26 tim telah memastikan lolos ke babak 32 besar... dan 10 tim secara resmi tersingkir

Seiring berakhirnya pertandingan pada hari kedua terakhir babak penyisihan grup Piala Dunia 2026, 26 tim secara resmi memastikan lolos ke babak 32 besar, sementara 10 tim lainnya harus tersingkir dari turnamen ini setelah putaran ketiga yang menentukan, yang diwarnai hasil-hasil menegangkan dan perubahan dalam klasemen grup.
Ketiga tuan rumah (Meksiko, Amerika Serikat, dan Kanada) telah memastikan tempat mereka di babak berikutnya, bersama dengan tim-tim besar seperti Jerman, Argentina, Prancis, Norwegia, dan Kolombia, sementara beberapa grup masih menunggu selesainya pertandingan-pertandingan mereka untuk menentukan tempat-tempat yang tersisa.
Tim-tim yang lolos ke babak 32 besar:
Grup A: Meksiko, Afrika Selatan
Grup Kedua: Swiss, Kanada, dan Bosnia dan Herzegovina
Grup Ketiga: Brasil, Maroko
Grup Keempat: Amerika Serikat, Australia, Paraguay
Grup Kelima: Jerman, Pantai Gading, dan Ekuador
Grup keenam: Belanda, Jepang, dan Swedia
Grup Ketujuh: Mesir
Grup Kedelapan: Spanyol, dan Cape Verde
Grup Kesembilan: Prancis, Norwegia
Grup Kesepuluh: Argentina
Grup ke-11: Kolombia, dan Portugal
Grup ke-12: Inggris, dan Ghana
Tim-tim yang tersingkir dari turnamen:
Grup Pertama: Republik Ceko
Grup Kedua: Qatar
Grup 3: Haiti
Grup ke-4: Turki
Grup Kelima: Curaçao
Grup keenam: Tunisia
Grup Kedelapan: Uruguay, Arab Saudi
Grup Kesembilan: Irak
Grup Kesepuluh: Yordania
Grup ke-12: Panama