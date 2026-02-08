Újabb emlékezetes teljesítménnyel hívta fel magára a figyelmet Varga Barnabás az AEK Athén színeiben: a magyar válogatott csatára két góllal járult hozzá csapata 4–0-s, fölényes idegenbeli győzelméhez a Panszerraikosz ellen a görög élvonal 20. fordulójában.

A sport24.gr beszámolója szerint a találkozó első félidejében a hazaiak még állták a sarat, az AEK azonban végig irányította a játékot, és a második játékrészben fokozatosan felőrölte ellenfelét. A gólcsendet a 31 esztendős magyar csatár törte meg az 55. percben: Razvan Marin szabadrúgását követően kiváló ütemben érkezett, és pontos fejesével a kapuba juttatta a labdát. A találatot hosszú VAR-vizsgálat követte, ám végül megadták, ezzel megnyílt az út az athéniak fölényes sikere felé. A GÓLT ITT NÉZHETI MEG.

A vezető gól után sem vett vissza a tempóból az AEK, amely továbbra is nagy nyomást helyezett a Panszerraikosz kapujára. A hajrában hét perc alatt háromszor is betaláltak a vendégek: Marin büntetőből volt eredményes, majd Grujić növelte az előnyt, mielőtt Varga ismét főszerepbe lépett. A magyar támadó második góljával tette teljessé az athéni gálát, megkoronázva saját, valamint csapata teljesítményét.

Varga Barnabás a téli átigazolási időszakban szerződött az AEK-hoz a Ferencvárostól, és rövid idő alatt kulcsemberré vált új együttesében. Az Olympiakosz elleni rangadón szerzett gólja után most duplázott, bizonyítva, hogy gyorsan alkalmazkodott a görög bajnokság tempójához és követelményeihez.

A magabiztos győzelemnek köszönhetően az AEK ideiglenesen a tabella élére állt, miközben Varga Barnabás teljesítménye tovább erősítette pozícióját az athéni csapat támadósorában – és nem utolsósorban a magyar válogatott szempontjából is biztató formát mutat.