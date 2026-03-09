Goal.com
Sallai RolandYagiz Gurtug / NurPhoto
C. Kovács Attila

Sallai Roland körül nagyot fordult a világ, Isztambulban már számolják a milliárdokat

A Transfermarkt március elején frissítette a török és a görög bajnokságban szereplő játékosok piaci értékét, és a változások a magyar válogatott szempontjából is kedvező hírt hoztak. A friss becslés szerint nőtt Sallai Roland értéke, aki immár 12 millió eurót (átszámolva 4,74 milliárd forintot) ér, míg a listán szintén szereplő Varga Barnabás értéke 4 millió euróra emelkedett. Sallai Rolandon kívül a Galatasaray is örülhet a fejleményeknek, ugyanis ha a nyáron eladja a magyar játékost, szép pénzt kérhet érte. Mutatjuk, miért emelkedhetett Sallai Roland értéke a mértékadó Transfermarkt szerint.

Sallai Roland alapember lett Isztambulban

Sallai remek idényt fut a Galatasaray csapatában. Bár pályafutása során elsősorban szélső támadóként játszott, a török rekordbajnoknál egyre gyakrabban a védelem jobb oldalán kap szerepet – és ebben a szerepkörben is alapemberré vált.

A 64-szeres magyar válogatott futballista a 2025/26-os idényben minden sorozatot figyelembe véve már 35 mérkőzésen lépett pályára, mérlege 1 gól és 6 gólpassz, miközben átlagosan több mint 80 percet tölt a pályán.

A török bajnokságban 21 találkozóból 19 alkalommal kezdett, míg a UEFA Bajnokok Ligája idei kiírásában 10 meccsből kilencen szerepelt a kezdőcsapatban.

Sallai nemcsak támadásban hasznos

A SofaScore statisztikái szerint Sallai nemcsak a támadásokban, hanem védekezésben is kulcsszerepet játszik a Galatasaray játékában.

A bajnokságban átlagosan 1,9 szerelést mutat be mérkőzésenként, ami a csapaton belül a legjobb mutató. Ezzel olyan játékosokat előz meg, mint Lucas Torreira vagy Davinson Sánchez.

A lefülelt labdák számában szintén az élmezőnyben van, miközben a passzjátékban is stabil teljesítményt nyújt: meccsenként közel 39 pontos átadása van.

Újra nőtt a piaci értéke

A stabil teljesítmény a piaci értékében is megmutatkozik. A Transfermarkt márciusi frissítése szerint Sallai értéke 10 millió euróról 12 millió euróra nőtt.

A magyar válogatott játékos pályafutása csúcsán, még a SC Freiburg futballistájaként 16 millió eurót ért, de a mostani növekedés azt jelzi, hogy közel a harmincadik életévéhez továbbra is stabilan az európai szinten jegyzett magyar futballisták közé tartozik.

A legértékesebb magyar játékosok

A friss értékek alapján Sallai a harmadik legértékesebb magyar játékos a listán. A rangsort a Szoboszlai Dominik vezeti, mögötte Kerkez Milos áll, míg a Galatasaray futballistája a dobogó harmadik fokán található.

A top tízben Varga Barnabás is szerepel: az AEK Athén támadójának értéke 4 millió euróra emelkedett, ami pályafutása eddigi legmagasabb becsült értéke.

  1. Szoboszlai Dominik (Liverpool) 85 millió euró
  2. Kerkez Milos (Liverpool) 40 millió euró
  3. Sallai Roland (Galatasaray) 12 millió euró
  4. Tóth Alex (Bournemouth) 8 millió euró
  5. Dárdai Bence (VfL Wolfsburg) 7 millió euró
  6. Orbán Willi (RB Leipzig) 6 millió euró
  7. Gazdag Dániel (Columbus Crew) 5 millió euró
  8. Schäfer András (Union Berlin) 4,5 millió euró
  9. Varga Barnabás (AEK Athén) 4 millió euró
  10. Sallói Dániel (Toronto) 3 millió euró

Sallai Roland formája és sokoldalúsága ugyanakkor jól mutatja, miért számít kulcsjátékosnak klubjában és a magyar válogatottban is: a támadósorban és a védelemben egyaránt bevethető futballista az idei szezonban ismét bizonyította, hogy a Galatasaray egyik legmegbízhatóbb embere.

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, Sallai Roland továbbra is ott van a Liverpool radarján, és a Galatasaray-Liverpool BL-párharc során ismét bizonyíthat a vörösöknek.

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.

