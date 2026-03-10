Goal.com
Kiderült, mi történt a magyar válogatott öltözőjében az írek elleni vb-búcsú után!

A november közepén rendezett vb-selejtezőn hiába állt a magyar válogatott 95 percig továbbjutásra, végül Troy Parrott drámai góljával Írország 3-2-re nyert, és így az ír nemzeti csapat játszhat márciusban vb-pótselejtezőt, Szoboszlai Dominikék pedig búcsúztak a sorozattól. De nemcsak a vb-álmok, de a magyar játékosok is összetörtek a hármas sípszó után, hiszen a legtöbben könnyek között, teljesen letörten feküdtek a gyepen. Most kiderült, mi történt, miután a játékosok elhagyták a pályát, és bementek az öltözőbe. Gruber Zsombor, a magyar válogatott támadója árult el részleteket az öltözőben történtekről.

Gruber Zsombor, a magyar válogatott és a Ferencváros támadója exkluzív interjút adott lapunknak, ahol elárulta, hogyan élte meg a kispadról az írek elleni drámai vereséget, és kitért arra is, mi történt a lefújást követően az öltözőben:

– Az írek elleni meccsen a végén nem volt pályán. A kispadról milyen volt megélni a drámai vereséget?

– Tragikus volt. Ugyanúgy éltük meg, mint a szurkolók, és mint a pályán lévő játékosok. A lefújás után még másfél-két óráig sem tudtam felfogni, mi történt. Aztán utólag realizáltam, hogy mekkora dolog lett volna a továbbjutás. Két-három nap kellett ahhoz, hogy feldolgozzam, ami a meccsen történt. 

– Az öltözőben milyen volt a hangulat a mérkőzés után?

– Nagyon csendes. Körülbelül egy órán keresztül ott ültünk, és szinte senki nem szólt semmit, a légy hangját is lehetett hallani, olyan csend volt. Mindenki azon gondolkodott, hogy mekkora esélyt szalasztottunk el. De ebből már csak tanulni lehet.

– Azóta beszéltek arról, ami az írek ellen történt? Vagy nem volt lehetőségük rá? 

– Az írek elleni mérkőzés után mindenki visszautazott a klubcsapatához. Azóta még nem volt összetartásunk, majd a következőn biztos szóba kerül. De az élet megy tovább, szeretnénk ott lenni a következő világbajnokágon. 

Mi lehet a válogatott célkitűzése 2026-ban?

Most barátságos meccsek jönnek, aztán a Nemzetek Ligája. A Nemzetek Ligájában sem számítok könnyű mérkőzésekre, hiszen manapság már nincsenek könnyű ellenfelek, de az a cél, hogy visszajussunk az A divízióba.

A Magyarország-Írország mérkőzés összefoglalója:

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, az elmúlt napokban három magyar válogatott játékos, Sallai Roland, Varga Barnabás és Szoboszlai Dominik piaci értéke is megnőtt.

