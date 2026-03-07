Az AEK Athén az AEL Larisszát fogadta a görög bajnokság 24. fordulójában vasárnap délután.
Az AEK már az 5. percben megszerezte a vezetést. Marin szöglete után a labda visszakerült a román játékoshoz, aki balról ismét középre ívelt. Varga fejelt kapura, a labda átcsúszott Anagnosztopulosz lábai között, majd a kipattanóra érkező Mukundi közelről a hálóba kotorta (1–0).
A mérkőzés alakulását IDE KATTINTVA élőben követheted.
Az AEK Athén gólja:
Varga Barnabással megütötte a főnyereményt az AEK Athén
Varga Barnabás már négy gólnál és két gólpassznál jár, amióta januárban megérkezett a Ferencvárostól.
A 31 éves magyar játékos az Olimpiakosz és a Volosz ellen egyszer, a Panszerraikosz ellen pedig kétszer talált be. Varga Barnabás a múlt héten gólpasszt is kiosztott a 98. percben, az athéni gárda Varga lekészítése után mentette 2-2-re a Volosz elleni mérkőzést.
Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.
A legfrissebb hírekért kövess minket a GOAL Google News oldalán is!