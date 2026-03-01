Az AEK Athén számára nem indult túl jól a mérkőzés, ugyanis Maximiliano Comba góljával már a 14. percben megszerezte a vezetést a hazai Volosz. Azonban a 34. percben Varga Barnabás egy jobb oldali beadás után egyenlített, szokásához híven fejjel vette be az ellenfél kapuját, ez volt a magyar támadó negyedik gólja a görög bajnokságban (1-1).

Bő tíz perccel később tizenegyeshez jutott az AEK Athén, Varga Barnabás pedig már a kezében szorongatta a labdát, amikor jött a VAR, és visszavonta a büntetőt, labdaejtéssel folytatódott a játék.

A második félidőben kezezés miatt tizenegyest kapott a Volosz, Jan Hurtado pedig középre helyezte a büntetőt, az elvetődő kapusnak esélye sem volt (2-1).

A 71. percben Varga Barnabás ismét betalált, azonban a félautomata lesrendszer les miatt elvette a találatot.

Ennyin múlott:

A 98. percben jött a dráma, Varga Barnabás gólpassza után Filipe Relvas megszerezte az AEK egyenlítő gólját. A játékvezető ezt követően le is fújta a találkozót, ami így 2-2-s döntetlennel zárult.

