eropa.



