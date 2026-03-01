Az AEK Athén a Volosz otthonába látogatott a görög bajnokság 23, fordulójában vasárnap délután, a találkozó azonban rosszul kezdődött az athéniak számára, Maximiliano Comba révén a 14. percben megszerezte a vezetést a hazai gárda.

Húsz perccel később azonban Varga Barnabás is megvillant, a magyar játékos Razgan Marin jobb oldali beadását fejelte a Volosz kapujába (1-1).

Ez volt Varga negyedik bajnoki gólja, mióta az AEKhez igazolt a Ferencvárosból, a magyar csatár korábban az Olimpiakosz ellen egyszer, a Panszerraikosz ellen pedig kétszer talált be.

A csapatok Varga góljának köszönhetően a csapatok 1-1-s döntetlennel voltak az öltözőbe.

A görög Sport 24 helyszíni bejelentkezése a mérkőzésről:

