Exkluzív interjút adott lapunknak a Ferencváros támadója, Gruber Zsombor , aki a beszélgetés során elárulta, hogy Varga Barnabás azzal az útravalóval engedte el, hogyha a 31 éves csatár távozik, akkor a 21 éves támadó vegye át a stafétabotot:

– Varga Barnabás azt az útravalót adta Önnek, hogy vegye át a helyét a tizenegyesrúgásoknál. Ki most az első számú büntetőrúgó a csapatnál?

– Nincs kimondva. Amikor Barni itt volt, ő rúgta a tizenegyeseket, én voltam a második számú. Amikor legutóbb pályán voltam, azt mondták, hogy én rúgom, de majd meglátjuk, hogyan alakul.

November 30-án Varga Barnabás nem volt a pályán, így Gruber Zsombor értékesítette a tizenegyes korábbi csapata, a Puskás Akadémia ellen. Gruber Zsombor szavaiból pedig arra lehet következtetni, hogy hamarosan ismét láthatjuk, ahogyon odaáll a tizenegyesponthoz.





Gruber Zsombor az interjúban arról is beszélt, hogy melyik külföldi bajnokságban játszana szívesen. A magyar támadó kitért arra is, hogy Varga Barnabás hogy érzi magát Görögországban, és hogy milyen volt a hangulat a magyar válogatott öltözőjében az írek elleni 3-2-s vb-búcsú után.

Korábban arról is beszámoltunk, hogy a vídeóbíró kiénekelte Varga Barnabás kezéből a tizenegyest a Volosz elleni bajnokin. A Larissza elleni bajnokin pedig Luka Jovics rúgta a tizenegyest, a szerb támadó büntetőjét pedig a vendégek kapusa védeni tudta. Marko Nikolics vezetőedző ennek ellenére nem gondolkodik rajta, hogy elvegye Jovicstól a tizenegyesrúgásokat és Varga Barnabásnak adja.

Varga Barnabásnak olyannyira jól megy az AEK Athénnál, hogy a piaci értéke is megnőtt.

De két válogatottbeli csapattársa, Sallai Roland és Szoboszlai ázsiója is több millió euróval nőtt az elmúlt napokban.

