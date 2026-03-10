– Varga Barnabás azt az útravalót adta Önnek, hogy vegye át a helyét a tizenegyesrúgásoknál. Ki most az első számú büntetőrúgó a csapatnál?
– Nincs kimondva. Amikor Barni itt volt, ő rúgta a tizenegyeseket, én voltam a második számú. Amikor legutóbb pályán voltam, azt mondták, hogy én rúgom, de majd meglátjuk, hogyan alakul.
November 30-án Varga Barnabás nem volt a pályán, így Gruber Zsombor értékesítette a tizenegyes korábbi csapata, a Puskás Akadémia ellen. Gruber Zsombor szavaiból pedig arra lehet következtetni, hogy hamarosan ismét láthatjuk, ahogyon odaáll a tizenegyesponthoz.
Gruber Zsombor az interjúban arról is beszélt, hogy melyik külföldi bajnokságban játszana szívesen. A magyar támadó kitért arra is, hogy Varga Barnabás hogy érzi magát Görögországban, és hogy milyen volt a hangulat a magyar válogatott öltözőjében az írek elleni 3-2-s vb-búcsú után.
Korábban arról is beszámoltunk, hogy a vídeóbíró kiénekelte Varga Barnabás kezéből a tizenegyest a Volosz elleni bajnokin. A Larissza elleni bajnokin pedig Luka Jovics rúgta a tizenegyest, a szerb támadó büntetőjét pedig a vendégek kapusa védeni tudta. Marko Nikolics vezetőedző ennek ellenére nem gondolkodik rajta, hogy elvegye Jovicstól a tizenegyesrúgásokat és Varga Barnabásnak adja.
Varga Barnabásnak olyannyira jól megy az AEK Athénnál, hogy a piaci értéke is megnőtt.
De két válogatottbeli csapattársa, Sallai Roland és Szoboszlai ázsiója is több millió euróval nőtt az elmúlt napokban.
Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.
A legfrissebb hírekért kövess minket a GOAL Google News oldalán is!