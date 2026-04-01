Szoboszlai megegyezett a Real Madriddal?

Az April fools legújabb információi szerint a válogatott szünetben a Real Madrid felvette a kapcsolatot Szoboszlai Dominikkal, és egy olyan pénzügyi csomagot ajánlott neki, amire a magyar játékos nem tudott nemet mondani. A hírek szerint a magyar válogatott tegnapi mérkőzése után Szoboszlai nem is Liverpoolba, hanem rögtön Madridba repült, hogy véglegesítse az átigazolását.

Az April fools hozzáteszi, hogy Szoboszlai már vissza sem tér Liverpoolba, hanem egy különleges záradéknak köszönhetően azonnali hatállyal felbontja angliai szerződését, és már a hétvégén bemutatkozik a Real Madridnál.

A Real Madrid már tavaly elkezdte Szoboszlai becserkészését

Korábban már többször megénekeltük, hogy a Real Madrid élénken érdeklődik Szoboszlai Dominik iránt. Először még decemberben röppent fel a pletyka, hogy a Real Madrid Jürgen Kloppot nevezné ki Xabi Alonso helyére, és a német edző csak azzal az egy feltétellel fogadná el a Királyi Gárda felkérését, ha a blancók leigazolnák Szoboszlai Dominikot.

Egy hónappal később ismét arról ckkezetett a spanyol sajtó, hogy Klopp és Szoboszlai is a Real Madridnál köthetnek ki. Később azonban Klopp maga cáfolta ezeket a sajtóhíreket, és a Liverpool is megkezdte a tárgyalásokat Szoboszlaival a szerződése meghosszabbításáról. Ezt később maga a 25 éves játékos is megerősítette.

A Real Madrid azonban nem adta fel

Azonban mire a Liverpool rádöbbent, hogy Európa egyik legjobb formában lévő középpályása jobb fizetést és nagyobb megbecsülést érdemelne, addig a Real Madrid már tényleg elkezdett azon dolgozni, hogyan csábíthatná el Szoboszlait Liverpoolból. A Királyi Gárda a Real Champs információi szerint egy pénz + csere üzletet ajánlott a Liverpoolnak, és hatalmas átigazolási összegen kívül Eduardo Camavingát is odaadná a 25 éves magyar középpályásért.

Szoboszlai gyerekkori kedvence a Real Madrid

Marco Rossi egy korábbi interjúban elárulta, hogy Szoboszlai Dominik gyerekkora óta arról álmodik, hogy egy napon a Real Madrid játékosa lehessen. Korábban erről maga a játékos is beszélt az egyik Bajnokok Ligája találkozó előtt.

Ha valaki esetleg már nekiállt volna Real Madrid mezt venni: nyugodjon meg, ez csak egy áprilisi tréfa volt, Szoboszlai Dominik nem igazol a Real Madridhoz, marad Liverpoolban.

Mi a valóság, merre folytathatja Szoboszlai?

A valóság ugyanis ezzel szemben az, hogy Szoboszlai és a Liverpool jelenleg is tárgyalnak a szerződéshosszabbításról, nincs szó arról, hogy a magyar válogatott csapatkapitánya távozna a Mersey-partjáról.

Szoboszlai játékosügynöke, Esterházy Mátyás korábban többször is cáfolta azokat a pletykákat, miszerint ügyfele távozna Liverpoolból:

„Amikor Dominik ilyen szinten teljesít, normális, hogy az emberek arról beszélnek, mi lehet a következő lépés, vagy van-e ennél is magasabb szint. Számunkra ez most nem kérdés. Nem nézelődünk kifelé vagy máshová”

– húzta alá határozottan Esterházy, aki elmondta, hogy szerintük a Liverpool a világ egyik legnagyobb klubja, ahol Szoboszlai stabil és fontos pozíciót tölt be, így nem gondolnak a távozásra.

Frissítés! (17:06)

