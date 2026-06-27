26 tim telah memastikan lolos ke babak 32 besar... dan 10 tim secara resmi tersingkir

Seiring berakhirnya pertandingan pada hari kedua terakhir babak penyisihan grup Piala Dunia 2026, 26 tim secara resmi memastikan lolos ke babak 32 besar, sementara 10 tim lainnya harus tersingkir dari turnamen ini setelah putaran ketiga yang menentukan, yang diwarnai hasil-hasil menegangkan dan perubahan dalam klasemen grup.

Ketiga tuan rumah (Meksiko, Amerika Serikat, dan Kanada) telah memastikan tempat mereka di babak berikutnya, bersama dengan tim-tim besar seperti Jerman, Argentina, Prancis, Norwegia, dan Kolombia, sementara beberapa grup masih menunggu selesainya pertandingan-pertandingan mereka untuk menentukan tempat-tempat yang tersisa.

Tim-tim yang lolos ke babak 32 besar:

Grup A: Meksiko, Afrika Selatan

Grup Kedua: Swiss, Kanada, dan Bosnia dan Herzegovina

Grup Ketiga: Brasil, Maroko

Grup Keempat: Amerika Serikat, Australia, Paraguay

Grup Kelima: Jerman, Pantai Gading, dan Ekuador

Grup keenam: Belanda, Jepang, dan Swedia

Grup Ketujuh: Mesir

Grup Kedelapan: Spanyol, dan Cape Verde

Grup Kesembilan: Prancis, Norwegia

Grup Kesepuluh: Argentina

Grup ke-11: Kolombia, dan Portugal

Grup ke-12: Inggris, dan Ghana

Tim-tim yang tersingkir dari turnamen:

Grup Pertama: Republik Ceko

Grup Kedua: Qatar

Grup 3: Haiti

Grup ke-4: Turki

Grup Kelima: Curaçao

Grup keenam: Tunisia

Grup Kedelapan: Uruguay, Arab Saudi

Grup Kesembilan: Irak

Grup Kesepuluh: Yordania

Grup ke-12: Panama