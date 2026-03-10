Ferencvárosi ex-csapattársa elárulta, hogy érzi magát Varga Barnabás Görögországban

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, Gruber Zsombor exkluzív interjút adott lapunknak, amelyben többek között azt is elárulta, hogy mennyire követi Varga Barnabás mérkőzéseit, és hogy a válogatott csatár hogyan érzi magát az AEK Athénnál:

„Szoktam követni a meccseit, élőben nem tudom nézni, de ha gólt rúg, vagy gólpasszt ad, azt mindig egyből keresem, hogy hol van róla videó. Láttam a Volosz elleni gólját és gólpasszát is. Szóval igen, követem, Barni is követ minket, beszéltünk múltkor, jól érzi magát az AEK Athénnál. Örülök neki, hogy jól érzi magát Görögországban, hogy egy jó csapatban játszhat, és hogy egyből kulcsfigurává nőtte ki magát. Szóval remélem, hogy jól fog alakulni neki minden Athénban"

– hangsúlyozta a 21 éves támadó.

Mennyire hiányzik Ön mellől a pályán?

„Nyilván hiányzik, szerettem vele játszani, de ilyen a foci, ha valakinek jön egy jobb lehetőség, akkor váltania kell, a helyére pedig új játékos jön, vele kell összeszokni, alkalmazkodni kell hozzá"

– zárta gondolatait Gruber Zsombor.

Varga Barnabás megállíthatatlan

Varga Barnabás nem tud leállni, a magyar válogatott csatár már 4 gólt és két gólpasszt adott a görög élvonalban, amióta januárban megérkezett a Ferencvárostól.

A 31 éves támadó betalált az az Olimpiakosz és a Volosz ellen egyszer, a Panszerraikosz ellen pedig kétszer talált be. Varga Barnabás a múlt héten gólpasszt is kiosztott a 98. percben, az athéni gárda Varga lekészítése után mentette 2-2-re a Volosz elleni mérkőzést. A magyar válogatott támadó a Larissza elleni sikerben is kulcsszerepet játszott.

Varga Barnabásnak olyannyira jól megy az AEK Athénnál, hogy a piaci értéke is megnőtt.

