Mint írtuk, Gruber Zsombor exkluzív interjút adott a GOAL-nak, ahol a jövőjéről is kérdeztük a Ferencváros támadóját:
– Hol látja magát öt év múlva?
– Ennyire nem szaladnék előre, most annyit tudok mondani, hogy jól érzem magam a Ferencvárosnál, szóval a klubváltás most nincs terítéken. Itt szeretnék meghatározó játékossá válni, és szeretnék a magyar válogatottban is fontos szerepet betölteni.
– Melyik külföldi bajnokságban próbálná ki magát?
– Ahogy említettem, egyelőre tényleg csak a Ferencvárosra koncentrálok, itt szeretnék alapember lenni, de ha már kérdezi, egy olyan külföldi csapatban szeretnék egyszer meghatározó játékos lenni, amelyik rendszeresen a Bajnokok Ligájában szerepel.
– Melyik külföldi topligában próbálná ki magát?
– Nem tudnék egyet kiemeleni, mert bár a Premier League a kedvenc bajnokságom, nem mondanám, hogy a spanyol bajnokságban nem próbálnám ki magam.
– Akkor a Premier League egy álom?
Nagyon boldog lennék, ha egyszer a Premier League-ben játszhatnék, hiszen egy kiemelkedő bajnokság, de most nem reális erről beszélni. A Ferencvárosban szeretnék meghatározó játékossá válni, sikereket elérni, minden más csak ezután következhet.
