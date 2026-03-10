Goal.com
A magyar válogatott sztárja elárulta, hogy nem zárja ki, hogy egyszer a spanyol bajnokságba igazol

Gruber Zsombor élete legjobb idényét futja a magyar bajnokságban, már 9 gólnál és 4 gólpassznál jár a most futó idényben. A tehetséges magyar játékosnak ráadásul volt lehetősége megmutatni magát a nemzetközi kupaporondon is a Ferencvárosban, így felmerül a kérdés, hogyan tovább, Gruber Zsombor hogy látja a jövőjét?

Mint írtuk, Gruber Zsombor exkluzív interjút adott a GOAL-nak, ahol a jövőjéről is kérdeztük a Ferencváros támadóját:

– Hol látja magát öt év múlva?

– Ennyire nem szaladnék előre, most annyit tudok mondani, hogy jól érzem magam a Ferencvárosnál, szóval a klubváltás most nincs terítéken. Itt szeretnék meghatározó játékossá válni, és szeretnék a magyar válogatottban is fontos szerepet betölteni.

– Melyik külföldi bajnokságban próbálná ki magát?

– Ahogy említettem, egyelőre tényleg csak a Ferencvárosra koncentrálok, itt szeretnék alapember lenni, de ha már kérdezi, egy olyan külföldi csapatban szeretnék egyszer meghatározó játékos lenni, amelyik rendszeresen a Bajnokok Ligájában szerepel.

– Melyik külföldi topligában próbálná ki magát?

– Nem tudnék egyet kiemeleni, mert bár a Premier League a kedvenc bajnokságom, nem mondanám, hogy a spanyol bajnokságban nem próbálnám ki magam.

– Akkor a Premier League egy álom?

Nagyon boldog lennék, ha egyszer a Premier League-ben játszhatnék, hiszen egy kiemelkedő bajnokság, de most nem reális erről beszélni. A Ferencvárosban szeretnék meghatározó játékossá válni, sikereket elérni, minden más csak ezután következhet. 

