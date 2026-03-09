Sallai Roland alapember lett Isztambulban

Sallai remek idényt fut a Galatasaray csapatában. Bár pályafutása során elsősorban szélső támadóként játszott, a török rekordbajnoknál egyre gyakrabban a védelem jobb oldalán kap szerepet – és ebben a szerepkörben is alapemberré vált.

A 64-szeres magyar válogatott futballista a 2025/26-os idényben minden sorozatot figyelembe véve már 35 mérkőzésen lépett pályára, mérlege 1 gól és 6 gólpassz, miközben átlagosan több mint 80 percet tölt a pályán.

A török bajnokságban 21 találkozóból 19 alkalommal kezdett, míg a UEFA Bajnokok Ligája idei kiírásában 10 meccsből kilencen szerepelt a kezdőcsapatban.

Sallai nemcsak támadásban hasznos

A SofaScore statisztikái szerint Sallai nemcsak a támadásokban, hanem védekezésben is kulcsszerepet játszik a Galatasaray játékában.

A bajnokságban átlagosan 1,9 szerelést mutat be mérkőzésenként, ami a csapaton belül a legjobb mutató. Ezzel olyan játékosokat előz meg, mint Lucas Torreira vagy Davinson Sánchez.

A lefülelt labdák számában szintén az élmezőnyben van, miközben a passzjátékban is stabil teljesítményt nyújt: meccsenként közel 39 pontos átadása van.

Újra nőtt a piaci értéke

A stabil teljesítmény a piaci értékében is megmutatkozik. A Transfermarkt márciusi frissítése szerint Sallai értéke 10 millió euróról 12 millió euróra nőtt.

A magyar válogatott játékos pályafutása csúcsán, még a SC Freiburg futballistájaként 16 millió eurót ért, de a mostani növekedés azt jelzi, hogy közel a harmincadik életévéhez továbbra is stabilan az európai szinten jegyzett magyar futballisták közé tartozik.

A legértékesebb magyar játékosok

A friss értékek alapján Sallai a harmadik legértékesebb magyar játékos a listán. A rangsort a Szoboszlai Dominik vezeti, mögötte Kerkez Milos áll, míg a Galatasaray futballistája a dobogó harmadik fokán található.

A top tízben Varga Barnabás is szerepel: az AEK Athén támadójának értéke 4 millió euróra emelkedett, ami pályafutása eddigi legmagasabb becsült értéke.

Szoboszlai Dominik (Liverpool) 85 millió euró Kerkez Milos (Liverpool) 40 millió euró Sallai Roland (Galatasaray) 12 millió euró Tóth Alex (Bournemouth) 8 millió euró Dárdai Bence (VfL Wolfsburg) 7 millió euró Orbán Willi (RB Leipzig) 6 millió euró Gazdag Dániel (Columbus Crew) 5 millió euró Schäfer András (Union Berlin) 4,5 millió euró Varga Barnabás (AEK Athén) 4 millió euró Sallói Dániel (Toronto) 3 millió euró

Sallai Roland formája és sokoldalúsága ugyanakkor jól mutatja, miért számít kulcsjátékosnak klubjában és a magyar válogatottban is: a támadósorban és a védelemben egyaránt bevethető futballista az idei szezonban ismét bizonyította, hogy a Galatasaray egyik legmegbízhatóbb embere.

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, Sallai Roland továbbra is ott van a Liverpool radarján, és a Galatasaray-Liverpool BL-párharc során ismét bizonyíthat a vörösöknek.

