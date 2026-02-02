Felrobbant a stadion: nézd vissza Varga Barnabás első gólját az AEK Athénban!

Ahogy tegnap beszámoltunk róla, megszerezte első gólját Varga Barnabás az AEK Athén csapatában az Olimpiakosz elleni városi derbin. A Ferencvárostól januárban érkező támadó az 57. percben lépett pályára csereként, két percre rá pedig egy szöglet utáni fejesgóllal vette be a vendég pireusziak kapuját.

A magyar csatár gólja kis híján győztes gólt lett, azonban a 106. percben büntetőhöz jutott a vendég Olimpiakosz, amit Mehdi Táremi gólra is váltott, ezzel beállítva az 1-1-s végeredményt.

Varga Barnabás gólját IDE KATTINTVA is vissza tudod nézni.

A 31 éves csatár nem először villant meg az AEK-ban, egy héttel ezelőtt egy gólpasszal jelentkezett az Aszterasz elleni bajnokin.