Kiderült, mi történt a magyar válogatott öltözőjében az írek elleni vb-búcsú után!

Gruber Zsombor, a magyar válogatott és a Ferencváros támadója exkluzív interjút adott lapunknak, ahol elárulta, hogyan élte meg a kispadról az írek elleni drámai vereséget, és kitért arra is, mi történt a lefújást követően az öltözőben:

– Az írek elleni meccsen a végén nem volt pályán. A kispadról milyen volt megélni a drámai vereséget?

– Tragikus volt. Ugyanúgy éltük meg, mint a szurkolók, és mint a pályán lévő játékosok. A lefújás után még másfél-két óráig sem tudtam felfogni, mi történt. Aztán utólag realizáltam, hogy mekkora dolog lett volna a továbbjutás. Két-három nap kellett ahhoz, hogy feldolgozzam, ami a meccsen történt.

– Az öltözőben milyen volt a hangulat a mérkőzés után?

– Nagyon csendes. Körülbelül egy órán keresztül ott ültünk, és szinte senki nem szólt semmit, a légy hangját is lehetett hallani, olyan csend volt. Mindenki azon gondolkodott, hogy mekkora esélyt szalasztottunk el. De ebből már csak tanulni lehet.

– Azóta beszéltek arról, ami az írek ellen történt? Vagy nem volt lehetőségük rá?

– Az írek elleni mérkőzés után mindenki visszautazott a klubcsapatához. Azóta még nem volt összetartásunk, majd a következőn biztos szóba kerül. De az élet megy tovább, szeretnénk ott lenni a következő világbajnokágon.

Mi lehet a válogatott célkitűzése 2026-ban?

Most barátságos meccsek jönnek, aztán a Nemzetek Ligája. A Nemzetek Ligájában sem számítok könnyű mérkőzésekre, hiszen manapság már nincsenek könnyű ellenfelek, de az a cél, hogy visszajussunk az A divízióba.

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, az elmúlt napokban három magyar válogatott játékos, Sallai Roland, Varga Barnabás és Szoboszlai Dominik piaci értéke is megnőtt.

