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FBL-WC-2026-MATCH65-CPV-KSAAFP

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26 tim telah memastikan lolos ke babak 32 besar... dan 10 tim secara resmi tersingkir

World Cup
Mexico
South Africa
Canada
Bosnia and Herzegovina
Brazil
Morocco
USA
Australia
Paraguay
Germany
Egypt
Ivory Coast
Ecuador
Netherlands
Japan
Sweden
Spain
Cape Verde
France
Argentina
Qatar
Tunisia
Saudi Arabia
Jordan
Iraq
Meksiko
Afrika Selatan
Kanada
Bosnia dan Herzegovina
Brasil
Maroko
AS
Australia
Paraguay
Jerman
Mesir
Côte d’Ivoire
Ekuador
Belanda
Jepang
Swedia
Spanyol
Tanjung Verde
Prancis
Argentina
Qatar
Tunisia
Arab Saudi
Yordania
Irak

Sisa tim yang lolos akan ditentukan pada Minggu pagi

Seiring berakhirnya pertandingan pada hari kedua terakhir babak penyisihan grup Piala Dunia 2026, 26 tim secara resmi memastikan lolos ke babak 32 besar, sementara 10 tim lainnya harus tersingkir dari turnamen ini setelah putaran ketiga yang menentukan, yang diwarnai hasil-hasil menegangkan dan perubahan dalam klasemen grup.

Ketiga tuan rumah (Meksiko, Amerika Serikat, dan Kanada) telah memastikan tempat mereka di babak berikutnya, bersama dengan tim-tim besar seperti Jerman, Argentina, Prancis, Norwegia, dan Kolombia, sementara beberapa grup masih menunggu selesainya pertandingan-pertandingan mereka untuk menentukan tempat-tempat yang tersisa.

Tim-tim yang lolos ke babak 32 besar:

Grup A: Meksiko, Afrika Selatan

Grup Kedua: Swiss, Kanada, dan Bosnia dan Herzegovina

Grup Ketiga: Brasil, Maroko

Grup Keempat: Amerika Serikat, Australia, Paraguay

Grup Kelima: Jerman, Pantai Gading, dan Ekuador

Grup keenam: Belanda, Jepang, dan Swedia

Grup Ketujuh: Mesir

Grup Kedelapan: Spanyol, dan Cape Verde

Grup Kesembilan: Prancis, Norwegia

Grup Kesepuluh: Argentina

Grup ke-11: Kolombia, dan Portugal

Grup ke-12: Inggris, dan Ghana

Tim-tim yang tersingkir dari turnamen:

Grup Pertama: Republik Ceko

Grup Kedua: Qatar

Grup 3: Haiti

Grup ke-4: Turki

Grup Kelima: Curaçao

Grup keenam: Tunisia

Grup Kedelapan: Uruguay, Arab Saudi

Grup Kesembilan: Irak

Grup Kesepuluh: Yordania

Grup ke-12: Panama

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