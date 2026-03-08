A kiváló teljesítmény eredménye: tovább nőtt Varga Barnabás értéke

A klubok és játékosok piaci értékével foglalkozó Transfermarkt frissítette a görög Szuperliga futballistáinak becsült értékét, így az AEK Athénban futballozó Varga Barnabásét is.

A magyar válogatott csatárának eddig hárommillió eurós becsült értéke volt, ami a márciusi frissítéssel négymillióra emelkedett. Ezzel holtversenyben a második legnagyobb értékbeli ugrás tapasztalható Varga esetében, csak az Olimpiakosz futballistájának, André Luiznak növekedett nagyobb mértékben az értéke.

Varga csapattársa, az AEK legutóbbi meccsén tizenegyest hibázó Luka Jovic is egymillió euróval (most már hétmillió) tudta növelni értékét.

Varga Barnabás a Ferencvárostól igazolt a görög fővárosba télen, eddigi kilenc mérkőzésén négy gólt és két gólpasszt jegyzett az AEK-ban, és a legutóbbi, AEL Larissza elleni mérkőzésen is főszereplő volt a magyar támadó.

Kapcsolódó

Hibát követ el? Nikolicsot nem érdekli a kihagyott tizenegyes - mi lesz így Varga Barnabással?

Nem Varga Barnabás rúgta az AEK büntetőjét - majdnem ráfázott az athéni csapat

Varga Barnabás fejese döntött, tovább robog a bajnoki cím felé az AEK Athén! + videó

Varga Barnabás meghódította Görögországot, nem tudnak betelni vele!

Hiába Varga remeklése: Marko Nikolicsra figyel Görögország

Forrás: csakfoci.hu





Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.