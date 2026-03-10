Kiderült, mit gondolnak valójában a Ferencváros játékosai a magyarszabályról

Exkluzív interjút adott lapunknak a Ferencváros támadója, Gruber Zsombor, aki a beszélgetés során elárulta, hogyan élik meg belül játékosok, hogy az NB I-ben a magyarszabály miatt minimum öt magyar játékosnak folyamatosan a pályán kell lennie:

„Nyilván az edzőnek figyelnie kell rá, hogy az NB I-ben legalább öt magyar legyen fent egyszerre a pályán, de mi játékosok, egymást között nem nagyon szoktunk erről beszélgetni. Tisztában vagyunk vele, hogy ez a helyzet, és ezzel a szabállyal együtt kell megnyernünk a bajnokságot"

– hangsúlyozta a Gruber Zsombor.

Szalai Ádám múlt heti kijelentése felkavarta az állóvizet

Szalai Ádám korábbi kijelentése nagy vihart kavart a magyarszabállyal kapcsolatban, miszerint a honosított játékos nem számít majd magyarnak a szabályozás szerint. A Nemzeti Sportfejlesztési és Módszertani Intézet igazgatóhelyettese később finomította álláspontját, és kiemelte, hogy nem a Ferencváros ellen, hanem a magyar futballért hozták a magyarszabályt.

Korábban Robbie Keane, a Ferencváros vezetőedzője Ötvös Bence súlyos sérülése után kritizálta a szabályozást.

Gruber Zsombor rengeteg témát érintett az interjú során

Gruber Zsombor az interjúban arról is beszélt, hogy melyik külföldi bajnokságban játszana szívesen. A magyar támadó kitért arra is, hogy Varga Barnabás hogy érzi magát Görögországban, és hogy a 31 éves csatár távozása után ki lett a Ferencváros új tizenegyesrúgója.

A 21 éves csatár arról is mesélt, hogy milyen volt a hangulat a magyar válogatott öltözőjében az írek elleni 3-2-s vb-búcsú után.

Varga Barnabásnak olyannyira jól megy az AEK Athénnál, hogy a piaci értéke is megnőtt.

De két válogatottbeli csapattársa, Sallai Roland és Szoboszlai ázsiója is több millió euróval nőtt az elmúlt napokban.

