Goal.com
Live
Varga BarnabásAEK Athén
C. Kovács Attila

Nem tud leállni: Varga Barnabás fejese után megszerezte a vezetést az AEK! + videó

Varga Barnabás nem tud leállni, ezúttal az AEL Larissza ellen adott gólpasszt, az AEK Athén a magyar válogatott csatár csúsztatása után szerezte meg a vezetést a görög bajnokin. Mutatjuk a gólt!

Az AEK Athén az AEL Larisszát fogadta a görög bajnokság 24. fordulójában vasárnap délután.

Az AEK már az 5. percben megszerezte a vezetést. Marin szöglete után a labda visszakerült a román játékoshoz, aki balról ismét középre ívelt. Varga fejelt kapura, a labda átcsúszott Anagnosztopulosz lábai között, majd a kipattanóra érkező Mukundi közelről a hálóba kotorta (1–0).

A mérkőzés alakulását IDE KATTINTVA élőben követheted. 

Az AEK Athén gólja:

Conference League
NK Celje crest
NK Celje
CEL
AEK Athén crest
AEK Athén
AEK
Görögország 1
AE Larissa crest
AE Larissa
AEL
Aszterasz Tripolisz crest
Aszterasz Tripolisz
ATT

Varga Barnabással megütötte a főnyereményt az AEK Athén

Varga Barnabás már négy gólnál és két gólpassznál jár, amióta januárban megérkezett a Ferencvárostól. 

A 31 éves magyar játékos az Olimpiakosz és a Volosz ellen egyszer, a Panszerraikosz ellen pedig kétszer talált be. Varga Barnabás a múlt héten gólpasszt is kiosztott a 98. percben, az athéni gárda Varga lekészítése után mentette 2-2-re a Volosz elleni mérkőzést.

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.

Google News 

A legfrissebb hírekért kövess minket a GOAL Google News oldalán is! 

Default
Hirdetés
0